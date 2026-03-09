Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»

O Νίκος Στραβελάκης έλειπε σήμερα από την πρωινή εκπομπή του OPEN, «10 Παντού».

Η Μίνα Καραμήτρου εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας έχοντας στο πλευρό της τον Αντώνη Κρητικό και εξήγησε στους τηλεθεατές τον λόγο που ο συμπαρουσιαστής της δεν κατάφερε να βρεθεί στο πόστο του.

«Μαζί μου σήμερα θα είναι ο καλός μου φίλος, ο Αντώνης Κρητικός. Ο Νίκος Στραβελάκης σήμερα θα πρέπει να σταθεί δίπλα σε έναν δικό του άνθρωπο, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει», ανέφερε η δημοσιογράφος στην έναρξη της εκπομπής.

«Φυσικά, άνθρωποι είμαστε, πρέπει πάντα να στεκόμαστε δίπλα στους δικούς μας ανθρώπους. Ευχόμαστε, Νίκο, να πάνε όλα καλά. Έχεις τις ευχές από όλους μας εδώ», πρόσθεσε η Μίνα Καραμήτρου.



