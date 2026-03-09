Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»

Η απουσία του δημοσιογράφου από την εκπομπή - Τι είπε η Μίνα Καραμήτρου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.03.26 , 12:03 Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιρλανδία
09.03.26 , 11:59 Οι 10 + 1 πιο ασφαλείς χώρες σε περίπτωση πολέμου
09.03.26 , 11:49 Κρήτη: Άνδρας κρεμάστηκε από δέντρο - Άφησε σημείωμα και βίντεο
09.03.26 , 11:47 Αρβανίτης: «Η ΕΡΤ πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στα νούμερα και την ποιότητα»
09.03.26 , 11:38 Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μιλάει για τον γάμο της
09.03.26 , 11:33 «Αυτό ήταν μία πληγή για την Αλίκη Βουγιουκλάκη»
09.03.26 , 11:24 Καιρός: Γιατί ο χειμώνας μπορεί να επιστρέψει ακόμη και μέσα στην άνοιξη
09.03.26 , 11:21 Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
09.03.26 , 11:10 «H γυναίκα του Λογοθετίδη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με τον εραστή της»
09.03.26 , 10:42 «Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι η Ελένη Μενεγάκη επιστρέφει»
09.03.26 , 10:30 Κύπρος: Ήχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι - «Παραμείνετε στις θέσεις σας»
09.03.26 , 10:19 Χρίστος Κούγιας: Το πάρτι γενεθλίων του γιου του Αλέξη Κούγια
09.03.26 , 10:08 Θάνος Κιούσης: Το 5Χ5, το YFSF και ο Σάκης Ρουβάς
09.03.26 , 09:58 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντικό ταξίδι στο εξωτερικό για δύο!
09.03.26 , 09:55 Τουρκία: Έστειλε στα Κατεχόμενα έξι F-16 και αντιαεροπορικά συστήματα
Αντιγόνη Κουλουκάκου: Στο πάρτι του γιου της με τον πρώην σύζυγό της
Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
Νικολέττα Ράλλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Βαφή μαλλιών: Τα tips που θα κρατήσουν το χρώμα σου έντονο
«H γυναίκα του Λογοθετίδη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με τον εραστή της»
Νίκος Καρβέλας: Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» και το ηχηρό μήνυμα
Ιωάννα Τούνη: «Το αγόρασα αφού πρώτα ξεπλήρωσα το δάνειο της μαμάς»
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Μάνος Πανταζής στο Traction: «Τα παιδιά είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Στραβελάκης απουσίασε από την εκπομπή "10 Παντού" του OPEN.
  • Η Μίνα Καραμήτρου παρουσίασε τον Αντώνη Κρητικό ως αντικαταστάτη του.
  • Αναφέρθηκε ότι ο Στραβελάκης αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα.
  • Η Καραμήτρου εξέφρασε την υποστήριξή της στον Στραβελάκη και ευχές για καλή έκβαση.
  • Η εκπομπή υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης στους δικούς μας ανθρώπους.

O Νίκος Στραβελάκης έλειπε σήμερα από την πρωινή εκπομπή του OPEN, «10 Παντού».

Η Μίνα Καραμήτρου εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας έχοντας στο πλευρό της τον Αντώνη Κρητικό και εξήγησε στους τηλεθεατές τον λόγο που ο συμπαρουσιαστής της δεν κατάφερε να βρεθεί στο πόστο του.

«Μαζί μου σήμερα θα είναι ο καλός μου φίλος, ο Αντώνης Κρητικός. Ο Νίκος Στραβελάκης σήμερα θα πρέπει να σταθεί δίπλα σε έναν δικό του άνθρωπο, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει», ανέφερε η δημοσιογράφος στην έναρξη της εκπομπής.

«Φυσικά, άνθρωποι είμαστε, πρέπει πάντα να στεκόμαστε δίπλα στους δικούς μας ανθρώπους. Ευχόμαστε, Νίκο, να πάνε όλα καλά. Έχεις τις ευχές από όλους μας εδώ», πρόσθεσε η Μίνα Καραμήτρου.

Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
 |
ΜΙΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
 |
10 ΠΑΝΤΟΥ
 |
OPEN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top