Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;

Εξωδικαστικά κατάφεραν να λύσουν τις δικαστικές τους διαφορές η Έλενα Παπαρίζου κι ο Τόνυ Μαυρίδης, με την τραγουδίστρια να κρατάει τη μεζονέτα που είχαν αποκλείσει μαζί στη Γλυφάδα, μέσω δανείου.

Την είδηση αποκάλυψε ο δικηγόρος του συνθέτη και πρώην συντρόφου της διάσημης τραγουδίστριας, Ανδρέας Μήτσαινας, μιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το πρωί της Παρασκευής, η Παπαρίζου κι ο Μαυρίδης κατάφεραν να δώσουν τελικά τέλος στη διαμάχη τους.

Ο δικηγόρος του Τόνυ Μαυρίδη, Ανδρέας Μήτσαινας

Όπως έγινε γνωστό, ο Τόνυ Μαυρίδης θα αποχωρήσει από το ακίνητο της Γλυφάδας. Παράλληλα, ρυθμίστηκαν οι οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούσαν την αποζημίωση για τη χρήση του μεριδίου του ακινήτου από πλευράς του μουσικού παραγωγού. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά το επόμενο διάστημα που θα μπουν οι υπογραφές.

«Βγήκε λευκός καπνός σε μία υπόθεση η οποία τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε καταβάλει προσπάθειες, όλες οι πλευρές, εξωδικαστικά να λύσουμε τα ζητήματα. Επετεύχθη εξωδικαστική επίλυση όλων των ζητημάτων», είπε αρχικά ο δικηγόρος του Τόνy Μαυρίδη.

Για χρόνια, ο Τόνυ Μαυρίδης ήταν ο μάνατζερ της Έλενας Παπαρίζου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και η κυρία Παπαρίζου δέχτηκε κάποια από τα ζητούμενα του κυρίου Μαυρίδη, αλλά κι ο κύριος Μαυρίδης δέχτηκε κάποια από τα ζητούμενα της κυρίας Παπαρίζου. Σε αυτή την αμοιβαιότητα κινήθηκαν κι οι δύο πλευρές κι η οποία αμοιβαιότητα έφερε τη λύση του ζητήματος. Πράγματι υπήρχε μία δικαστική απόφαση η οποία, με την οποία η κυρία Παπαρίζου αξίωνε κάποια χρήματα που αφορούσαν τη χρήση του 50% της μεζονέτας. Εξηγήθηκε στην κυρία Παπαρίζου ο τρόπος κι η μέθοδος που αυτά θα αποπληρωθούν και τελικώς όλα πήγαν καλώς», πρόσθεσε ο Ανδρέας Μήτσαινας.

«Το επόμενο χρονικό διάστημα θα πέσουν οι υπογραφές, το περιεχόμενο το έχουμε προσυμφωνήσει. Δεν ξέρω αν θα παραβρεθούν στην υπογραφή του συμφωνητικού ο κύριος Μαυρίδης και η κυρία Παπαρίζου. Ο κύριος Μαυρίδης αντιμετωπίζει ένα ζήτημα με τον πατέρα του και είναι εκτός Αθηνών, άρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Πάντως έχω την εντολή και την εξουσιοδότηση να κάνω ό,τι είναι αναγκαίο για να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία.

Η Έλενα Παπαρίζου κι ο Τόνυ Μαυρίδης έξω από τα δικαστήρια την άνοιξη του 2022 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το ακίνητο αυτό ο κύριος Μαυρίδης θα το αποχωριστεί, διότι έχουν συντρέξει λόγοι που του επιβάλλουν να μεταφέρει το στούντιο στο οποίο ηχογραφεί, για να έχει μία καλύτερη εργασιακή παρουσία. Και το τελευταίο πράγμα το οποίο θα σκεφτόταν, ήταν να εγκαταλείψει τη δουλειά του και να αντιδική για ένα ακίνητο το οποίο εν πάση περιπτώσει μπορεί να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε άλλη κατοικία.

Αυτό το σπίτι θα παραμείνει με βάση τα μέχρι τώρα συμφωνημένα στην κυρία Παπαρίζου, σε πλήρη κυριότητα και κατ’ επέκταση ο κύριος Μαυρίδης θα πάει σε άλλη κατοικία», τόνισε κλείνοντας ο δικηγόρος.