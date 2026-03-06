Μπρούνο Τσερέλα: Οι ευχές στην Αθηνά Οικονομάκου για τα γενέθλιά της

Πόσων ετών γίνεται η γνωστή ηθοποιός; Το πάρτι γενεθλίων της

06.03.26 , 23:40 Μπρούνο Τσερέλα: Οι ευχές στην Αθηνά Οικονομάκου για τα γενέθλιά της
Μπρούνο Τσερέλα: Οι ευχές στην Αθηνά Οικονομάκου για τα γενέθλιά της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Αθηνά Οικονομάκου, καθώς έχει τα γενέθλιά της. Η γνωστή ηθοποιός έγινε 40 ετών και από νωρίς το πρωί δεν έχει σταματήσει να δέχεται ευχές από την οικογένεια, τους φίλους της και τους θαυμαστές της. Φυσικά, ανάμεσα στα πρόσωπα που της ευχήθηκαν «χρόνια πολλά», και ο σύντροφός της, Μπρούνο Τσερέλα, με τον οποίο σύντομα θα παντρευτούν.

Ο Μπρούνο Τσερέλα έστειλε τις ευχές του και μέσω Instagram στην αγαπημένη του, δημοσιεύοντας κοινή τους φωτογραφία στα social media. 

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Εύχομαι η ζωή να σου χαμογελά κάθε μέρα. Αυτά τα 40 χρόνια να αποτελέσουν την αρχή μιας περιόδου γεμάτης όνειρα που πραγματοποιούνται, αγάπη, χαρά και νέες περιπέτειες», έγραψε στο Ιnstagram ο Μπρούνο Τσερέλα.

H ανάρτησή του:

τσερελα

Το πάρτι γενεθλίων της Αθηνάς Οικονομάκου - «Level 40 Unlocked»

Η ηθοποιός έκανε το βράδυ της Παρασκευής μία μάζωξη στο σπίτι της με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Αθηνά και Μπρούνο είναι πολύ ερωτευμένοι και αχώριστοι τα τελευταία δύο χρόνια.  Ο γνωστός μπασκετμπολίστας το περσινό καλοκαίρι έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Τσιμτσιλή για γάμο Οικονομάκου -Τσερέλα: «Έχουν ήδη σταλθεί οι προσκλήσεις»

Οι πληροφορίες θέλουν τον γάμο του ζευγαριού να γίνεται το καλοκαίρι στην Πάρο, με την ηθοποιό - επιχειρηματία να μη δίνει περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

«Είναι σπάνιος ο άνθρωπος ο Μπρούνο. Ήταν τόσα πολλά τα θετικά και ήταν τόσο διαφορετικός εξαρχής, στον τρόπο συμπεριφοράς και στον τρόπο που διαχειριζόταν τη συνθήκη της ζωής μου εκείνη την περίοδο, που δεν πίστευα πολλά από αυτά που είναι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι αλήθεια. Πέρασε πολύ μεγάλο διάστημα για να πάρω την απόφαση να πω «εντάξει, ξεκόλλα πια, δεν μπορεί», είχε πει η Αθηνά Οικονομάκου σε συνέντευξή της στο «Χαμογέλα και Πάλι».

«Μαθαίνω ότι έχουν φύγει προσκλητήρια, διοργανώνεται ο γάμος. Εμείς δεν έχουμε πάρει, εντάξει, δεν είμαστε προσκεκλημένοι, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ανοιχτός ο γάμος. Εγώ ξέρω κάποιους που έχουν πάρει και ανυπομονούν και θα περάσουν και πολύ όμορφα.

Στην Πάρο θα γίνει ο γάμος και νομίζω ότι έχει κλείσει και το πού θα γίνει και η δεξίωση. Θα γίνει σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, στον Κριό. Αλλά από ‘κει και πέρα τις περισσότερες λεπτομέρειες θα τις πει η ίδια» αποκάλυψε πρόσφατα η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον επικείμενο γάμο του ζευγαριού μέσα από το «Happy Day».

