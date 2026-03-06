Aνησυχία στην Κύπρο: Φόβοι για ενεργοποίηση Μοναχικών Λύκων

Φουντώνει η ανησυχία στην Κύπρο και για την εσωτερική ασφάλεια, εκτός από τις επιθέσεις με drone, είτε από το Ιράν, είτε από τον Λίβανο. Οι αρχές έχουν τεθεί σε εγρήγορση για να αποκλείσουν ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η απεσταλμένη στην Κύπρο Κατερίνα Ρίστα, η απειλή δεν έρχεται μόνο από μακριά με drone, αλλά ίσως να βρίσκεται και εντός της Μεγαλονήσου, αφού ελλοχεύει ο κίνδυνος ακόμη και για τρομοκρατική ενέργεια με ενδεχόμενη ενεργοποίηση Μοναχικών Λύκων.

Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι μήπως περάσουν στο κυπριακό έδαφος Ιρανοί που ζουν στα Κατεχόμενα. Όλα αυτά συνδέονται και με το γεγονός ότι βρίσκεται στο νησί η επικεφαλής της ΜΙ6, της μυστικής υιηρεσιας της Βρετανίας, Μπλεζ Μετρεουέλι.

Κύπρος: Τα καταφύγια καλύπτουν μόνο το 45% του πληθυσμού

Όσον αφορά τις εξωτερικές απειλές, παρότι δεν ήχησαν οι σειρήνες τις τελευταίες ώρες, ούτε οι φρεγάτες εντόπισαν κάτι, ούτε τα F16 χρειάστηκε να σηκωθούν, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και το Υπουργείο Άμυνας είανι σε μόνιμο συναγερμό.

Τέλος, στην Κύπρο έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση για αύξηση των καταφυγίων, καθώς καλύπτουν μόνο το 45% του πληθυσμού. Έτσι, ανακοινώθηκαν κίνητρα για να φτιαχτούν κι άλλα.

Τέλος, το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές αποστολές προειδοποιητικών μηνυμάτων για να αντιμετωπιστούν αρκετά τεχνικά ζητήματα που έχουν διαπιστωθεί, αφού κάποιοι δεν τα έπαιρναν ή τα έπαιρναν πολύ αργότερα.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star