Aνησυχία στην Κύπρο: Φόβοι για ενεργοποίηση Μοναχικών Λύκων

Εξετάζεται το σενάριο να περάσουν από τα Κατεχόμενα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 20:36 Βάσια Λόη: Εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι με τους δύο γιους της η παρουσιάστρια
06.03.26 , 20:30 Κύπριος υπουργός Άμυνας στο Star: «Δεν έχει απειληθεί άμεσα η Κύπρος»
06.03.26 , 20:06 Cash or Trash: Αυτή είναι η νέα στρατηγική που χρησιμοποιεί ο Θάνος Μαρίνης
06.03.26 , 20:04 Aνησυχία στην Κύπρο: Φόβοι για ενεργοποίηση Μοναχικών Λύκων
06.03.26 , 20:00 Patriot στο Διδυμότειχο και δύο F-16 στη Λήμνο «θωρακίζουν» τον Βορρά
06.03.26 , 19:48 Αλέξανδρα Παναγιώταρου: Η αποκάλυψη για την περιπέτεια με την υγεία της
06.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο πίνακας δυσκόλεψε τον Νίκο - Εσύ πώς θα τα πας;
06.03.26 , 19:26 Τα 3 σημάδια που δείχνουν αν είσαι πραγματικά έτοιμη για μια ώριμη σχέση
06.03.26 , 19:07 Το πρωινό της Ιωάννας Τούνη: Έτσι κρατά τη σιλουέτα της
06.03.26 , 18:57 Μαρί Κωνσταντάτου: Σπάνια εμφάνιση με νέο look - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ!
06.03.26 , 18:30 Συναγερμός στη ΓΑΔΑ - Άνδρας απειλούσε να ανατιναχθεί
06.03.26 , 18:20 Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
06.03.26 , 18:05 Skoda: Ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο οχήματα το 2025
06.03.26 , 18:02 Τούνη: Νέα εξέλιξη στην υπόθεση revenge porn– «Υπάρχει και δεύτερo βίντεο»
06.03.26 , 17:44 Τρία εκατομμύρια από Ολυμπιακό για Νους
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Άση Μπήλιου: Πιο βαριά η ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Το ρεπορτάζ της απεσταλμένης στην Κύπρο Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανησυχία στην Κύπρο για ενδεχόμενη τρομοκρατική απειλή από Μοναχικούς Λύκους.
  • Οι αρχές είναι σε εγρήγορση λόγω πιθανών επιθέσεων με drone από Ιράν ή Λίβανο.
  • Εξετάζεται η είσοδος Ιρανών από τα Κατεχόμενα στο κυπριακό έδαφος.
  • Η επικεφαλής της ΜΙ6 βρίσκεται στην Κύπρο, ενισχύοντας την ανησυχία.
  • Συζήτηση για αύξηση των καταφυγίων, καλύπτουν μόνο το 45% του πληθυσμού.

Φουντώνει η ανησυχία στην Κύπρο και για την εσωτερική ασφάλεια, εκτός από τις επιθέσεις με drone, είτε από το Ιράν, είτε από τον Λίβανο. Οι αρχές έχουν τεθεί σε εγρήγορση για να αποκλείσουν ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα.

Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι - Άνοιξε η βάση

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η απεσταλμένη στην Κύπρο Κατερίνα Ρίστα, η απειλή δεν έρχεται μόνο από μακριά με drone, αλλά ίσως να βρίσκεται και εντός της Μεγαλονήσου, αφού ελλοχεύει ο κίνδυνος ακόμη και για τρομοκρατική ενέργεια με ενδεχόμενη ενεργοποίηση Μοναχικών Λύκων.

Κύπρος: Αυξημένη επιφυλακή και κινητικότητα - Πετούν μαχητικά αεροσκάφη

Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι μήπως περάσουν στο κυπριακό έδαφος Ιρανοί που ζουν στα Κατεχόμενα. Όλα αυτά συνδέονται και με το γεγονός ότι βρίσκεται στο νησί η επικεφαλής της ΜΙ6, της μυστικής υιηρεσιας της Βρετανίας, Μπλεζ Μετρεουέλι. 

Aνησυχία στην Κύπρο: Φόβοι για ενεργοποίηση Μοναχικών Λύκων

Κύπρος: Τα καταφύγια καλύπτουν μόνο το 45% του πληθυσμού

Όσον αφορά τις εξωτερικές απειλές, παρότι δεν ήχησαν οι σειρήνες τις τελευταίες ώρες, ούτε οι φρεγάτες εντόπισαν κάτι, ούτε τα F16 χρειάστηκε να σηκωθούν, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και το Υπουργείο Άμυνας είανι σε μόνιμο συναγερμό.

Τέλος, στην Κύπρο έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση για αύξηση των καταφυγίων, καθώς καλύπτουν μόνο το 45% του πληθυσμού. Έτσι, ανακοινώθηκαν κίνητρα για να φτιαχτούν κι άλλα.

Τέλος, το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές αποστολές προειδοποιητικών μηνυμάτων για να αντιμετωπιστούν αρκετά τεχνικά ζητήματα που έχουν διαπιστωθεί, αφού κάποιοι δεν τα έπαιρναν ή τα έπαιρναν πολύ αργότερα.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΛΥΚΟΙ
 |
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top