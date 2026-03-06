Άση Μπήλιου: Πιο βαριά η ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Η Άση Μπήλιου αναλύει στο Breakfast@Star τις εξελίξεις σε σχέσεις και οικονομικά.
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου προειδοποιεί για πιο βαριά ατμόσφαιρα το Σαββατοκύριακο λόγω δύσκολων πλανητικών όψεων.
  • Οι όψεις της Αφροδίτης με Κρόνο και Ποσειδώνα φέρνουν περιορισμούς σε σχέσεις και οικονομικά.
  • Συνιστάται να αξιοποιηθεί η σημερινή ημέρα για ευχάριστες δραστηριότητες πριν από την Κυριακή.
  • Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό εστιάζει σε οικονομικά ζητήματα και ασφάλεια, προκαλώντας ανησυχία.
  • Η προσοχή και ο ρεαλισμός είναι απαραίτητοι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star έδωσαν το στίγμα για το πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο, με τις πλανητικές όψεις να φέρνουν μικτές επιρροές – ιδιαίτερα σε θέματα σχέσεων αλλά και οικονομικών.

Παράλληλα, η έγκριτη αστρολόγος τόνισε ότι οι όψεις που σχηματίζει η Αφροδίτη αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είναι από τις πιο εύκολες. Σε αντίθεση με την περίοδο των Αποκριών, όταν η Αφροδίτη σχημάτιζε τρίγωνο με τον Δία – μια όψη που είχε φέρει ιδιαίτερα θετικό κλίμα – τώρα οι συνθήκες φαίνεται να είναι πιο απαιτητικές.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

 

Η Αφροδίτη, ως πλανήτης που σχετίζεται με την αγάπη, τις σχέσεις αλλά και τα οικονομικά, επηρεάζεται από δύσκολες όψεις με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα. Σύμφωνα με την αστρολόγο, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε περιορισμούς, πιέσεις ή ακόμη και σε μια αίσθηση «ψαλιδίσματος» σε οικονομικά ζητήματα, κάτι που ενδέχεται να γίνει πιο έντονο τις πρώτες ημέρες της νέας αυτής περιόδου.

Για τον λόγο αυτό, η Άση Μπήλιου πρότεινε να αξιοποιηθεί περισσότερο η σημερινή ημέρα, που εμφανίζεται πιο θετική ενεργειακά. Όπως σημείωσε, όσοι έχουν κανονίσει εξόδους ή ευχάριστες δραστηριότητες καλό είναι να τις προτιμήσουν πριν από την Κυριακή, καθώς η ατμόσφαιρα ενδέχεται να γίνει πιο βαριά.

Την ίδια στιγμή, η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό στρέφει το ενδιαφέρον κυρίως σε οικονομικά ζητήματα και σε θέματα ασφάλειας και σταθερότητας. Σε συνδυασμό με τις όψεις της Αφροδίτης, μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα μεγαλύτερης ανησυχίας ή προβληματισμού, καλώντας τους περισσότερους να κινηθούν με περισσότερη προσοχή και ρεαλισμό.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
