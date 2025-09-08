GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!

Πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο Star

Το GNTM 6 επιστρέφει φέρνοντας και πάλι λάμψη, μόδα, συγκίνηση και πολλές fashion στιγμές και κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο Star στις 21:00 το βράδυ!

GNTM: Θυμάσαι τους νικητές των προηγούμενων κύκλων;

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι μπαίνουν στο σπίτι του GNTM, αποχαιρετούν την καθημερινότητά τους και διεκδικούν το μεγάλο όνειρο: μια καριέρα στον χώρο του μόντελινγκ. Εντυπωσιακές δοκιμασίες, εντυπωσιακά concepts και λαμπερά catwalks θα κρίνουν ποιος ή ποια έχει αυτό το «κάτι» που χρειάζεται για να φτάσει μέχρι τον τελικό.

Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν αλλά και από τις δοκιμασίες είδαμε σε ένα sneak peak στον επίσημο λογαριασμό του Instagram του GNTM.

GNTM 6: Η νέα Κριτική Επιτροπή

Σε πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε μέχρι σήμερα, το GNTM της νέας εποχής φέρνει μια τριμελή επιτροπή, που εκπροσωπεί διαφορετικές γενιές, οπτικές και εμπειρία στον χώρο της μόδας.

Η βαθιά γνώση, η αισθητική και η ενέργεια των τριών κριτών δημιουργούν τη βάση για έναν απολαυστικό, δυναμικό και ουσιαστικό διάλογο. 

Καθένας διατηρεί την ξεχωριστή, δυνατή του προσωπικότητα - αλλά όλοι μιλούν την ίδια γλώσσα: τη γλώσσα της μόδας.

• Λάκης Γαβαλάς - Fashion Expert:

Icon και θρύλος της ελληνικής μόδας. Ο Λάκης Γαβαλάς έχει αφήσει το στίγμα του ως σχεδιαστής, επιχειρηματίας και fashion visionary. Ξεχωρίζει για το χιούμορ, την ανεξάντλητη ενέργεια και την αυθεντική του άποψη για το στιλ. Έρχεται στο GNTM με τον ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα: ως ο ειδικός που λέει πάντα τη γνώμη του χωρίς φίλτρα και στηρίζει με πάθος κάθε δημιουργική πρόταση.

• Άγγελος Μπράτης – Σχεδιαστής Μόδας:

Ο γνωστός και αγαπημένος σχεδιαστής μόδας, επιστρέφει στο GNTM με τη γνωστή υψηλή του αισθητική, το γλυκό του χιούμορ και την αγάπη του για το καλοραμμένο ρούχο. Mε διαδρομή που ξεκινά από το Παρίσι και φτάνει στις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς πασαρέλες, ο Άγγελος επιστρέφει για να βοηθήσει μέσα από την εμπειρία του τους διαγωνιζόμενους να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τη μοναδική τους ταυτότητα.

• Έντι Γαβριηλίδης - Fashion Consultant:

Ο Έντι, μόλις 36 ετών, ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, όπου έχει ιδρύσει δική του εταιρεία, που συνεργάζεται με διεθνείς οίκους και designers στον σχεδιασμό και την παραγωγή ενδυμάτων. Έχει συνεργαστεί με οίκους όπως ο Alexander McQueen και Tom Ford, αλλά και με προσωπικότητες όπως οι Lady Gaga, Lindsay Lohan, Amber Le Bon, Τόνια Σωτηροπούλου και Αθηνά Οικονομάκου.
Ο Έντι εκπροσωπεί τη νέα γενιά της διεθνούς μόδας και έρχεται να προσθέσει το σύγχρονο, global perspective στην επιτροπή του νέου GNTM.

Creative Director η Ζενεβιέβ Μαζαρί

Από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του GNTM, η Ζεν αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της Creative Director για να ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή με τα ανατρεπτικά της concept. Με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, το ακαταμάχητο ταμπεραμέντο και την ασταμάτητη ενέργειά της, φέρνει μπροστά και πίσω από τις κάμερες το μεγάλο πάθος της για τη μόδα, επιμελούμενη καλλιτεχνικά κάθε challenge και φωτογράφιση με μια εντελώς φρέσκια δυναμική και οπτική.

Και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε «ρόλο-κλειδί» 

Η Ηλιάνα επιστρέφει στο GNTM με έναν πολυδιάστατο-πρωταγωνιστικό ρόλο. Γίνεται η ψυχή του διαγωνισμού, το πρόσωπο που στηρίζει, καθοδηγεί και συμβουλεύει τα μοντέλα, κουβαλώντας την πραγματική εμπειρία του modeling και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει «περάσει από τη θέση τους».  Παράλληλα αναλαμβάνει ρόλο-κλειδί και στη λήψη των τελικών αποφάσεων, που θα είναι κομβικής σημασίας για την εξέλιξη του διαγωνισμού.

