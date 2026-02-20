Οι στιλιστικές μάχες στην κοπή πίτας του Alpha: Ποια ξεχώρισε;

Όσα είδαμε στη λαμπερή βραδιά

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Τα outfits που τράβηξαν όλα τα βλέμματα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κοπή πίτας του Alpha στις 19 Φεβρουαρίου παρουσίασε εντυπωσιακές στιλιστικές εμφανίσεις των κυριών του καναλιού.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εντυπωσίασε με floral φόρεμα και σικάτη εμφάνιση.
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου επέλεξε λευκό κοστούμι, εκπέμποντας κομψότητα και αρμονία χρωμάτων.
  • Η Μαρία Νικόλτσιου προτίμησε ασφαλή επιλογή με μαύρο παντελόνι και λευκό σακάκι, χωρίς ιδιαίτερη πρωτοτυπία.
  • Η Ιωάννα Μπούκη ξεχώρισε με μάξι μαύρο φόρεμα και κομψό γκρι σακάκι, αναδεικνύοντας τη σοφιστικέ γοητεία της.

Η κοπή πίτας του Alpha το βράδυ της 19ης Φεβρουαρίου αποτέλεσε όχι μόνο γιορτή και αφορμή για χαλαρές συζητήσεις, αλλά και μια ευκαιρία να θαυμάσουμε εντυπωσιακές εμφανίσεις των κυριών του καναλιού.

Από floral και ανοιξιάτικες πινελιές έως διαχρονικά κοστούμια και σοφιστικέ looks, οι εμφανίσεις τους απέσπασαν θετικά σχόλια και απέδειξαν ότι η φινέτσα και η μόδα μπορούν να συνδυαστούν με επιτυχία, ακόμα και σε επίσημες εκδηλώσεις.

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Σταματίνα Τσιμτσιλή


Σταματίνα Τσιμτσιλή: Λαμπερή και μοντέρνα

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα κοντό ντραπέ floral φόρεμα, που τόνιζε την κομψή σιλουέτα της. Συνδύασε το look με διάφανο μαύρο καλσόν και ψηλοτάκουνα πέδιλα, δημιουργώντας μια εκλεπτυσμένη, σικάτη εμφάνιση. Αν και τα ανοιξιάτικα χρώματα ήταν λίγο “προχωρημένα” για τον χειμωνιάτικο καιρό, η εικόνα της ήταν φρέσκια και λαμπερή.

Τίνα Μεσσαροπούλου

Τίνα Μεσσαροπούλου

Τίνα Μεσσαροπούλου: Η διαχρονική κομψότητα του λευκού

Η Τίνα Μεσσαροπούλου επέλεξε ένα λευκό κοστούμι σε συνδυασμό με σατέν μπορντό top halter-neck και ασορτί αξεσουάρ, πετυχαίνοντας ένα αποτέλεσμα που εκπέμπει quiet luxury style. Η εμφάνισή της ξεχώρισε για την κομψότητα, την εκλεπτυσμένη αισθητική και την αρμονία των χρωμάτων, που έδωσαν μια από τις πιο elegant παρουσίες της βραδιάς.

Μαρία Νικόλτσιου

Μαρία Νικόλτσιου

Μαρία Νικόλτσιου: Safe επιλογή με διακριτικές λάμψεις

Η Μαρία Νικόλτσιου κινήθηκε σε πιο ασφαλή μονοπάτια, με μαύρο παντελόνι και τοπ, σε συνδυασμό με λευκό σακάκι. Οι διακριτικές παγιέτες στο blazer πρόσφεραν λίγη λάμψη, αλλά συνολικά το look έμοιαζε κοινότυπο και χωρίς ιδιαίτερη πρωτοτυπία, δείχνοντας ότι μερικές φορές η ασφάλεια κερδίζει τη μόδα.

 

Ιωάννα Μπούκη - Αντώνης Σρόιτερ

Ιωάννα Μπούκη - Αντώνης Σρόιτερ

Ιωάννα Μπούκη: Σοφιστικέ και μοδάτη επιλογή

Η Ιωάννα Μπούκη, σύζυγος του Αντώνη Σρόιτερ, ξεχώρισε με ένα μάξι μαύρο φόρεμα και crop γκρι σακάκι τύπου Chanel με κομψά μανίκια. Η επιλογή αυτή ανέδειξε την φινέτσα και τη σοφιστικέ γοητεία της, ενώ τα ψηλοτάκουνα γοβάκια με στρας και τα minimal κοσμήματα ολοκλήρωσαν την εικόνα μιας άψογα μελετημένης εμφάνισης, ιδανικής για τη βραδιά αλλά και για τον χειμωνιάτικο καιρό.

 

Αντώνης Σρόιτερ

Αντώνης Σρόιτερ

Κώστας Φραγκολιάς

Κώστας Φραγκολιάς

Παναγιώτης Ραφαηλίδης

Παναγιώτης Ραφαηλίδης

Τίνα Μεσσαροπούλου-Κώστας Φραγκολιάς-Μαίρη Παλιαλέξη

Τίνα Μεσσαροπούλου-Κώστας Φραγκολιάς-Μαίρη Παλιαλέξη

Μίνα Βάρσου-Μαρία Νικόλτσιου-Έφη Μπαρμπάτση

Μίνα Βάρσου-Μαρία Νικόλτσιου-Έφη Μπαρμπάτση

Βάσια Μαυράκη-Πέτρος Συρίγος-Δάφνη Μπόκοτα

Βάσια Μαυράκη-Πέτρος Συρίγος-Δάφνη Μπόκοτα

Ηλιάνα Κουτσούπη-Μαρία Νικόλτσιου

Ηλιάνα Κουτσούπη-Μαρία Νικόλτσιου

Γιάννης Κορδώνης-Ελιάνα Χρυσικοπούλου-Άγγελος Βουράκης-Ναταλία Γερμανού-Παναγιώτης Ραφαηλίδης

Γιάννης Κορδώνης-Ελιάνα Χρυσικοπούλου-Άγγελος Βουράκης-Ναταλία Γερμανού-Παναγιώτης Ραφαηλίδης
