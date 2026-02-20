Audi Q3: Πρωταγωνιστεί στην Θεσσαλονίκη

Με θερμή ανταπόκριση από το κοινό ξεκίνησε το εντυπωσιακό placement του Audi Q3 από την Karenta στο Mediterranean Cosmos, μετατρέποντας το δημοφιλές εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης σε σημείο συνάντησης για τους φίλους της μάρκας με τους τέσσερις κύκλους..

Audi Q3: Πρωταγωνιστεί στην Θεσσαλονίκη

Στην κόκκινη περιοχή του εμπορικού κέντρου, στο επίπεδο μηδέν, βρίσκεται ένα εκθαμβωτικό Audi Q3 Sportback που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο. Φλογερό σαν την επιθυμία, με σχεδιασμό που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη σπορ κομψότητα και τον δυναμικό χαρακτήρα, το επιβλητικό αυτό μοντέλο Audi θέτει νέα πρότυπα για το τι μπορεί και πρέπει να προσφέρει ένα premium compact SUV.

Audi Q3: Πρωταγωνιστεί στην Θεσσαλονίκη
Το ενδιαφέρον του κοινού είναι ήδη ιδιαίτερα έντονο, με τους επισκέπτες του Mediterranean Cosmos να σταματούν για να θαυμάσουν από κοντά το νέο Audi Q3, να μάθουν τα πάντα για τις τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά του και να περάσουν από τη θεωρία στο test drive ώστε να ανακαλύψουν και οι ίδιοι την οδηγική εμπειρία που προσφέρει το Audi Q3.

Audi Q3: Πρωταγωνιστεί στην Θεσσαλονίκη
Η παρουσία του μοντέλου στο Mediterranean Cosmos θα διαρκέσει έως και τις 25 Φεβρουαρίου, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να το δουν από κοντά και να το οδηγήσουν. Παράλληλα, η Karenta υποδέχεται το κοινό της Θεσσαλονίκης στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της, Γεωργικής Σχολής 105, όπου η εμπειρία Audi συνεχίζεται με πλήρη γκάμα μοντέλων, εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και ολοκληρωμένες υπηρεσίες πώλησης και after sales.

