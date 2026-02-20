MasterChef: Ο «Κόκκινος» που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής!

Γιώργος, Μενεξιά & Γιώργος Π. βγήκαν στον τάκο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 00:09 MasterChef: Ο «Κόκκινος» που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής!
19.02.26 , 23:40 MasterChef: Ποιος Είχε Το Καλύτερο Πιάτο
19.02.26 , 23:36 Μιμή Ντενίση: «Φοράω πολλά ρούχα της μαμάς μου, δεν πάω με τη μόδα»
19.02.26 , 23:04 Δανάη Μπάρκα: Τα σχόλια της για την τηλεόραση τώρα που είναι... εκτός!
19.02.26 , 22:47 Θεσσαλονίκη: Ο πατσάς διεκδικεί θέση στην UNESCO - Έξαλλοι οι Τούρκοι
19.02.26 , 22:36 Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία – Τι δήλωσε από Αυλώνα ο Δένδιας
19.02.26 , 22:30 Χειμερινό μποστάνι με παντζάρι, χόρτα, ροβίτσα και μανταρίνι
19.02.26 , 22:30 MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής που έφερε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος
19.02.26 , 22:23 Παρνασσός: Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο ορειβάτες που αγνοούνταν
19.02.26 , 22:16 Καισαριανή: To Star Στο Έβεργκεμ Βελγίου Για Τις Φωτογραφίες
19.02.26 , 22:15 MasterChef: Ποιος είναι ο τέταρτος υποψήφιος προς αποχώρηση
19.02.26 , 22:10 MasterChef: Ο Τάσος είναι ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας!
19.02.26 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 19/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.800.000 ευρώ
19.02.26 , 22:07 Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
19.02.26 , 22:05 H απάντηση του Υπουργού Παπαστεργίου στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»
Akylas: «Τραγουδούσα στην Καπνικαρέα για τα προς το ζην. Ήταν δύσκολο»
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
Μυρτώ Αλικάκη: «Είμαι αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο»
Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή
Νωρίτερα οι συντάξεις Μαρτίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
Ρούλα Κορομηλά: Ο λόγος που επέλεξε να φορέσει το «μπλε του κόσμου»
MasterChef: Ο «Κόκκινος» που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Πασαδάκης αποχώρησε από το MasterChef 2026 μετά τη δοκιμασία αντιγραφής.
  • Η Μενεξιά συγκέντρωσε 29 βαθμούς, ο Γιώργος 30 και ο Γιώργος Πασαδάκης 26, που ήταν ο χαμηλότερος.
  • Ο Πασαδάκης ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του και εξέφρασε τις ευχές του για καλή συνέχεια.
  • Ο Τάσος δήλωσε ότι ο Γιώργος ήταν εκπληκτικός άνθρωπος και μάγειρας.
  • Η εμπειρία του Πασαδάκη στο διαγωνισμό ήταν θετική, παρά την αποχώρησή του.

Με τον Πάνο να έχει το καλύτερο πιάτο στη δοκιμασία αντιγραφής και να ανεβαίνει ασφαλής στον εξώστη, η Μενεξιά, ο Γιώργος κι ο Γιώργος Π. ήταν αυτοί που κινδύνευαν να αποχωρήσουν από το MasterChef 2026.

MasterChef: Η Μενεξιά συγκέντρωσε 29 βαθμούς

MasterChef: Η Μενεξιά συγκέντρωσε 29 βαθμούς

Το πρώτο πιάτο άνηκε στη Μενεξιά. Ο Σωτήρης Κοντιζάς της έβαλε 7/10, ενώ ο Πάνος Ιωαννίδης 8/10. Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος που περίμενε καλύτερο πιάτο, της έβαλε 7/10. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τη βαθμολόγησε με 7/10. Έτσι, συγκέντρωσε 29 βαθμούς.

MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής που έφερε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος

MasterChef: O Γιώργος είχε το καλύτερο πιάτο

MasterChef: O Γιώργος είχε το καλύτερο πιάτο

Το πιάτο Νο2 άνηκε στον Γιώργο. 8/10 του έβαλε ο Σωτήρης Κοντιζάς και 7/10 ο Πάνος Ιωαννίδης. Ο guest chef τον βαθμολόγησε με 8/10, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος με 7/10. Ο Γιώργος συγκέντρωσε 30 βαθμούς.

MasterChef: Ποιος Είχε Το Καλύτερο Πιάτο

Ο Πασαδάκης είναι ο παίκτης που αποχώρησε από το MasterChef

Ο Πασαδάκης είναι ο παίκτης που αποχώρησε από το MasterChef

Ο Γιώργος Πασαδάκης είχε το τρίτο πιάτο. 6/10 του έβαλε ο Σωτήρης Κοντιζάς όπως κι ο Πάνος Ιωαννίδης. 6/10 του έβαλε κι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος που είπε στον Γιώργο ότι τον στεναχώρησε. Με 7/10 τον βαθμολόγησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Ο Πασαδάκης συγκέντρωσε 26 βαθμούς κι είναι αυτός που αποχωρεί!

MasterChef: Ο Τάσος είναι ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας!

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Πέρασα όμορφα. Δεν έχω πολλά να πω. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, ευελπιστώ να πάτε στο Final 4. Θα τα πούμε έξω κάποια στιγμή. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία, ψυχική και σωματική. Καλό δρόμο να 'χετε, να προσέχετε ο ένας τον άλλον... κι ήρεμα με το σούπερ μάρκετ», είπε ο Γιώργος απευθυνόμενος στους συγκινημένους συμπαίκτες του.

MasterChef 2026: Ο Τάσος στεναχωρήθηκε με την αποχώρηση του Γιώργου Π.

MasterChef 2026: Ο Τάσος στεναχωρήθηκε με την αποχώρηση του Γιώργου Π.

«Σεφ, εκπληκτικός άνθρωπος. Φοβερός μάγειρας. Φεύγει ένα μέλος του δωματίου», είπε ο Τάσος που είχε έρθει πολύ κοντά με τον Γιώργο. 

MasterChef: Ο Πάνος πέταξε τη «βόμβα» - Παραιτείται από αρχηγός!

«Όταν γνωρίζεις νέους ανθρώπους που σου δίνουν έτσι αυτή την αγάπη κι αυτό το... το feeling αξίζει. Δεν κέρδισαμε τα λεφτά, δεν κέρδισαμε το βραβείο, δεν έκατσα πολύ στον διαγωνισμό. Παρ' όλα αυτά, δεν αλλάζει ότι... όλα αυτά τα παιδιά που 'ναι εκεί πέρα, νομίζω θα τους λείπω», είπε ο Πασαδάκης στο cue του.

«Το MasterChef για εμένα ήταν εμπειρία, μαγειρική πάνω απ' όλα», είπε ο Γιώργος Π.

«Το MasterChef για εμένα ήταν εμπειρία, μαγειρική πάνω απ' όλα», είπε ο Γιώργος Π.

«Το MasterChef για εμένα ήταν εμπειρία, μαγειρική πάνω απ' όλα. Και σκεφτόμουνα ότι :"Ρε μπαγάσα, δεν πήρες να φύγεις, καλά τα πήγες. Κοιτούσα εκεί το M και πήγαινα. Και έλεγα... ρε μπαγάσα, δεν έφευγες. Ε, τώρα φεύγεις"», είπε ο Γιώργος φεύγοντας.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
 |
MASTERCHEF ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 |
MASTERCHEF ΓΙΩΡΓΟΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
MASTERCHEF ΜΕΝΕΞΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top