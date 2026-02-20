MasterChef: Ο «Κόκκινος» που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής!

Με τον Πάνο να έχει το καλύτερο πιάτο στη δοκιμασία αντιγραφής και να ανεβαίνει ασφαλής στον εξώστη, η Μενεξιά, ο Γιώργος κι ο Γιώργος Π. ήταν αυτοί που κινδύνευαν να αποχωρήσουν από το MasterChef 2026.

MasterChef: Η Μενεξιά συγκέντρωσε 29 βαθμούς

Το πρώτο πιάτο άνηκε στη Μενεξιά. Ο Σωτήρης Κοντιζάς της έβαλε 7/10, ενώ ο Πάνος Ιωαννίδης 8/10. Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος που περίμενε καλύτερο πιάτο, της έβαλε 7/10. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τη βαθμολόγησε με 7/10. Έτσι, συγκέντρωσε 29 βαθμούς.

MasterChef: O Γιώργος είχε το καλύτερο πιάτο

Το πιάτο Νο2 άνηκε στον Γιώργο. 8/10 του έβαλε ο Σωτήρης Κοντιζάς και 7/10 ο Πάνος Ιωαννίδης. Ο guest chef τον βαθμολόγησε με 8/10, ενώ ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος με 7/10. Ο Γιώργος συγκέντρωσε 30 βαθμούς.

Ο Πασαδάκης είναι ο παίκτης που αποχώρησε από το MasterChef

Ο Γιώργος Πασαδάκης είχε το τρίτο πιάτο. 6/10 του έβαλε ο Σωτήρης Κοντιζάς όπως κι ο Πάνος Ιωαννίδης. 6/10 του έβαλε κι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος που είπε στον Γιώργο ότι τον στεναχώρησε. Με 7/10 τον βαθμολόγησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Ο Πασαδάκης συγκέντρωσε 26 βαθμούς κι είναι αυτός που αποχωρεί!

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Πέρασα όμορφα. Δεν έχω πολλά να πω. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, ευελπιστώ να πάτε στο Final 4. Θα τα πούμε έξω κάποια στιγμή. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία, ψυχική και σωματική. Καλό δρόμο να 'χετε, να προσέχετε ο ένας τον άλλον... κι ήρεμα με το σούπερ μάρκετ», είπε ο Γιώργος απευθυνόμενος στους συγκινημένους συμπαίκτες του.

MasterChef 2026: Ο Τάσος στεναχωρήθηκε με την αποχώρηση του Γιώργου Π.

«Σεφ, εκπληκτικός άνθρωπος. Φοβερός μάγειρας. Φεύγει ένα μέλος του δωματίου», είπε ο Τάσος που είχε έρθει πολύ κοντά με τον Γιώργο.

«Όταν γνωρίζεις νέους ανθρώπους που σου δίνουν έτσι αυτή την αγάπη κι αυτό το... το feeling αξίζει. Δεν κέρδισαμε τα λεφτά, δεν κέρδισαμε το βραβείο, δεν έκατσα πολύ στον διαγωνισμό. Παρ' όλα αυτά, δεν αλλάζει ότι... όλα αυτά τα παιδιά που 'ναι εκεί πέρα, νομίζω θα τους λείπω», είπε ο Πασαδάκης στο cue του.

«Το MasterChef για εμένα ήταν εμπειρία, μαγειρική πάνω απ' όλα», είπε ο Γιώργος Π.

«Το MasterChef για εμένα ήταν εμπειρία, μαγειρική πάνω απ' όλα. Και σκεφτόμουνα ότι :"Ρε μπαγάσα, δεν πήρες να φύγεις, καλά τα πήγες. Κοιτούσα εκεί το M και πήγαινα. Και έλεγα... ρε μπαγάσα, δεν έφευγες. Ε, τώρα φεύγεις"», είπε ο Γιώργος φεύγοντας.

