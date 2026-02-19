Δανάη Μπάρκα: Τα σχόλια της για την τηλεόραση τώρα που είναι... εκτός!

Με αφορμή τις τηλεοπτικές κόντρες που βρίσκονται στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, η Δανάη Μπάρκα έκανε τα δικά της σχόλια μέσα από μια σειρά insta stories.

H ηθοποιός και παρουσιάστρια, αναφέρθηκε και σε κάποια αποσπάσματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από τις πρωινές εκπομπές, με τσακωμούς, μπηχτές και διαφωνίες.

Για πέντε τηλεοπτικές σεζόν η Δανάη Μπάρκα παρουσίαζε τη δική της εκπομπή στο Mega /Φωτογραφία Instagram

Η Δανάη Μπάρκα, μέσα από την ανάρτησή της τόνισε πως έχει χαθεί το μέτρο, χαρακτηρίζοντας την όλη κατάσταση... ψεύτικη!

«Kαι χαζεύω Tik Tok και μου πετάγονται βίντεο από κάποιες ελληνικές εκπομπές. Παιδιά, τι υπάρχει στην τηλεόραση; Τι λαϊκισμός, τι ψευτιά, τι μεταστροφές απόψεων και συμπεριφορών, τι απώλεια μέτρου, τι υπερβολές, τι ασυνέπεια, τι ανεξέλεγκτη σύγκρουση για τα πάντα;

Δηλαδή ανοίγεις τηλεόραση κι ακούς κυρίως φωνές, υπερβολές, και τσαντίλα για θέματα τα οποία είναι απλά νέα της ημέρας; Προφανώς και σε στιγμές όπως και στη ζωή, θα διαφωνήσεις, θα συγκρουστείς ή θα χάσεις το μέτρο, προφανώς, αλλά κάθε μέρα; Για όλα; Συγκεκριμένα άτομα; Κι αυτό ας πούμε είναι κανονικότητα;; Νεύρα και φωνές για όλα;;; Έλα Χριστέ και Παναγία», έγραψε στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα.

Τα insta stories της Δανάης Μπάρκα