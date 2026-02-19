Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της

Τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου που δε βλέπει την ώρα να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της μωράκι.

Η παρουσιάστρια του Alpha κι ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής σε λίγο καιρό πρόκειται να αποκτήσουν ένα κοριτσάκι, το οποίο θα πάρει το διπλό όνομα, Πολυξένη-Αλεξάνδρα, το πρώτο από τη μητέρα του επιχειρηματία και το δεύτερο από την κολλητή φίλη της Κατερίνας Καινούργιου, Αλεξάνδρα Νικολαϊδου που έχει φύγει από τη ζωή πριν από λίγους μήνες.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Super Κατερίνα, συχνά αναφέρεται δημόσια στο πώς βιώνει η ίδια την περίοδο της κύησης, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της. Mέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram η παρουσιάστρια, έχει δείξει ανά διαστήματα μέρη από το παιδικό δωμάτιο της κόρης της.

Το μεσημέρι της Πέμπτης η KatKen δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο οποίο δείχνει περισσότερες λεπτομέρειες από το δωμάτιο της μικρής, το οποίο θα είναι σε ροζ, λευκούς και σομόν αποχρώσεις, ενώ η ταπετσαρία που έχει επιλέξει για τον τοίχο είναι με ελάφια και δέντρα.

Στη συνέχεια πόσταρε λεπτομέρειες από τη διακόσμηση του δωματίου, τον πίνακα που δέχτηκε ως δώρο, αλλά και την αντίδραση της σκυλίτσας της, τής Αλάϊα.