Ρούλα Κορομηλά: Ο λόγος που επέλεξε να φορέσει το «μπλε του κόσμου»

Το μήνυμα της παρουσιάστριας που αποπνέει αυτοπεποίθηση και ηρεμία

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε παλιότερη συνέντευξη της Ρούλας Κορομηλά στον Κώστα Τσουρό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρούλα Κορομηλά είναι μια εμβληματική παρουσιάστρια της δεκαετίας του '90, γνωστή ως η «Εθνική παρουσιάστρια».
  • Απέχει από την τηλεόραση αλλά είναι ενεργή στα social media, μοιράζοντας σκέψεις και looks στο Instagram.
  • Πρόσφατα δημοσίευσε φωτογραφίες φορώντας μπλε outfits, εκφράζοντας την αγάπη της για το χρώμα που συμβολίζει ηρεμία και αυτοπεποίθηση.
  • Η ανάρτησή της δέχθηκε πολλά «likes» και θετικά σχόλια, με πολλούς να επιθυμούν την επιστροφή της στην τηλεόραση.
  • Εξέφρασε την απογοήτευσή της για την τρέχουσα τηλεοπτική κατάσταση, χαρακτηρίζοντας την ως γεμάτη φωνές και αψιμαχίες.

Εχει διαγράψει μια άκρως επιτυχημένη πορεία στην τηλεόραση, έχοντας τον τίτλο της «Εθνική παρουσιάστριας» τη δεκαετία του '90.

Ρούλα Κορομηλά: Ο... συμμαθητής της και το ντεμπούτο της στο TikTok!

Μπορεί τελευταία να απέχει από το «γυαλί», όμως τα τελευταία χρόνια η Ρούλα Κορομηλά είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα social media. Συχνά γράφει σκέψεις, μοιράζεται συναισθήματα και looks που επιλέγει στο δημοφιλές προφίλ της στο Instagram.

Ρούλα Κορομηλά: Ο λόγος που επέλεξε να φορέσει το «μπλε του κόσμου»

Το βράδυ της Τετάρτης πόσταρε φωτογραφίες φορώντας διάφορα outfits με το μπλε χρώμα να κυριαρχεί. Τα ενσταντανέ χαρακτηρίζονται από... αυτοπεποίθηση. «Στον κόσμο του μπλε. Στο τώρα κι ελάχιστα στο πριν. Αγαπώ το μπλε γιατί, όπως λένε, συμβολίζει τη συγκράτηση, την ηρεμία , τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση. Διαπίστωσα πως το προτιμούσα και το προτιμώ», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Ρούλα Κορομηλά: Το... ξέσπασμα της παρουσιάστριας για το τηλεοπτικό τοπίο

Η ανάρτηση της Ρούλας Κορομηλά

Το post της φυσικά πλημμύρισε από «likes» και διθυραμβικά  σχόλια, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που θέλουν να επιστρέψει και πάλι στα τηλεοπτικά δρώμενα, όπου για αυτά, είχε γράψει σε story της πρόσφατα τα εξής: «Όπως αποδεικνύεται η νέα τηλεοπτική μόδα επιτάσσει ουρλιαχτά, φωνές, τσιρίδες, αψιμαχίες, φωνές, φωνές μεταξύ άλλων. Σόρρυ, την κλείνω».

ΡΟΥΛΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
