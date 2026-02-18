Ρούλα Κορομηλά: Ο λόγος που επέλεξε να φορέσει το «μπλε του κόσμου»

Εχει διαγράψει μια άκρως επιτυχημένη πορεία στην τηλεόραση, έχοντας τον τίτλο της «Εθνική παρουσιάστριας» τη δεκαετία του '90.

Μπορεί τελευταία να απέχει από το «γυαλί», όμως τα τελευταία χρόνια η Ρούλα Κορομηλά είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα social media. Συχνά γράφει σκέψεις, μοιράζεται συναισθήματα και looks που επιλέγει στο δημοφιλές προφίλ της στο Instagram.

Το βράδυ της Τετάρτης πόσταρε φωτογραφίες φορώντας διάφορα outfits με το μπλε χρώμα να κυριαρχεί. Τα ενσταντανέ χαρακτηρίζονται από... αυτοπεποίθηση. «Στον κόσμο του μπλε. Στο τώρα κι ελάχιστα στο πριν. Αγαπώ το μπλε γιατί, όπως λένε, συμβολίζει τη συγκράτηση, την ηρεμία , τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση. Διαπίστωσα πως το προτιμούσα και το προτιμώ», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ανάρτηση της Ρούλας Κορομηλά

Το post της φυσικά πλημμύρισε από «likes» και διθυραμβικά σχόλια, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που θέλουν να επιστρέψει και πάλι στα τηλεοπτικά δρώμενα, όπου για αυτά, είχε γράψει σε story της πρόσφατα τα εξής: «Όπως αποδεικνύεται η νέα τηλεοπτική μόδα επιτάσσει ουρλιαχτά, φωνές, τσιρίδες, αψιμαχίες, φωνές, φωνές μεταξύ άλλων. Σόρρυ, την κλείνω».