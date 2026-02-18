MasterChef 2026: Ποιας μπριγάδας το μενού άρεσε στους κριτές;

«Κόκκινοι» και «Μπλε» μαγείρεψαν για το Χαμόγελο του Παιδιού

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο MasterChef 2026, οι κόκκινοι και μπλε παίκτες μαγείρεψαν για το Χαμόγελο του Παιδιού.
  • Η κόκκινη μπριγάδα, υπό τον Πάνο, παρουσίασε κολοκυθόσουπα, γιουβέτσι κοτόπουλο και γλυκό σοκολατένιο κορμό.
  • Η μπλε μπριγάδα, με αρχηγό τον Γιώργο, προσέφερε πατατόσουπα, χοιρινό με πράσο και τριλέτσε.
  • Οι κριτές εκτίμησαν περισσότερο το μενού της μπλε μπριγάδας, αν και τα γλυκά και των δύο ομάδων δεν τους ενθουσίασαν.
  • Η κόκκινη μπριγάδα αντιμετώπισε κριτική για το κυρίως πιάτο τους, το γιουβέτσι.

Μετά το τέλος της ομαδικής δοκιμασίας ανάμεσα στις δύο μπριγάδες, έφτασε η ώρα για τους σεφ και κριτές του MasterChef 2026 να δοκιμάσουν τα μενού τους. Σκοπός των παικτών ήταν να μαγειρέψουν για τους εργαζόμενους και τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Χαμόγελο του Παιδιού.

MasterChef 2026: Ποιας μπριγάδας το μενού άρεσε στους κριτές;

Πρώτος μπήκε στον χώρο ο Πάνος, ο αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας: «Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε μαμαδίστικο φαγητό. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε καλό, γιατί μαγειρεύουμε κυρίως για παιδιά. Πιστεύω ότι έχουμε πετύχει να κάνουμε μαμαδίσιο φαγητό, νόστιμο... κι ελπίζω να αρέσει και στα παιδιά», είπε ο Πάνος για το μενού που ετοίμασαν. 

MasterChef: Η επιστροφή κι ο λόγος που απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς!

MasterChef 2026: Ποιας μπριγάδας το μενού άρεσε στους κριτές;

«Για τη σούπα έχουμε φτιάξει κολοκυθόσουπα. Στο ντιπάκι θα βρείτε κρουτόνς, μπέικον και μαϊντανό και μέσα στη σούπα έχουμε φτιάξει λάδι από φασκόμηλο. Με την υφή είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έχουμε φτιάξει σαλάτα φακή, μεσογειακή σαλάτα. Και στο ντιπάκι θα βρείτε ένα ντρέσινγκ από πορτοκάλι. Για κυρίως έχουμε γιουβέτσι κοτόπουλο. Είμαι πολύ χαρούμενος με τις πρώτες ύλες που είχα και το αβαντάζ να διαλέξω τη δοκιμασία», εξήγησε στη συνέχεια ο Πάνος.

MasterChef: Άγχος και δυσκολίες στη μεριδοποίηση στην ομαδική δοκιμασία

Οι σεφ και κριτές ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από αυτό που είδαν, αφού υπήρχε μια συνέπεια. Στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο άρεσε πολύ η σούπα, με τον Πάνο Ιωαννίδη και τον Σωτήρη Κοντιζά να συμφωνούν. «Έχουμε ένα πολύ σωστά ψημένο κοτόπουλο. Είναι νόστιμο, φαίνονται τα μπαχαρικά πάνω στην πέτσα, έχει γεύση. Είναι αρκετά καλό το κριθαράκι. να σου πω την αλήθεια, εγώ θα ήθελα λίγο παραπάνω ένταση γενικότερα», σχολίασε στη συνέχεια ο Πάνος Ιωαννίδης για το κυρίως πιάτο τους. Στον Σωτήρη Κοντιζά το συγκεκριμένο πιάτο ήταν εκτός θέματος, αφού δεν ήταν γιουβέτσι.

MasterChef 2026: Ποιας μπριγάδας το μενού άρεσε στους κριτές;

Στη συνέχεια έφερε το μενού ο Γιώργος Α. ο αρχηγός των «Μπλε». «Τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά, νόστιμα και βγάλουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Έχω δοκιμάσει από όλες τις παρασκευές και μου άρεσαν. Η συνεργασία πάντα είναι άψογη και πάρα πολύ ομαδικά. Το πετύχαμε και ελπίζω τα παιδιά να χαμογελάσουν όπως χαμογελάσαμε κι εμείς», είπε στους σεφ και κριτές. 

MasterChef 2026: Ομαδική δοκιμασία για καλό σκοπό!

MasterChef 2026: Ποιας μπριγάδας το μενού άρεσε στους κριτές;

«Έχουμε κάνει μια πατατόσουπα με κρουτόν συν γκουαντσάλε και γραβιέρα. Η σαλάτα είναι μια κόρσουλα με ρεβίθια και έχουμε κάνει και φαλάφελ για το έξτρα κράντς», είπε ο Γιώργος, που για κυρίως πιάτο επέλεξαν χοιρινό με πράσο κι έναν πουρέ πατάτας. Ο Σωτήρης Κοντιζάς σχολίασε ότι το μενού τους φαίνεται πιο... φτωχό. 

Στη συνέχεια σειρά είχαν τα γλυκά. Οι «Κόκκινοι» έφτιαξαν σοκολατένιο κορμό με Butterscotch, ενώ οι «Μπλε» έφτιαξαν τριλέτσε, τη γνωστή αλβανική γαλατόπιτα. Στους σεφ και κριτές δεν άρεσαν ιδιαίτερα τα επιδόρπια και των δύο μπριγάδων.

MasterChef 2026: Ποιας μπριγάδας το μενού άρεσε στους κριτές;

«Ήταν πάρα πολύ τίμιες και πάρα πολύ καλές οι προσπάθειες των παιδιών για το σκοπό που δημιουργήθηκαν, νομίζω ότι το παραδέχομαι», σχολίασε ο Πάνος Ιωαννίδης. «Θα μπορούσαν να είναι και καλύτερες στα σημεία όπου αναφέραμε, όλες όμως διατηρούν μια αξιοπρέπεια, θα το πω έτσι», είπε ο Λεωνίδας.

MasterChef 2026: Ποιας μπριγάδας το μενού άρεσε στους κριτές;

«Νομίζω ότι τείνουμε προς την μπλε μπριγάδα», είπε ο Πάνος «Εγώ δεν το νομίζω, καταλήγω προς τα εκεί. Πως η μπλε μπριγάδα έχει κάνει καλύτερη προσπάθεια στα σημεία οι παρατηρήσεις είναι λιγότερες κι έχουμε και την αδυναμία στους κόκκινους με το κοτόπουλο γιουβέτσι», πρόσθεσε ο Λεωνίδας. «Νομίζω ότι το κυρίως των κόκκινων είναι και το μοιραίο στάδιο, ο μοιραίος κωδικός», συμπλήρωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

