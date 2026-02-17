Επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν – Ποια τα κριτήρια

Για πόσο καιρό μπορείτε να το λάβετε

Οικονομια
Τα προγράμματα της ΔΥΠΑ για ανέργους / Βίντεο: ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επίδομα 200 ευρώ για μακροχρόνια άνεργους από τη ΔΥΠΑ, για 12 μήνες.
  • Δικαιούχοι: Έλληνες και πολίτες ΕΕ, ηλικίας 20-66 ετών.
  • Προϋποθέσεις: 12 μήνες τακτικής επιδότησης ανεργίας και εγγραφή στα μητρώα ανέργων.
  • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 586,08 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο.
  • Η αίτηση υποβάλλεται εντός 2 μηνών από τη λήξη της επιδότησης.

Επίδομα 200 ευρώ μπορούν να λάβουν οι μακροχρόνια άνεργοι από τη ΔΥΠΑ. Το επίδομα απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών και προβλέπονται αυστηρά ηλικιακά, εισοδηματικά και χρονικά κριτήρια. 

Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται

Επίδομα 200 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το επίδομα μπορούν να πάρουν Έλληνες πολίτες, αλλά και πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ. Καταβάλλεται για 12 μήνες σε άτομα που είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Επίδομα 200 ευρώ: Τα κριτήρια

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι από 20 έως 66 ετών. Ως ημερομηνία αναφοράς για τη συμπλήρωση του 20ού ή του 66ου έτους λαμβάνεται η ημερομηνία γέννησης, ενώ καθοριστικός χρόνος για τη συνδρομή της προϋπόθεσης είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επίδομα 1.500 ευρώ με μια κατάθεση – Οι δικαιούχοι που μπορούν να το πάρουν

Να έχουν ολοκληρώσει 12 μήνες τακτικής επιδότησης ανεργίας, ακόμη και αν αυτή έχει δοθεί τμηματικά. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών από τη λήξη της επιδότησης.

Οι επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης, βάσει του άρθρου 20 του ν.δ. 2961/54, που δεν έχουν συμπληρώσει 12μηνη αδιάλειπτη εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά τη λήξη της επιδότησης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση του 12μηνου.

Δεν είναι δικαιούχοι όσοι έχουν εγκριτική απόφαση επιδότησης διάρκειας μικρότερης των δώδεκα μηνών.

Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν

Ο αιτών πρέπει να παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για συνεχόμενο διάστημα 12 μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. 

Ως ανήλικο θεωρείται κάθε παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για παράδειγμα, δικαιούχος με δύο ανήλικα τέκνα δεν πρέπει να έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 11.172,16 ευρώ.

Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται το συνολικό φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους του ανέργου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων, εξαιρουμένων των αποζημιώσεων απόλυσης.

Δεν συνυπολογίζονται στο εισόδημα τα επιδόματα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας και το ίδιο το επίδομα μακροχρονίως ανέργων. Για άγαμους ενήλικες, ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

Το επίδομα καταβάλλεται προσωπικά στον δικαιούχο για όσο διάστημα παραμένει άνεργος, χωρίς να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Η παροχή είναι προσωποπαγής, δεν προσαυξάνεται και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα.

ΔΥΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ
 |
ΑΝΕΡΓΟΙ
