Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»

Η σπαρακτική ανακοίνωση λίγο πριν το τέλος

Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παναγιώτης Στάθης ενημερώθηκε για τον θάνατο της μητέρας του μόλις πριν βγει στον αέρα της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα".
  • Παρά το πένθος, ολοκλήρωσε την εκπομπή με επαγγελματισμό και μοιράστηκε τη θλιβερή είδηση με το κοινό.
  • Η μητέρα του υπήρξε ο συνδετικός κρίκος της οικογένειας και την είχε χαρακτηρίσει ως τον μοναδικό ήρωα της ζωής του.
  • Θα απουσιάσει από την εκπομπή αύριο για την κηδεία της μητέρας του στα Κύθηρα.
  • Στο παρελθόν, είχε μιλήσει για τον αιφνίδιο θάνατο του αδελφού του, Μανώλη, που τον επηρέασε βαθιά.

Με μια στενάχωρη είδηση, που έκανε την καρδιά των τηλεθεατών να σφιχτεί, ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Παναγιώτης Στάθης: Η ηλικία, οι γάμοι και ο θάνατος του αδελφού του

Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Στάθης ενημερώθηκε για τον χαμό της μητέρας του μόλις ένα λεπτό πριν βγει στον αέρα.

Παναγιώτης Στάθης: Ενημερώθηκε για τον θάνατο της μητέρας του 1 λεπτό πριν βγει στον αέρα

Παναγιώτης Στάθης: Ενημερώθηκε για τον θάνατο της μητέρας του 1 λεπτό πριν βγει στον αέρα

Παρά το πένθος στο οποίο έχει «βυθιστεί» τις τελευταίες ώρες, ο γνωστός δημοσιογράφος ολοκλήρωσε με επαγγελματισμό την ενημερωτική εκπομπή. Μόλις στο τέλος, μοιράστηκε τη θλιβερή είδηση με το τηλεοπτικό κοινό, αποχαιρετώντας τη μαμά του.

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα, ομολογώ, σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση. Δύσκολη εκπομπή. Να είστε καλά, να πω ένα αντίο στην κυρά-Καλλιόπη και από εδώ», είπε συγκινημένος ο Παναγιώτης Στάθης.

Στέφανος Σίσκος: Πρεμιέρα για τον αντικαταστάτη της Άννας Λιβαθινού

Στο παρελθόν, ο Παναγιώτης Στάθης έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις του πως η μητέρα του υπήρξε ο συνδετικός κρίκος της οικογένειας, κρατώντας την ενωμένη σε δύσκολες συνθήκες. Δούλεψε σκληρά στην ύπαιθρο και μεγάλωσε μόνη της τα παιδιά της, χωρίς να λείψει ποτέ η φροντίδα και η στήριξη από το σπίτι. Ο ίδιος την είχε χαρακτηρίσει ως τον μοναδικό ήρωα που γνώρισε στη ζωή του, μια γυναίκα που στάθηκε και μητέρα και πατέρας ταυτόχρονα.

«Καλημέρα Ελλάδα»: Το unfollow και το παρασκήνιο της αποχώρησης Λιβαθυνού

Ο Παναγιώτης Στάθης θα απουσιάζει αύριο από το «Καλημέρα Ελλάδα», καθώς θα βρίσκεται στα Κύθηρα για την κηδεία της μητέρας του.

Παναγιώτης Στάθης: Η εξομολόγηση για τον θάνατο του αδελφού του

Σε συνέντευξή του στο One Channel και τον Μάνο Νιφλή, ο Παναγιώτης Στάθης είχε μιλήσει για τον αιφνίδιο χαμό του αδελφού του, Μανώλη, σε ηλικία 47 ετών.

«Ο θάνατος του αδελφού μου, του Μανώλη, άλλαξε εντελώς τη ζωή μου. Ο θάνατος του πατέρα μου ήταν μεγάλο χτύπημα, όταν όμως έφυγε ο αδελφός μου, άλλαξα τελείως σαν άνθρωπος», εξομολογήθηκε και συνέχισε δακρυσμένος: «Ήταν κεραμίδα. Έφυγε 47 ετών, εντελώς αιφνιδιαστικά… Αν έχασα τον πατέρα μου μια φορά, με τον αδελφό μου ήταν σαν να τον έχασα δεύτερη φορά. Έτσι είναι όμως η ζωή. Η ζωή σου δείχνει έναν δρόμο».

