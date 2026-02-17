Κωνσταντοπούλου: Υπάλληλος την κατηγορεί για απλήρωτους μισθούς & μπούλινγκ

Εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας απευθύνθηκε στην επιθεώρηση εργασίας

STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (16/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Καρακίτσου κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό μπούλινγκ.
  • Η Καρακίτσου υποστηρίζει ότι είναι απλήρωτη από τον Μάρτιο και ζητά τα δεδουλευμένα της.
  • Κατήγγειλε την Κωνσταντοπούλου στην επιθεώρηση εργασίας, αναφέροντας ψυχολογική πίεση και αυστηρούς περιορισμούς.
  • Η Κωνσταντοπούλου διαψεύδει τις κατηγορίες και δηλώνει ότι θα ακολουθήσει νομικές διαδικασίες.

Η νύφη της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζιας Κεφαλά, Άννα Καρακίτσου, εργαζόταν ως υπάλληλος στο κόμμα. Τώρα, όμως, καταγγέλλει την πρόεδρο Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι την έχει αφήσει απλήρωτη και ότι της κάνει εργασιακό μπούλινγκ.

H νύφη της Τζώρτζιας Κεφαλά, η σύζυγος του αδελφού της βουλευτού δηλαδή, κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας που είχε από το 2023,  υποστηρίζοντας ότι είναι απλήρωτη από τον Μάρτιο. Ζητά τα δεδουλευμένα της και περιγράφει μια εργασιακή ζούγκλα. 

Με 5 βουλευτές η Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Καραγεωργοπούλου

Κωνσταντοπούλου: Υπάλληλος την κατηγορεί για απλήρωτους μισθούς & μπούλινγκ

Την περασμένη Πέμπτη υπέβαλε στην επιθεώρηση εργασίας την καταγγελία κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι ξεπέρασε τα όρια του μπούλινγκ και την οδήγησε να ζητήσει βοήθεια ψυχολόγου. 

Δεχόταν, όπως υποστηρίζει, παρατηρήσεις ακόμα και για τον χρόνο παραμονής της στην τουαλέτα. 

Κωνσταντοπούλου: Υπάλληλος την κατηγορεί για απλήρωτους μισθούς & μπούλινγκ

Απαγορευόταν, ισχυρίζεται, να μιλούν ακόμη και να χαιρετούν στελέχη ή βουλευτές άλλων κομμάτων.  

Μάλιστα αναφέρει ότι της δόθηκε αυστηρά ένα πεντάλεπτο για να μαζέψει τα πράγματα της από το γραφείο για να φύγει και όσα δεν πρόλαβε να πάρει, της τα κλείδωσαν μέσα.

Η Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη

Η κ. Κωνσταντοπούλου, με την οποία επικοινώνησε ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του Star, Αντώνης Αντωνόπουλος τα διαψεύδει όλα και δηλώνει ότι θα πράξει τα νόμιμα.
 

 

