Κωνσταντοπούλου: Υπάλληλος την κατηγορεί για απλήρωτους μισθούς & μπούλινγκ

Η νύφη της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζιας Κεφαλά, Άννα Καρακίτσου, εργαζόταν ως υπάλληλος στο κόμμα. Τώρα, όμως, καταγγέλλει την πρόεδρο Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι την έχει αφήσει απλήρωτη και ότι της κάνει εργασιακό μπούλινγκ.

H νύφη της Τζώρτζιας Κεφαλά, η σύζυγος του αδελφού της βουλευτού δηλαδή, κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας που είχε από το 2023, υποστηρίζοντας ότι είναι απλήρωτη από τον Μάρτιο. Ζητά τα δεδουλευμένα της και περιγράφει μια εργασιακή ζούγκλα.

Την περασμένη Πέμπτη υπέβαλε στην επιθεώρηση εργασίας την καταγγελία κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι ξεπέρασε τα όρια του μπούλινγκ και την οδήγησε να ζητήσει βοήθεια ψυχολόγου.

Δεχόταν, όπως υποστηρίζει, παρατηρήσεις ακόμα και για τον χρόνο παραμονής της στην τουαλέτα.

Απαγορευόταν, ισχυρίζεται, να μιλούν ακόμη και να χαιρετούν στελέχη ή βουλευτές άλλων κομμάτων.

Μάλιστα αναφέρει ότι της δόθηκε αυστηρά ένα πεντάλεπτο για να μαζέψει τα πράγματα της από το γραφείο για να φύγει και όσα δεν πρόλαβε να πάρει, της τα κλείδωσαν μέσα.

Η κ. Κωνσταντοπούλου, με την οποία επικοινώνησε ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του Star, Αντώνης Αντωνόπουλος τα διαψεύδει όλα και δηλώνει ότι θα πράξει τα νόμιμα.

