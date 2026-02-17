Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ: Τα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα

Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα της παράστασης

Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Πρώτη Δημοσίευση: 17.02.26, 10:21
Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ: Ποιοι Πήγαν Στην Πρεμιέρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Ζίνα.
  • Σκηνοθέτης είναι ο Σωτήρης Τσαφούλιας, με πρωταγωνιστές τους Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Έφη Μουρίκη.
  • Στο πλευρό τους οι Σπύρος Σταμούλης και Ελεάνα Στραβοδήμου, σε ένα τετραπρόσωπο σχήμα υψηλής έντασης.
  • Το έργο εξετάζει την ανθρώπινη φύση, τις κοινωνικές προσδοκίες και την αδυναμία επικοινωνίας.
  • Πλήθος κόσμου και ζευγάρια παρευρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα.

Επίσημη πρεμιέρα έκανε η παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» στο Θέατρο Ζίνα το βράδυ της Δευτέρας.

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών, ενώ πολλά ήταν και τα ζευγάρια που φωτογραφήθηκαν μαζί.

Στην παράσταση που σκηνοθετεί ο Σωτήρης Τσαφούλιας, πρωταγωνιστούν: ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβοδήμου, σε ένα τετραπρόσωπο σχήμα υψηλής έντασης και υποκριτικής δεξιοτεχνίας, που φέρνει στο φως τη σκληρή αλήθεια πίσω από τις κοινωνικές μάσκες, τα παιχνίδια εξουσίας και τις προσωπικές μας ψευδαισθήσεις.

Το έργο αναλύει την ανθρώπινη φύση, τη ματαιότητα των κοινωνικών προσδοκιών και την αδυναμία επικοινωνίας, εξετάζοντας πώς οι ήρωες δημιουργούν ψευδαισθήσεις για να προστατευτούν από τη σκληρή πραγματικότητα.

Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ: Δείτε ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης:

Ιζαμπέλλα Φούλοπ - Γιώργος Δερβίσης

 Ιζαμπέλλα Φούλοπ - Γιώργος Δερβίσης

Βλαδίμηρος Κυριακίδης - Έφη Μουρίκη - Ελεάνα Στραβοδήμου - Σωτήρης Τσαφούλιας - Σπύρος Σταμούλης

Βλαδίμηρος Κυριακίδης - Έφη Μουρίκη - Ελεάνα Στραβοδήμου - Σωτήρης Τσαφούλιας - Σπύρος Σταμούλης

Έφη Μουρίκη - Βασιλική Τρουφάκου

Έφη Μουρίκη - Βασιλική Τρουφάκου

Γιάννης Τσορτέκης - Χριστίνα Τσάφου - Ελένα Μαυρίδου 

Γιάννης Τσορτέκης - Χριστίνα Τσάφου - Ελένα Μαυρίδου

Βαγγέλης Αλεξανδρής-Έφη Μουρίκη-Μαρκέλλα Γιαννάτου-Βλαδίμηρος Κυριακίδης-Ευαγγελία Μουμούρη-Γιώργος Ζυγούρης

Βαγγέλης Αλεξανδρής - Έφη Μουρίκη - Μαρκέλλα Γιαννάτου - Βλαδίμηρος Κυριακίδης - Ευαγγελία Μουμούρη - Γιώργος Ζυγούρης

Σοφία Βογιατζάκη - Έφη Μουρίκη - Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης

Σοφία Βογιατζάκη - Έφη Μουρίκη - Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης

Σωτήρης Τσαφούλιας - Ελεάνα Στραβοδήμου - Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης

Σωτήρης Τσαφούλιας - Ελεάνα Στραβοδήμου - Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης

Άρης Αντωνόπουλος-Ευαγγελία Μουμούρη-Κατερίνα Γερονικολού-Γιάννης Τσιμιτσέλης

Άρης Αντωνόπουλος - Ευαγγελία Μουμούρη - Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης

Θάνος Λέκκας - Ελεάνα Στραβοδήμου - Βασίλης Θωμόπουλος

Θάνος Λέκκας - Ελεάνα Στραβοδήμου - Βασίλης Θωμόπουλος

Θάνος Λέκκας - Ελεάνα Στραβοδήμου

Θάνος Λέκκας - Ελεάνα Στραβοδήμου

Νατάσα Εξηνταβελώνη - Ελεάνα Στραβοδήμου - Αμαλία Καβάλη

Νατάσα Εξηνταβελώνη - Ελεάνα Στραβοδήμου - Αμαλία Καβάλη

Γιώργος Νανούρης - Έφη Μουρίκη - Ιωάννα Παππά - Νεκταρία Γιαννουδάκη

Γιώργος Νανούρης - Έφη Μουρίκη - Ιωάννα Παππά - Νεκταρία Γιαννουδάκη

Γιώργος Κωνσταντίνου - Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Γιώργος Κωνσταντίνου - Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Ελεάνα Στραβοδήμου - Ταμίλα Κουλίεβα

Ελεάνα Στραβοδήμου - Ταμίλα Κουλίεβα

Απόστολος Γκλέτσος - Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Απόστολος Γκλέτσος - Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Ελένη Φιλίνη - Ελεάνα Στραβοδήμου - Λεωνίδας Κακούρης - Σπύρος Μπιμπίλας - Γιώργος Κωνσταντίνου

Ελένη Φιλίνη - Ελεάνα Στραβοδήμου - Λεωνίδας Κακούρης - Σπύρος Μπιμπίλας - Γιώργος Κωνσταντίνου

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης - Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Μιχάλης Ρέππας - Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης - Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Μιχάλης Ρέππας - Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Βασιλική Τρουφάκου

Βασιλική Τρουφάκου

Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης

Κατερίνα Γερονικολού - Γιάννης Τσιμιτσέλης

Γιώργος Γεροντιδάκης - Παναγιώτης Καρμάτης 

Γιώργος Γεροντιδάκης - Παναγιώτης Καρμάτης

Λήδα Ματσάγγου - Αμαλία Καβάλη

Λήδα Ματσάγγου - Αμαλία Καβάλη

Μαριλού Κόζαρη - Πάνος Μουζουράκης

Μαριλού Κόζαρη - Πάνος Μουζουράκης

Ταμίλα Κουλίεβα

Ταμίλα Κουλίεβα

Μιχάλης Ρέππας - Μαίρη Σταυρακέλη - Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Θανάσης Παπαθανασίου

Μιχάλης Ρέππας - Μαίρη Σταυρακέλη - Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Θανάσης Παπαθανασίου

Σωτήρης Τσαφούλιας - Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Σωτήρης Τσαφούλιας - Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Σωτήρης Τσαφούλιας - Μελίνα Ασλανίδου

Σωτήρης Τσαφούλιας - Μελίνα Ασλανίδου

Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου

Αιμίλιος Χειλάκης - Αθηνά Μαξίμου

Παναγιώτα Βλαντή - Γιάννης Βλάχος

Παναγιώτα Βλαντή - Γιάννης Βλάχος

Άγγελος Ανδριανός - Γιώτα Τσιμπρικίδου

Άγγελος Ανδριανός - Γιώτα Τσιμπρικίδου
