Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»

Σε μία σπάνια συνέντευξή της, η Δανάη Λιβιεράτου μίλησε στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται για την ενασχόλησή της με τη μουσική και τα τραγούδια της, εμπνευσμένα από τις σχέσεις και την προσωπική της ζωή.

Η καλλονή κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ μίλησε για τον χωρισμό της και τα συναισθήματά της με αφορμή τα γενέθλια του πρώην συντρόφου της: «Είχα την ανάγκη να εκφράσω μια ιστορία που μου έχει συμβεί για μια σχέση που έχει λήξει. Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως, αλλά είχα προχωρήσει τη ζωή μου. Όταν πλησίαζαν τα γενέθλιά του ήρθανε ξανά κάποια συναισθήματα στην επιφάνεια και θεώρησα πως ήταν η καλύτερη στιγμή να γράψω γι’ αυτό».

«Μου αρέσει να παρουσιάζω τις ιστορίες της ζωής μου με κινηματογραφικό τρόπο, είμαι σίγουρα drama queen», συμπλήρωσε γελώντας η Δανάη.

Η Δανάη Λιβιεράτου με τη μαμά της, Εύη Αδάμ /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σε επόμενη ερώτηση για την Eurovision και τους υποψήφιους Έλληνες καλλιτέχνες για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας, η Δανάη Λιβιεράτου απάντησε: «Η Eurovision έχει αρκετά καλά και σίγουρα σου φέρνει πολλή προσοχή και μπορεί να απογειώσει την καριέρα σου πολύ απότομα. Θεωρώ ότι η μουσική που φτιάχνω εγώ είναι πολύ μακριά κι αντίθετη από τα κριτήριά της Eurovision. Ο Good Job Nicky είναι πολύ ταλαντούχος».

Η Εύη Αδάμ κι ο Λάμπης Λιβιεράτος σε βραδινή τους έξοδο το 2008 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι ο Λάμπρης Λιβιεράτος και η Εύη Αδάμ γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 90′. Ο τραγουδιστής και το μοντέλο απέκτησαν δύο κόρες, τη Δανάη και τη Νεφέλη, ενώ το 2012 ακολούθησαν χωριστούς δρόμου στην προσωπική τους ζωή.