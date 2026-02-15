Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος στη Λακωνία

Τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης του ψαρο-Γιώργη που αγνοείτo από τη Δευτέρα. Χτες ο απόγευμα ένας κάτοικος εντόπισε σορό στη παραλία της Κοκκινιάς, στη Λακωνία.

Όπως ανέφερε ο Μάνος Σωτηρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο. Το απόγευμα του Σαββάτου ένας βοσκός είδε τη σορό ενός άνδρα σε παραλία. Βρέθηκε φορώντας μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα.

Ο άτυχος ψαράς του οποίου ταυτοποιήθηκε η σορός στη Λακωνία

Η γυναίκα του ψαρά που αγνοείται από την Δευτέρα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star ταυτοποίησε ότι είναι ο άνδρας της. Ο έμπειρος 60χρονος ψαράς από το Γύθειο είχε πάει να ρίξει τα δίχτυα του. Στην επιστροφή φαίνεται πως έβαλε αυτόματο πιλότο με προορισμό το λιμάνι του Γυθείου. Τότε χάθηκαν και τα ίχνη του.

Η βάρκα δεν έφτασε ποτέ στο λιμάνι και εντοπίστηκε ακυβέρνητη στα Τρίνησα, με το κινητό του τηλέφωνο να είναι το μόνο αντικείμενο πάνω στο σκάφος! Η ιατροδικαστική εξέταση, αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.