Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος στη Λακωνία

Τον αναγνώρισε η γυναίκα του μετά τον εντοπισμό της σορού

Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος στη Λακωνία
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ταυτοποιήθηκε η σορός του αγνοούμενου ψαρά Γιώργη στη Λακωνία, που είχε εξαφανιστεί από τη Δευτέρα.
  • Η σορός βρέθηκε στην παραλία Κοκκινιάς, φορώντας μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι.
  • Η γυναίκα του επιβεβαίωσε την ταυτότητα του άνδρα της, 60 ετών, από το Γύθειο.
  • Η βάρκα του βρέθηκε ακυβέρνητη στα Τρίνησα, με το κινητό του τηλέφωνο πάνω.
  • Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου.

Τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης του ψαρο-Γιώργη που αγνοείτo από τη Δευτέρα. Χτες ο απόγευμα ένας κάτοικος εντόπισε σορό στη παραλία της Κοκκινιάς, στη Λακωνία. 

Λακωνία: Σορός άνδρα σε παραλία - Ερευνάται αν είναι ο αγνοούμενος ψαράς

Όπως ανέφερε ο Μάνος Σωτηρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο. Το  απόγευμα του Σαββάτου ένας βοσκός είδε τη σορό ενός άνδρα σε παραλία. Βρέθηκε φορώντας μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα.  

Ο άτυχος ψαράς του οποίου ταυτοποιήθηκε η σορός στη Λακωνία

Ο άτυχος ψαράς του οποίου ταυτοποιήθηκε η σορός στη Λακωνία   

Τρίτη μέρα ερευνών: Άφαντος ο 60χρονος Ψαράς στο Γύθειο

Η γυναίκα του ψαρά που αγνοείται από την Δευτέρα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star ταυτοποίησε ότι είναι ο άνδρας της. Ο έμπειρος 60χρονος ψαράς από το Γύθειο είχε πάει να ρίξει τα δίχτυα του. Στην επιστροφή φαίνεται πως έβαλε αυτόματο πιλότο με προορισμό το λιμάνι του Γυθείου. Τότε χάθηκαν και τα ίχνη του. 

Η βάρκα δεν έφτασε ποτέ στο λιμάνι και εντοπίστηκε ακυβέρνητη στα Τρίνησα, με το κινητό του τηλέφωνο να είναι το μόνο αντικείμενο πάνω στο σκάφος! Η ιατροδικαστική εξέταση, αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

ΛΑΚΩΝΙΑ
 |
ΨΑΡΑΣ
 |
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΨΑΡΑΣ
 |
ΣΟΡΟΣ
 |
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΟΡΟΥ
