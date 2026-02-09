ZAF: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα, το bullying και η Εurovision

Το βιογραφικό του καλλιτέχνη που συνεργάστηκε με τους Coldplay

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 09.02.26, 09:05
ZAF για Eurovision: «Είμαι πάρα πολύ σίγουρος για το τραγούδι - Αγαπώ τον κόσμο και με αγαπάει κι αυτός» / Βίντεο: Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tον πρωτοείδαμε στο μουσικό talent show The Voice και η φήμη του εκτοξεύθηκε με τη συνεργασία του με τον Χρήστο Μάστορα, στο «Πες». Όμως ο ZAF δε σταμάτησε εκεί, αφού το 2024 εμφανίστηκε στο κατάμεστο ΟΑΚΑ με τους θρυλικούς Coldplay.

Ο Γιάννης Ζαφειρίου, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ανερχόμενους καλλιτέχνες και διεκδικεί μία θέση στον εθνικό τελικό της Eurovision, με το τραγούδι «Αστείο».

Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Z A F 🦋 (@zaf.music_)

 

Γνωρίζοντας τον ZAF - Το βιογραφικό του καλλιτέχνη

  • Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και το πραγματικό του όνομα είναι Γιάννης Ζαφειρίου. Όπως είχε πει σε συνέντευξή του: «Ο Γιάννης Ζαφειρίου, όπως είναι το όνομά μου, είναι το πιο αγχωτικό άτομο που υπάρχει στον κόσμο, είναι control freak. O ZAF είναι μια περσόνα που όταν με κατακτά, κάπως δεν έχω άγχος και νιώθω μια τεράστια δύναμη. Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει και τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά» 
  • Ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @zaf.music_
  • Σπούδασε νοσηλευτική, όμως αποφάσισε να μην ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτόν τον τομέα και να ακολουθήσει τη... μουσική του καρδιά. Όπως είχε αναφέρει ο ίδιος: «Συνειδητοποίησα ότι αν δεν ακολουθήσω αυτό που αγαπάω, δεν θα είμαι ευτυχισμένος. Στην αρχή οι γονείς μου δεν ήταν υποστηρικτικοί, αλλά το καταλαβαίνω, γιατί είχαν αυτό το άγχος του να καταφέρω να ζω αξιοπρεπώς»

Marseaux: Οι γονείς, η σχέση με την αδελφή της και η Eurovision

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Z A F 🦋 (@zaf.music_)

 

  • Συστήθηκε στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Voice το 2016, είναι αυτοδίδακτος, ενώ γράφει στίχους και μουσική
  • Η φήμη του ZAF εκτοξεύθηκε, όταν σε συνεργασία με τον Χρήστο Μάστορα, διασκεύασε το 2023 το τραγούδι «Πες», έχοντας πάνω από 11 εκατομμύρια views στο youtube. Ο ZAF γι'αυτή την επιτυχία είχε εξομολογηθεί ότι: «Ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή για πολλά χρόνια, αλλά δεν το περίμενα. Είναι πολύ ξαφνικό, γιατί πριν από λίγο καιρό ήμουν ένα παιδί που τραγούδαγε στο υπόγειό του και δεν τον άκουγε κανένας. Ανέβαζα βιντεάκια και τα έβλεπαν 100 άτομα. Τώρα τα βλέπουν χιλιάδες»
  • Όμως η επιτυχία του δε σταμάτησε εκεί. Το 2024 μοιράστηκε τη σκηνή με τον frontman των θρυλικών Coldplay, Κρις Μάρτιν, ο οποίος επέλεξε τον 26χρονο καλλιτέχνη ανάμεσα σε 15 διαφορετικούς μουσικούς και συνόδεψε τον ZAK στη σκηνή παίζοντας πιάνο, με τον ZAF να ερμηνεύει το «Πες» μπροστά σε 60.000 θεατές. 

Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Z A F 🦋 (@zaf.music_)

 

Το bullying, η απώλεια του πατέρα του και η στροφή στη μουσική

Όπως έχει εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο ZAF είχε πέσει στο παρελθόν θύμα bullying: «Σε μικρή ηλικία είχα πέσει θύμα bullying από συμμαθητές και καθηγητές. Έμπαινα στη διαδικασία να κλείνομαι στον εαυτό μου και να το επεξεργάζομαι μόνος μου. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο και πολύ κακό, δεν είναι κάτι που θα συμβούλευα κανένας άνθρωπος να κάνει. Το σημαντικότερο είναι να μιλάς, να το επικοινωνείς και να μην το κρατάς μέσα σου. Δεν ήθελα να το μοιραστώ με την οικογένειά μου. Όσο κλισέ και αν ακούγεται, βγήκα από όλο αυτό με τη μουσική. Ακούγοντας τραγούδια, εγώ ταξίδευα, έφευγα από το παρόν και πήγαινα σε έναν κόσμο που δεν ίσχυε τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό συγκινούμαι, όταν ακούω άτομα που λένε ότι η μουσική μου τους έχει βοηθήσει. Ήμουν εγώ κάποτε αυτό το παιδί που τον βοηθούσε η μουσική κάποιου άλλου».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Z A F 🦋 (@zaf.music_)

 

Ενώ για την απώλεια του πατέρα του ανέφερε ότι: «Ο μπαμπάς μου “έφυγε” λίγο πριν γεννηθώ. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με φωτογραφίες του, με τις εικόνες του. Γενικότερα, δεν μου έλειψε ποτέ η πατρική φιγούρα, γιατί δεν τον γνώρισα ποτέ. Αν τον είχα γνωρίσει και έφευγε κάπου κοντά στην εφηβεία μου, θα ένιωθα την απώλεια. Εμένα με μεγάλωσαν γυναίκες μαχήτριες, όπως η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου. Δε ζει πλέον, και δεν πρόλαβε καν να δει λίγο από την επιτυχία μου».

Ενώ για τη σχέση με τη μητέρα του αποκάλυψε ότι: «Η μητέρα από τότε που έχασα τον πατέρα μου ανέλαβε το ρόλο του οικονομικού και για αυτό προσπαθούσε να δουλεύει. Οπότε την ανατροφή μου ανέλαβε εξ ολοκλήρου - και τη δική μου και του αδερφού μου. Είναι ένα διαμάντι, που λες, ότι αποκλείεται να υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Z A F 🦋 (@zaf.music_)

 

Ακούστε το τραγούδι του Zaf, «Αστείο»

Μουσική: ZAF
Στίχοι: ZAF

Οι στίχοι του τραγουδιού «Αστείο»

Έπεσα μες στη παγίδα σου 
κι αφού δεν πρόσεχα καλά να πά- θω 
Το ’παιξα άνετος κι εσύ σαν άνεμος
με πέταξες κι έπιασα πά-το 
Τυφλωμένος ψάχνω το μυαλό μου 
και γελάει μαζί μου η λογική μου 

Είναι αστείο που δεν μπορώ 
να αποφασίσω αν είναι λάθος ή σωστό 

Θέλω εσένα με κομμένα φρένα 
σ’ ένα αμάξι μέχρι το πρωί 
Να καώ μαζί σου διάλεξα 
και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει 
Είπες ναι κι έγινε 
Μόνο στάχτη έμεινε 
Ας καώ αφού το διάλεξα 
και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει 

Είπα πως θα σε αφήσω 
Μόνος πως θα προχωρήσω 
Πως έχω γυρίσει εδώ 
Αν αυτό που δίνεις είναι αγάπη 
Τότε μίσησέ με, μήπως νίωσω κάτι 
Φταίω που σου έδωσα τη δύναμη 
με μια λέξη δάκρυα στα μάτια μου σκορπάς 

Είναι αστείο που δεν μπορώ 
να αποφασίσω αν είναι λάθος ή σωστό 

Θέλω εσένα με κομμένα φρένα 
σ’ ένα αμάξι μέχρι το πρωί 
Να καώ μαζί σου διάλεξα 
και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει 
Είπες ναι κι έγινε 
Μόνο στάχτη έμεινε 
Ας καώ αφούτο διάλεξα 
και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει 

Τι περιμένω ; 
Δεδομένο με έχεις πάλι 
Τι δε καταλάβες αγύριστο κεφάλι; 

Είναι θέμα χρόνου 
Το συναίσθημα του φόβου 
Να ξεφύγω και αντίο να σου πω 

Είναι αστείο που δεν μπορώ 
να αποφασίσω αν είναι λάθος ή σωστό 

Είναι θέμα χρόνου 
Να μη θέλω εσένα 
αλλά για την ώρα θέλω μόνο εσένα 

Θέλω εσένα με κομμένα φρένα 
σ’ ένα αμάξι μέχρι το πρωί 
Να καώ αφού το διάλεξα 
και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει 
Είπες ναι κι έγινε 
Μόνο στάχτη έμεινε 
Ας καώ αφού το διάλεξα 
και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Z A F 🦋 (@zaf.music_)

Δισκογραφία

  • Πες
  • Καπνός
  • Μάχη
  • Χρόνος
  • True love stoty
  • Για 'σένα
  • Αν
  • Αστείο
Διαβάστε περισσότερα:
Διαβάστε περισσότερα:
ZAF
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
 |
EUROVISION
 |
EUROVISION 2026
 |
ΑΣΤΕΙΟ
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
 |
BREAKFAST@STAR
