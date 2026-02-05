Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια

Τι είπε ο Κώστας Ρούβας στην εκπομπή Super Κατερίνα

Ο πατέρας του Σάκη Ρουβά, Κώστας Ρουβάς, επέστρεψε στο θεατρικό σανίδι έπειτα από απουσία περίπου 10 ετών, συμμετέχοντας στην παράσταση «Η Μαγική μας πόλη» του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας.

Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια

Ο Κώστας Ρουβάς, που έχει σπουδάσει υποκριτική και υπηρέτησε για δεκαετίες το θέατρο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ανέβηκε ξανά στη σκηνή ενσαρκώνοντας τον ρόλο του ταχυδρόμου. 

Η παράσταση αποτέλεσε οικογενειακή υπόθεση, καθώς στο κοινό βρέθηκαν τα παιδιά και τα εγγόνια του, αλλά και ο ίδιος ο Σάκης Ρουβάς, στηρίζοντας διακριτικά αυτή τη σημαντική στιγμή.

Λίγοι γνωρίζουν ότι ο πατέρας του Σάκη Ρουβά μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στο θέατρο και έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Ιθάκης.

Μιλώντας για την εμπειρία της επιστροφής του, ο Κώστας Ρουβάς στάθηκε κυρίως στην ανταπόκριση του κόσμου. Το θερμό χειροκρότημα, όπως τόνισε, λειτούργησε εμψυχωτικά για όλους τους συντελεστές και επιβεβαίωσε ότι το θέατρο παραμένει ζωντανό όταν υπηρετείται με αλήθεια. 

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά του στην οικογένειά του. Δήλωσε υπερήφανος για τα παιδιά και τα εγγόνια του, τονίζοντας πως η αγάπη και η στήριξή τους αποτελούν για εκείνον τη μεγαλύτερη ανταμοιβή.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε μέσα από την ψυχή του. χειροκρότησε και μας ανέβασε κι εμάς πάρα πολύ. Στην παράσταση ήταν να με δουν όλοι και τα εγγόνια και οι γιοι μου. Παίζω 50 χρόνια σε θεατρικές παραστάσεις, κι έχω πάρει και το πρώτο βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Ιθάκης. Είχα να ανέβω στη σκηνή περίπου 10 χρόνια», είπε ο Κώστας Ρουβάς.στην πρωινή εκπομπή Super Κατερίνα, 

Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
 

ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΒΑΣ
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
