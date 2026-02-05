Νέα Πέραμος: Στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του 27χρονου - «Όλο το σόι γνωρίζει»

Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» / Ο πατέρας για πρώτη φορά on camera

Για πρώτη φορά εμφανίζεται δημόσια στις κάμερες ο πατέρας του 27χρονου από τη Νέα Πέραμο, ο οποίος κατέθεσε σήμερα στη ΓΑΔΑ για την υπόθεση της δολοφονίας του γιου του.

Μιλώντας στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» αναφέρει ότι η πρώην σύζυγός του γνωρίζει τι έχει συμβεί στο παιδί τους, αλλά δε μιλάει.

Από την αρχή έως και σήμερα, επιμένει σε ένα βασικό αίτημα: «Θέλω να ελεγχθούν τα στενά άτομα της οικογένειας της πρώην συζύγου μου». Όπως λέει, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά θέση που υποστηρίζει σταθερά από την ημέρα που βρέθηκε νεκρός ο γιος του.

Ο πατέρας ξεκαθαρίζει ότι το μοναδικό του αίτημα είναι η απόδοση δικαιοσύνης. «Εγώ αυτό που θέλω είναι να βρεθεί δικαιοσύνη από το κράτος και να βρεθούν οι δολοφόνοι του παιδιού μου. Τίποτα άλλο περισσότερο», λέει χαρακτηριστικά.

Νέα Πέραμος: «Η άλλη πλευρά γνωρίζει τα πάντα»

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι «η άλλη πλευρά γνωρίζει τα πάντα. Όλο το σόι γνωρίζει. Ας βγουν να μιλήσουνε. Να ανοίξουν τα στόματά τους», τονίζει, διευκρινίζοντας ωστόσο: «Εγώ δε γνωρίζω. Αυτοί γνωρίζουν τι έχει γίνει. Η πρώην γυναίκα μου γνωρίζει από πού κινδύνευε το παιδί μου».

Ο ίδιος θέτει σειρά ερωτημάτων που, όπως λέει, παραμένουν χωρίς απαντήσεις: γιατί ο γιος του πήγε στην Κρήτη; γιατί εξαφανίστηκε για δύο χρόνια και από πού κινδύνευε; «Ξέρουνε από πού κινδύνευε το παιδί μου. Αυτό να μου πούνε», λέει.

Νέα Πέραμος: «Μου κάψανε τα αυτοκίνητα»

Σημαντικό στοιχείο όσων υπογραμμίζει ο πατέρας είναι ο εμπρησμός των αυτοκινήτων του. «Για ποιο λόγο μου βάλανε φωτιά τα αυτοκίνητά μου; Είχα τίποτα έχθρες εγώ;», αναρωτιέται, προσθέτοντας ότι υπάρχει έγγραφο της Πυροσβεστικής που κάνει λόγο για εμπρησμό. «Αν το είχανε ψάξει, ίσως το παιδί μου να ζούσε. Είναι φως φανάρι», λέει.

Κλείνοντας, ο πατέρας δηλώνει πως δε φοβάται κανέναν έλεγχο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να κατονομάσει πρόσωπα. «Δεν ξέρω ονόματα. Η ασφάλεια θα τα βρει», δηλώνει.