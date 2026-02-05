Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης»

Σε δέσμευση των λογαριασμών, αλλά και της ακίνητης περιουσίας του Προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και έξι ακόμη ατόμων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος. Σύμφωνα με το πόρισμα που έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών τόσο ο συνδικαλιστής, όσο και τα άλλα πρόσωπα, εμπλέκονται σε υπεξαίρεση κρατικών κονδυλίων άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πρώτη αντίδραση του Προέδρου ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου

Με γραπτή δήλωση έδωσε τη δική του απάντηση ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, για την έρευνα που διεξάγεται σε βάρος του για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα.

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και έξι ακόμη άτομο ελέγχονται για δύο κακουργήματα

Τόσο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ όσο και άλλα έξι άτομα ελέγχονται για δύο κακουργήματα:

υπεξαίρεση και

ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η έρευνα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη έδειξε ότι για πέντε χρόνια, από το 2020 ως και το 2025, έξι εταιρείες -με τρεις από αυτές να είναι πρόεδρος ο κ. Παναγόπουλος- πήραν και με απευθείας αναθέσεις τα επτά προγράμματα για τα επιμορφωτικά σεμινάρια εργαζομένων.

Ορισμένες από τις αναθέσεις μάλιστα δεν ανέβαιναν καν στη Διαύγεια.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα άλλο στοιχείο. Εταιρείες που έπαιρναν τα προγράμματα διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν δραστηριότητα, ούτε και προσωπικό και χαρακτηρίζονται για την έρευνα ως εταιρίες οχήματα. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων σε ατομικούς λογαριασμούς χωρίς νόμιμη αιτιολογία, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών, που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Ο κ. Βουρλιώτης έδωσε εντολή να δεσμευθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και ένα ακίνητο του Προέδρου της ΓΣΕΕ αλλά και όλων των ατόμων που ελέγχονται. Το πόρισμα βρίσκεται ήδη στα χέρια της Εισαγγελίας Αθηνών.