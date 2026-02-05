Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης»

Η δήλωση του μετά την δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 17:50 Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
05.02.26 , 17:46 Χίος: Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων
05.02.26 , 17:21 Χρύσπα: «Χώρισα μετά από 15 χρόνια γάμου το καλοκαίρι... δύσκολη πίστα!»
05.02.26 , 16:52 Κώστας Καραφώτης: Ποια τραγουδίστρια εμφανίζεται μαζί του
05.02.26 , 16:31 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τo total black look της με παλτό Chanel
05.02.26 , 16:03 Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης»
05.02.26 , 15:56 Ποιος κρύβεται πίσω από την επική ατάκα:«Αντώνη αγάπη μου, πάρε με από εδώ»
05.02.26 , 15:55 MasterChef: «Είναι δυσάρεστο όλο το πιάτο» - Δείτε το trailer
05.02.26 , 15:53 Χίος: Συναγερμός για 12χρονο αγόρι που αγνοείται μετά το ναυάγιο
05.02.26 , 15:46 Aπόφαση- σταθμός για τους τόκους των δανείων
05.02.26 , 15:35 BMW Group και UNICEF: Δημιουργούν ευκαιρίες εκπαίδευσης για 330.000 νέους
05.02.26 , 15:34 Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
05.02.26 , 15:33 Νέα Πέραμος: Στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του 27χρονου - «Όλο το σόι γνωρίζει»
05.02.26 , 15:26 Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
05.02.26 , 15:23 Θεσσαλονίκη: Καταγγελίες για ασυντήρητα λεωφορεία
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Η αλήθεια για το συμβόλαιο με τον Αντ1 και την πρόταση για το J2US
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Άλλαξε η ημερομηνία πληρωμής, λόγω Καθαράς Δευτέρας
MasterChef: Ποιοι είναι οι παίκτες της μπριγάδας 2 - Τα βιογραφικά τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (5/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε δέσμευση των λογαριασμών, αλλά και της ακίνητης περιουσίας του Προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και έξι ακόμη ατόμων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος. Σύμφωνα με το πόρισμα που έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών τόσο ο συνδικαλιστής, όσο και τα άλλα πρόσωπα, εμπλέκονται σε υπεξαίρεση κρατικών κονδυλίων άνω των 73 εκατομμυρίων ευρώ. 

Παναγόπουλος: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ

Η πρώτη αντίδραση του Προέδρου ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου

Με γραπτή δήλωση έδωσε τη δική του απάντηση ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, για την έρευνα που διεξάγεται σε βάρος του για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα.

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ». 

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και έξι ακόμη άτομο ελέγχονται για δύο κακουργήματα 

Τόσο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ όσο και άλλα έξι άτομα  ελέγχονται για δύο κακουργήματα:  

  • υπεξαίρεση και
  • ξέπλυμα μαύρου χρήματος 

Η έρευνα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη έδειξε ότι  για πέντε χρόνια, από το 2020 ως και το 2025, έξι εταιρείες -με τρεις από αυτές να είναι πρόεδρος ο κ. Παναγόπουλος- πήραν και με απευθείας αναθέσεις τα επτά προγράμματα για τα επιμορφωτικά σεμινάρια εργαζομένων.

Ορισμένες από τις αναθέσεις μάλιστα δεν ανέβαιναν καν στη Διαύγεια.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα άλλο στοιχείο. Εταιρείες που έπαιρναν τα προγράμματα διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν δραστηριότητα, ούτε και προσωπικό και χαρακτηρίζονται για την έρευνα ως εταιρίες οχήματα. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων σε ατομικούς λογαριασμούς χωρίς νόμιμη αιτιολογία, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών, που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Ο κ. Βουρλιώτης έδωσε εντολή να δεσμευθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και ένα ακίνητο του Προέδρου της ΓΣΕΕ αλλά και όλων των ατόμων που ελέγχονται. Το πόρισμα βρίσκεται ήδη στα χέρια της Εισαγγελίας Αθηνών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΣΕΕ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top