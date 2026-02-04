Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»

Η Ματούλα Ζαμάνη βρέθηκε καλεσμένη στο vidcast των Rainbow Mermaids και μίλησε ανοιχτά για την καλλιτεχνική της πορεία, προχωρώντας σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση που αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της ζωής της.

Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε τόσο στον έρωτα όσο και στον τρόπο που βιώνει την απώλεια, φωτίζοντας τις αλλαγές που έχουν επέλθει μέσα της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ματούλα Ζαμάνη παραδέχτηκε πως για πρώτη φορά στη ζωή της είναι πραγματικά ερωτευμένη, εξηγώντας πώς αυτό το συναίσθημα την έχει μεταμορφώσει και την έχει οδηγήσει σε έναν πιο αυθόρμητο τρόπο έκφρασης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επειδή πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη, έχω νιώσει πράγματα αλλά ακαθόριστα που σίγουρα δεν ήταν έρωτας. Βιώνοντας τον έρωτα, μπορώ να πω ότι σε ωθεί να ζήσεις. Με όλα τα συναισθήματα μέσα, δεν είναι το τσιτάτο "τέλεια όλα". Επειδή κυλάει το συναίσθημα και η αγάπη, μου βγαίνει πιο εύκολα να εκφραστώ, ενώ παλιά δεν θα εκφραζόμουν. Σου ανοίγει κάποια κανάλια που ήταν κλειστά».

«Δεν έχω βάλει ποτέ όρια. Με το που ακούω κάτι ξέρω ότι δεν μπορώ. Έχω πάει σε ραντεβού και έχω φύγει σε πέντε λεπτά. Θεωρώ ότι η λέξη όρια από ένα σημείο και μετά... πολλή κουβέντα να γίνεται. Πάω, δεν νιώθω καλά, δεν μπορώ», ανέφερε στη συνέχεια.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια μίλησε με την ίδια ειλικρίνεια για τη σχέση της με την απώλεια και το αποτύπωμα που αυτή αφήνει στον άνθρωπο. Όπως εξομολογήθηκε: «Η απώλεια με σημαδεύει. Αλλά νομίζω την αισθάνομαι, όταν έχουμε κάποια απώλεια ουσιαστική, γιατί πιστεύω ότι αν δεν έχεις συνδεθεί στη ζωή σου με μέλη της οικογένειάς σου τόσο… μπορεί να συνδεθείς εσύ με ένα κουνούπι. Χάνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου για πάντα. Έχεις μια μικρή τρυπούλα. Δεν είσαι ο ίδιος. Αλλά προχωράς και με τρυφερότητα και σεβασμό».

Θυμίζουμε ότι η κίνηση της Ματούλας Ζαμάνη να βγάλει την μπλούζα της στο φινάλε συναυλίας της και να την πετάξει στο κοινό το καλοκαίρι του 2024, προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα σχολίων στα social media. Πολλοί την αποθέωσαν για την αυτοπεποίθησή της, τονίζοντας ότι ένας άντρας καλλιτέχνης που κάνει το ίδιο δε δέχεται ποτέ την ίδια κριτική. Έγινε σύμβολο κατά του body shaming.

Η κίνηση αυτή, αν και για πολλούς ήταν ξαφνική, για όσους γνωρίζουν το ύφος των συναυλιών της, ήταν μια έκφραση απόλυτης μέθης με τη μουσική και επικοινωνίας με το κοινό. «Είδα κάποια σχόλια ακραία που μπήκα στη διαδικασία να δω ποιοι είναι αυτοί που τα λένε. Με στεναχώρησε που είδα πολλές γυναίκες να κράζουν. Με στεναχώρησε που ξαφνικά όλη η χώρα αντί να ασχοληθεί με το καινούργιο μου τραγούδι, ασχολούνταν αν έβγαλα τη μπλούζα μου. Ανησύχησα λίγο με τη μαμά μου γιατί οι δημοσιογράφοι έπαιρναν τηλέφωνο στο σπίτι. Κατάλαβα τι δύναμη είχα όταν μία γιαγιά με ρώτησε αν είμαι εγώ που έβγαλα τη μπλούζα μου», απάντησε για το συμβάν στις Rainbow Mermaids.