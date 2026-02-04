Αγρότες: Κατεβαίνουν με τρακτέρ στην Αθήνα Παρασκευή και 13 Φεβρουαρίου!

Να βγουν ξανά στους δρόμους αποφάσισαν σε σύσκεψη στη Νίκαια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.02.26 , 22:21 Μέγαρα: Συνελήφθη Ληστής Που Είχε Βασανίσει Άνδρα
04.02.26 , 22:06 Επιχείρηση «συσπείρωση της ΝΔ» από Μητσοτάκη με προσυνέδρια
04.02.26 , 21:55 Η Σπυριδούλα Καραμπουτάκη επέστρεψε στο MasterChef - Μας έλειψε!
04.02.26 , 21:46 MINI Aceman SE: Το μπόνους που δίνουν στην αγορά του
04.02.26 , 21:30 Απατεώνες στέλνουν SMS για πληρωμές ανάλογα με την επικαιρότητα
04.02.26 , 21:25 MasterChef: Οι δύο μπριγάδες συναντιούνται για πρώτη φορά!
04.02.26 , 21:11 Xίος: Συγκλονίζει Δύτης Που Ανέσυρε Τις Σορούς Μεταναστών
04.02.26 , 21:07 Μαϊμού Υπάλληλοι ΔΕΔΔΗΕ Μπήκαν Σε Σπίτι Αστυνομικού
04.02.26 , 20:59 Ο Βασίλης Μίχας στο Maestro «Τα γυρίσματα ήταν ανάλαφρα και λίγο ερωτικά»
04.02.26 , 20:55 Εξαφάνιση Λόρας: Στο «μικροσκόπιο» η συμπεριφορά και η στάση των γονιών της
04.02.26 , 20:39 Γνωστός stand-up comedian: «To 2024 μου χτύπησε την πόρτα ο καρκίνος»
04.02.26 , 20:34 Πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για την τραγωδία στη Χίο
04.02.26 , 20:22 Νέα Πέραμος: Η σύντροφος του Μανώλη είχε σχέση με φίλο του που σκοτώθηκε
04.02.26 , 19:58 Συγκινεί η Δώρα Χρυσικού: «Από την αρχή είπα τον καρκίνο με το όνομά του»
04.02.26 , 19:50 BMW i3: Ξεκίνησε η παραγωγή δοκιμαστικών οχημάτων
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Σίσσυ Χρηστίδου: Οι τρυφερές ευχές στον πατέρα της για τα γενέθλιά του!
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Νέα Πέραμος: Η σύντροφος του Μανώλη είχε σχέση με φίλο του που σκοτώθηκε
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Παναγόπουλος, βίντεο Open
Για κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ ετοιμάζονται οι αγρότες (βίντεο Open)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου αποφάσισαν οι αγρότες κατά τη σημερινή τους σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Μάλιστα, αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και να παραμείνουν εκεί μέχρι το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου!

Αγρότες μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου: Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις

Οι εκπρόσωποι των αγροτών αποφάσισαν ακόμη την διεξαγωγή συλλαλητηρίων και σε άλλες μεγάλες πόλεις  σε ολόκληρη τη χώρα,  αλλά και τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις στις 28 Φεβρουαρίου, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη συμπλήρωση των τριών ετών από την τραγωδία που συγκλόνισε την Ελλάδα.  

Μητσοτάκης σε αγρότες: «Να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης»  

Στο αιτιολογικό της απόφασης να κατέβουν ξανά στους δρόμους, οι αγρότες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε λύσεις σε βασικά τους ζητήματα μετά τη συνάντησή στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως στην αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΤΡΑΚΤΕΡ
 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top