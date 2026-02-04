Αγρότες: Κατεβαίνουν με τρακτέρ στην Αθήνα Παρασκευή και 13 Φεβρουαρίου!

Να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου αποφάσισαν οι αγρότες κατά τη σημερινή τους σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Μάλιστα, αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και να παραμείνουν εκεί μέχρι το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου!

Οι εκπρόσωποι των αγροτών αποφάσισαν ακόμη την διεξαγωγή συλλαλητηρίων και σε άλλες μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις στις 28 Φεβρουαρίου, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη συμπλήρωση των τριών ετών από την τραγωδία που συγκλόνισε την Ελλάδα.

Στο αιτιολογικό της απόφασης να κατέβουν ξανά στους δρόμους, οι αγρότες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε λύσεις σε βασικά τους ζητήματα μετά τη συνάντησή στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως στην αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά.

