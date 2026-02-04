Αγρότες: Κατεβαίνουν με τρακτέρ στην Αθήνα Παρασκευή και 13 Φεβρουαρίου!

Να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου αποφάσισαν οι αγρότες κατά τη σημερινή τους σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Μάλιστα, αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και να παραμείνουν εκεί μέχρι το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου!
Αγρότες μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου: Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις
Οι εκπρόσωποι των αγροτών αποφάσισαν ακόμη την διεξαγωγή συλλαλητηρίων και σε άλλες μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις στις 28 Φεβρουαρίου, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη συμπλήρωση των τριών ετών από την τραγωδία που συγκλόνισε την Ελλάδα.
Μητσοτάκης σε αγρότες: «Να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης»
Στο αιτιολογικό της απόφασης να κατέβουν ξανά στους δρόμους, οι αγρότες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν έδωσε λύσεις σε βασικά τους ζητήματα μετά τη συνάντησή στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως στην αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά.