Μητσοτάκης σε αγρότες: «Να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης»

Σε εξέλιξη η συνάντηση με τους «σκληρούς» των μπλόκων στο Μαξίμου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.01.26 , 18:07 Σμαράγδα Καρύδη: «Bonjour!» - Η ανάρτηση της ηθοποιού από το Παρίσι
19.01.26 , 17:43 Κορυδαλλός:  Δολοφονία αλλοδαπού κρατούμενου στις φυλακές!
19.01.26 , 17:38 Σιδηροδρομική τραγωδία Ισπανία: Εντόπισαν σπασμένο αρμό στις ράγες
19.01.26 , 17:37 Όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη: Μέλος του UN Global Compact Network Greece
19.01.26 , 17:20 Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
19.01.26 , 17:14 Tραμπ: Η Δανία δεν προστάτεψε τη Γροιλανδία - Θα το κάνουμε εμείς!
19.01.26 , 17:11 Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για «χειμώνα με διάρκεια»
19.01.26 , 16:58 MasterChef: «Είναι πολύ βαρύ αυτό, δεν έχει ξαναπει κάτι τέτοιο ο Κοντιζάς»
19.01.26 , 16:24 Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
19.01.26 , 16:23 Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
19.01.26 , 15:52 Μαζωνάκης: Την Πέμπτη Στην Ανακρίτρια Ο Στέφανος Παπαδόπουλος
19.01.26 , 15:42 Πέτρος Φιλιππίδης: Απορρίφθηκε αίτημα των καταγγελλουσών για αύξηση ποινής
19.01.26 , 15:33 Γροιλανδία: Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ συγκαλεί ο Κόστα
19.01.26 , 15:28 Όμιλος Emil Frey: Ενισχύει την παρουσία του στην Ελλάδα
19.01.26 , 15:24 Χρήστος Νικολόπουλος: Όσα αποκάλυψε για τη συνεργασία του με τον Π. Τερζή
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Κορυδαλλός:  Δολοφονία αλλοδαπού κρατούμενου στις φυλακές!
Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε στο Τατόι η σορός της για την ταφή
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με εκπροσώπους των αγροτών συναντάται αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια σύσκεψης με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και της ΑΑΔΕ.

Αντιπροσωπεία 25 εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, συνοδευόμενη από έξι παρατηρητές, πέρασε το κατώφλι του Μαξίμου και θέτει επί τάπητος τα βασικά αιτήματά τους. 

Πανάκριβο το ρύζι: Από 0,30 λεπτά φτάνει στο ράφι 3,5 ευρώ

Κώστας Ανεστίδης

Ο Κώστας Ανεστίδης / Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ)

Έξω από το Μαξίμου, στο πλευρό των αγροτών, και ο Κώστας Ανεστίδης. 

Οι αγρότες έξω από το Μαξίμου

Έφτασαν στο Μαξίμου οι εκπρόσωποι των αγροτών / Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ)

Μητσοτάκης σε αγρότες: «Δεν περιμένω να συμφωνήσουμε σε όλα - Να μπει ένα τέλος στην ένταση»

Μητσοτάκης σε αγρότες: «Δεν περιμένω να συμφωνήσουμε σε όλα - Να μπει ένα τέλος στην ένταση»

INTIME

Την αισιοδοξία του ότι θα γίνει μια παραγωγική συζήτηση στην οποία δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουν σε όλα αλλά θα βοηθήσει να μπει τέλος σε μια περίοδο έντασης, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά τη συνάντησή του με αγρότες και κτηνοτρόφους στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε αρχικά ότι αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, σημείωσε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αρκετά δίκαια αιτήματα, και είπε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα.

«Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης» είπε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε επίσης ότι έχει ήδη γίνει συζήτηση για ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, και προσέθεσε:

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις ζητούν λύσεις σε σειρά θεμάτων που επηρεάζουν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, φθηνότερη ενέργεια και καύσιμα, πληρωμές αποζημιώσεων από ΕΛΓΑ και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, καθώς και την προστασία από ζωονόσους.

Συγγνώμη του Ανεστίδη μέσω Star για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να προσφέρει νέες οικονομικές παροχές λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, αλλά δηλώνει πρόθεση για συζήτηση σε θεσμικά και τεχνικά ζητήματα.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αγροτών

Οι «σκληροί» των μπλόκων στο Μαξίμου / Eurokinissi (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ)

Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιείται μετά από εβδομάδες μπλόκων και αποσκοπεί στην αποκλιμάκωση της έντασης, με την αντιπροσωπεία των αγροτών να επιστρέφει στα μπλόκα για γενικές συνελεύσεις μόλις ολοκληρωθούν οι συνομιλίες με τον πρωθυπουργό.

Ναι στη συνάντηση με Μητσοτάκη και από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αγροτών: Ποιοι εκπροσωπούν τα 62 μπλόκα

Οι αγρότες που συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι οι: Αγγελακούδης Ηλίας, Γρουζίδης Γρηγόρης, Βεσμελης Αποστόλης, Τουρτουρας Γιαννης, Σέφης Κώστας, Φρονιμόπουλος Ιορδάνης, Μηκές Δημήτρης, Χαλκίδης Τάσος, Ουζουνίδης Λάζαρος, Μπέτσας Βαγγέλης, Καρναβίας Γιάννης, Λιλικάκης Κώστας, Ζαρκαδούλας Κώστας, Παπαδάκης Κώστας, Παραμπατης Δημήτρης, Τσιβίκας Μπάμπης, Δουρούμης Κώστας, Σπυρόπουλος Παύλος, Μόσχος Θωμάς, Κουτης Ιωάννης, Τσερνιός Χρήστος, Γκιοργκίνης Τάσος, Σεσκλιώτης Χάρης, Λεονταράκης Κώστας, Περράκης Παναγιώτης, Τζέλλας Κώστας, Τσιούτρας Γιάννης, Γιαννάκος Σωτήρης, Αλειφτήρας Σωκράτης, Ιωαννίδης Ιορδάνης, Μαρούδας Ρίζος.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αγροτών: Ποιοι θα συμμετέχουν από την κυβέρνηση 

Από την πλευρά, της κυβέρνησης στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων συμμετάσχουν: 

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων

Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών

Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ

Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο του Star 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΑΞΙΜΟΥ
 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top