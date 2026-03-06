Τραμπ: «Το Ιράν έχασε τα πάντα. Χάσιμο χρόνου μια χερσαία εισβολή»

Το Ισραήλ πλήττει την Τεχεράνη – Ρουκέτες στο Τελ Αβίβ από τη Χεζμπολάχ

Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει χάσει τα πάντα και απέκλεισε μια χερσαία εισβολή, χαρακτηρίζοντάς την χάσιμο χρόνου.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους και drones κατά του Τελ Αβίβ, προκαλώντας εκρήξεις αλλά χωρίς θύματα.
  • Το Ισραήλ αντεπίθεσε με αεροπορικές επιδρομές κατά ιρανικών υποδομών στην Τεχεράνη.
  • Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε απάντηση των επιθέσεων.
  • Αναφορές για θύματα αμάχων στην πόλη Σιράζ του Ιράν από αμερικανικές επιθέσεις.

«Το Ιράν έχασε τα πάντα» δήλωσε σήμερα ο Αμερικανό πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποκλείοντας παράλληλα μια χερσαία εισβολή στη χώρα, χαρακτηρίζοντάς την «χάσιμο χρόνου». Την ίδια ώρα το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη, ενώ η Χεζμπολάχ απαντά από τον Λίβανο με ρουκέτες εναντίον του Τελ Αβίβ. 

Ιράν: Συγκλονίζει σύζυγος εγκλωβισμένου Έλληνα ναυτικού στον Περσικό Κόλπο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και ειδικά προς τους Φρουρούς της Επανάστασης, καλώντας τους να καταθέσουν τα όπλα διαφορετικά – όπως είπε – θα αντιμετωπίσουν «εγγυημένο θάνατο».

 

 

Παράλληλα μιλώντας στο NBC News, απάντησε στα σχόλια του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, σχετικά με την ετοιμότητα του Ιράν απέναντι σε μια χερσαία εισβολή, τονίζοντας πως ήταν ένα «άσκοπο σχόλιο». Άφησε μάλιστα να εννοηθεί πως οι ΗΠΑ δεν σκέφτονται αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. 

Πόλεμος στο Ιραν 1

«Θα ήταν χάσιμο χρόνου. Το Ιράν έχασε τα πάντα. Έχασε το ναυτικό του. Έχασε όλα όσα μπορούσε να χάσει», είπε. 

Πρόσθεσε δε πως ο αμερικανικός στρατός διαθέτει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει τις επιθέσεις. 

Ιράν: «Πλήξαμε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο "Αβραάμ Λίνκολν"»

«Έχουμε τεράστια πυρομαχικά, τα οποία ο κόσμος δεν καταλάβαινε. Έχουμε τα περισσότερα από ό,τι είχαμε ποτέ. Έχουμε πολλά σε άλλες χώρας», τόνισε. 

Όσον αφορά στην επόμενη μέρα στο Ιράν δεν κράτησε τα χαρτιά του κλειστά. 

Πόλεμος στο Ιραν 2

«Θέλουμε να μπούμε μέσα και να καθαρίσουμε τα πάντα. Δεν θέλουμε κάποιον που θα χρειαστεί 10 χρόνια για να ξαναχτίσει το Ιράν. Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα κάνουν καλή δουλειά», είπε αν και δεν κατονόμασε ποιον έχει στο μυαλό του.

Καταρρέει ο μύθος της «απαραίτητης» Τουρκίας - Η στάση του Ερντογάν

Ωστόσο σημείωσε πως γίνονται προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι τα πρόσωπα αυτά δε θα σκοτωθούν στον πόλεμο. 

Το Ιράν εκτέλεσε τον τον στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης και διοικητή της δύναμης Quds

Σύμφωνα με αραβικά μέσα, το Ιράν εκτέλεσε τον στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης και διοικητή της δύναμης Quds, Ισμαήλ Καανί, ως κατάσκοπο της Μοσάντ

 

 

Το όνομα του Καανί ήταν αυτό που είχε ακουστεί, ως το πρόσωπο που πρόδωσε τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ και παρείχε λεπτομερείς αναφορές στη Μοσάντ, ακόμα και για το πού καθόταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, όταν πραγματοποίησε τη φονική επίθεση

Μέση Ανατολή: Έβδομη μέρα του πολέμου – Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν σήμερα ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ.

Πού πήγαινε ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε έξω από την Τουρκία;

«Η επιχείρηση συμπεριλαμβάνει συνδυαστική επίθεση με πυραύλους και drones, καθώς και την εκτόξευση ομοβροντίας πυραύλων Χαϊμπάρ εναντίον στόχων στην καρδιά του Τελ Αβίβ», αναφέρει ανακοινωθέν των Φρουρών της Επανάστασης που μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πόλεμος στο Ιραν 3

Ιρανικοί πύραυλοι οι οποίοι εκτοξεύτηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης εναντίον του Τελ Αβίβ προκάλεσαν σειρά εκρήξεων, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού, ώστε ο πληθυσμός να πάει στα καταφύγια, ενώ στο κεντρικό τμήμα της χώρας οι αρχές έκαναν επίσης λόγο μόνο για υλικές ζημιές.

Σε ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιδρομή με drones και πυραύλους εναντίον «στόχων στην καρδιά του Τελ Αβίβ».

Το Ιράν έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο και το αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν

«Αρκετές σειρές εκρήξεων ακούστηκαν σε δύο φάσεις μετά τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) στο Τελ Αβίβ», μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης ως την Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με άλλη ομάδα του AFP.

Πόλεμος στο Ιραν 4

Λάμψεις των κινητήρων πυραύλων φώτισαν τον ουρανό πάνω από τη Νετάνια, βόρεια του Τελ Αβίβ, στις ακτές στη Μεσόγειο.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανακοίνωσαν ότι έσπευσαν σε διάφορες τοποθεσίες που χτυπήθηκαν από ιρανικά πυρά, χωρίς να κάνουν λόγο για θύματα.

Ιερουσαλήμ: Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος για λόγους ασφαλείας

Αναφέρθηκαν επίσης ζημιές στο κεντρικό τμήμα της χώρας, χωρίς ούτε εκεί να γίνει λόγος για θύματα ούτε από τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ούτε από την αστυνομία.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που εικονίζει πολυκατοικία στο κεντρικό Ισραήλ, όπου χτυπήθηκε αυλή, χωρίς πάντως να απειληθεί το ίδιο το κτίριο.

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει «υποδομές του καθεστώτος» του Ιράν στην Τεχεράνη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν, λίγο πριν από τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), ότι άρχισαν να διεξάγουν νέες αεροπορικές επιδρομές ευρείας κλίμακας, στοχοποιώντας «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο από την πλευρά της για σειρά εκρήξεων στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

 

 

Το ιρανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο IRIB ανέφερε πριν από λίγο ότι εκρήξεις ακούστηκαν «στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης».

Ιράν: Άμαχοι νεκροί σε επίθεση στη Σιράζ 

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, άμαχοι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη το βράδυ από πυραυλικά πλήγματα στην πόλη Σιράζ, στο νότιο Ιράν.

Μέχρι πού φτάνουν οι πύραυλοι του Ιράν - Δείτε τον χάρτη

«Το βράδυ της Πέμπτης, πάρκο στη συνοικία Ζιμπασάχρ στη Σιράζ έγινε στόχος επίθεσης με πυραύλους που διαπράχθηκε από το εγκληματικό αμερικανοσιωνιστικό καθεστώς», ανέφερε το IRNA μέσω Telegram.

Πόλεμος στο Ιραν 5

«Σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, πολλοί πολίτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν», πρόσθεσε το πρακτορείο, σε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχει γίνει λόγος για θύματα στην επαρχία, διευκρινίζοντας ότι «συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης θυμάτων από τα συντρίμμια».

Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για βομβαρδισμούς του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα ως αυτό το στάδιο.

Όπως ανακοίνωσαν οι IDF «χτυπήσαμε 10 πολυώροφα κτίρια στη Βηρυτό με στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ».

 

 

Τα κτίρια που χτυπήθηκαν προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ για την προώθηση τρομοκρατικών σχεδίων εναντίον των δυνάμεων του Ισραηλινού στρατού και των πολιτών του Κράτους του Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Έχουμε λάβει τα μέτρα μας

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τις κοινότητες Σρίφα, Αΐτα Αλσάαμπ, Τουλίν, Αλσαουάνα και Ματζντάλ Σελμ.

Βομβαρδίστηκε επίσης νωρίς σήμερα το χωριό Ντουρς, στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ (ανατολικά), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μέση Ανατολή: Ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού και ρουκέτες στοχοποιώντας θέσεις του στρατού του Ισραήλ κοντά στα σύνορα των δυο χωρών.

Aπειλεί το Ιράν: «Αν βουλιάξω εγώ, θα βουλιάξετε όλοι»

«Σε ανταπόδοση για την ισραηλινή εγκληματική επίθεση που έπληξε δεκάδες πόλεις και χωριά στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της νότιας συνοικίας της Βηρυτού, οι μαχητές της ισλαμικής αντίστασης εξαπέλυσαν επίθεση (...) με ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού», ανέφερε η Χεζμπολάχ σε ανακοινωθέν της.

Πόλεμος στο Ιραν 6

Την ώρα που εξαπολύθηκε η επίθεση, γύρω στις 02:10 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε κοινότητες του βόρειου τμήματος του Ισραήλ που απειλούνταν. Οι ισραηλινές αρχές πάντως δεν έχουν κάνει λόγο ούτε για θύματα, ούτε για υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο.

Μέση Ανατολή: Απετράπη επιδρομή drones του Ιράν εναντίον βάσης των ΗΠΑ 

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αποκρούστηκε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο έδαφος του εμιράτου, της μεγαλύτερης του είδους στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ιρανικές ενέργειες αντιποίνων συνεχίζονται.

Το Ιράν «ξεμένει» από συμμάχους - Ποια η θέση της Τουρκίας

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι δύο πολυκατοικίες και ξενοδοχείο χτυπήθηκαν σε επιδρομή του Ιράν και ότι δεν υπάρχουν νεκροί.

Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Παράλληλα οι αρχές του βασιλείου του Κόλπου είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών πυραύλων που κατευθύνονταν σε αεροπορική βάση.

 

 

Χθες Πέμπτη είχαν αναφέρει ότι ιρανικό πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο μεγαλύτερο κρατικό διυλιστήριο πετρελαίου και κατόπιν ότι τέθηκε υπό έλεγχο.

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΗΠΑ
