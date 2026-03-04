Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Έχουμε λάβει τα μέτρα μας

«Ζούμε καιρούς επανάστασης αλλά η διαγνώσαμε έγκαιρα τις νέες ανάγκες»

Πολιτικη
Συνέντευξη Νίκου Δένδια στον Alpha
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη και έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της επικράτειας και της Ευρώπης.
  • Η Ελλάδα αμύνεται με τη φρεγάτα "Κίμων" και τα F-16 στην Κύπρο, προστατεύοντας τον πληθυσμό από απειλές.
  • Διέψευσε σενάρια για μη επανδρωμένα αεροχήματα που κατευθύνονται προς την Κρήτη, επισημαίνοντας την ανεπτυγμένη άμυνα της χώρας.
  • Η Ελλάδα συμμετέχει σε διεθνείς αποστολές ασφαλείας, όπως η φρεγάτα "Ύδρα" στα Στενά του Ορμούζ.
  • Ανακοίνωσε μεταρρυθμίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις και ενεργοποίηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας για παραγωγή και εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικος Δένδιας μιλώντας απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και τον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ τόνισε ότι «είναι συνταγματική μας υποχρέωση  να προστατεύσουμε την ελληνική επικράτεια, όπως και την Ευρώπη». 

Ιστορική στιγμή στην Κύπρο: Ο «Κίμων» αποπλέει για την πρώτη αποστολή

Ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι η Τουρκία κατανοεί ότι η Ελλάδα αμύνεται, προσφέροντας μια «συνολική υπηρεσία» με τη φρεγάτα«Κίμων» και τη φρεγάτα «Ψαρά» αλλά και τα μαχητικά F-16 που έστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Επανέλαβε, ότι οι ελληνικές δυνάμεις πήγαν «να προστατεύσουν το σύνολο του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας από την απειλή του πολέμου στο Ιράν».

Στην Κύπρο ο Δένδιας: «Είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν παρέλειψε να ξεκαθαρίσει ότι η φρεγάτα «Κίμων» δεν έχει εμπλακεί έως τώρα σε επιχειρήσεις.

Επιπλέον, ο κ. Δένδιας διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια που ήθελαν μη επανδρωμένα αεροχήματα να έχουν κατευθύνει από τον Λίβανο προς την Κρήτη. Ο ίδιος εξήγησε ότι η ναυτική βάση στη Σούδα βρίσκεται στα όρια του βεληνεκούς των εχθρικών πυραύλων, οι οποίοι δεν μπορούν να φτάσουν στο νησί.

Όπως είπε ο κ. Δένδιας οι μηχανισμοί άμυνας της Ελλάδας είναι απολύτως ανεπτυγμένοι ενώ τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. 

«Βλέπουμε την πορεία κάθε πυραύλου της Χεζμπολάχ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας. 

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι απρόβλεπτη.

Υπενθύμισε, δε, ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενεργή παρουσία στις διεθνείς προσπάθειες ασφαλείας καθώς η φρεγάτα «Ύδρα» βρίσκεται στα ανοιχτά του Τζιμπουτί, έχοντας ως αποστολή την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.

Για τις αλλαγές που προωθούνται στη στρατιωτική θητεία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί τους νεοσύλλεκτους της νέας ΕΣΟ στην ορκωμοσία τους.

Όπως υπογράμμισε, οι μεταρρυθμίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις απαιτούν χρόνο ενώ ξεκαθάρισε ότι «όλα θα αλλάξουν προς το καλύτερο».

«Ζούμε καιρούς επανάστασης», ανέφερε και πρόσθεσε: «Ο πόλεμος πλέον διεξάγεται εντελώς διαφορετικά».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία ενώ συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα διέγνωσε έγκαιρα τις καινούργιες ανάγκες και ήδη έχει ενεργοποιήσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, που ξεκίνησε να κατασκευάζει στρατιωτικό εξοπλισμό για τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά, ταυτόχρονα, προχωρά και σε εξαγωγές, παράγοντας εθνικό πλούτο.

