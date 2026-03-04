Πέμη Ζούνη: Χώρισε με τον επί 33 χρόνια σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο

Η Πέμη Ζούνη και ο Στάθης Σκέντζος χώρισαν μετά από 33 χρόνια έγγαμου βίου. Την αποκάλυψη έκανε η 70χρονη ηθοποιός σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ! και τον Αστέρη Κασιμάτη.

«Με τον Στάθη δε μένουμε πια μαζί, αλλά είμαστε φίλοι. Επικοινωνούμε καθημερινά. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Άλλαξε η καθημερινότητά μας, ωστόσο για ό,τι χρειαστεί είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο», παραδέχτηκε η Πέμη Ζούνη. Το 2016 είχε γραφτεί ξανά ότι το ζευγάρι παίρνει χωριστούς δρόμους, ωστόσο αυτή τη φορά η ρήξη στη σχέση τους είναι επίσημη.

Πέμη Ζούνη - Στάθης Σκέντζος: Χώρισαν μετά από 33 χρόνια γάμου / NDP Photo Agency

Στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε ότι δεν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον χωρισμό τους και ότι τυπικά δεν έχουν πάρει ακόμα διαζύγιο.

Η καταξιωμένη ηθοποιός απάντησε και για τον γάμο που είχε συνάψει σε νεαρή ηλικία με τον σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη: «Με τον Νίκο γνωριστήκαμε όταν τελείωνα τη δραματική σχολή με αφορμή μια δουλειά. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ αγαπημένος μου. Μείναμε μαζί τεσσεράμισι χρόνια και έπειτα χωρίσαμε – και έφταιγα εγώ».

«Τα εγγόνια μου είναι έρωτας»

Στη συνέχεια, η Πέμη Ζούνη μίλησε για τον ρόλο της γιαγιάς που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε, ταξιδεύει συχνά στο Λονδίνο για να βλέπει τα εγγόνια της, που ζουν στη βρετανική πρωτεύουσα με τη μητέρα τους, Ελεονώρα, και τον Άγγλο πατέρα τους: «Ναι, έχω δύο εγγόνια, την Ιζαμπέλα, που είναι 2,5 χρόνων, και τον Αλεξάντερ, έναν χρόνο μικρότερο. Ο πατέρας τους είναι Άγγλος, οπότε έπρεπε να έχουν ονόματα όμορφα και εύληπτα και στις δύο γλώσσες. Με την Ελεονώρα ζουν στο Λονδίνο. Έχουμε επικοινωνία με βιντεοκλήσεις, αλλά φροντίζω να πηγαίνω συχνά στην Αγγλία ή έρχονται εκείνοι με τα παιδιά».

«Τα εγγόνια μου πραγματικά είναι έρωτας. Δε φανταζόμουν ότι θα είναι έτσι. Είχα πρόσφατα τα γενέθλιά μου και η τούρτα που μου έκανε έκπληξη η αδελφή μου έγραφε πάνω “Σούπερ γιαγιά”. Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή καθορίζει τη ζωή μου και τις επαγγελματικές μου επιλογές, με την έννοια ότι θέλω να βρίσκω χρόνο για να είμαι κοντά τους», συμπλήρωσε.

«Δεν αισθάνομαι ότι ανταποκρίθηκα πλήρως στον ρόλο της μητέρας»

Ενώ, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, παραδέχτηκε για τη μητρότητα: «Δεν αισθάνομαι ότι ανταποκρίθηκα πλήρως. Ξέρω ότι ήμουν καλή μαμά, η Ελεονώρα το επιβεβαιώνει συνεχώς, αλλά έχω ενοχές γιατί δεν ήμουν εκεί σε κάθε στιγμή της. Έλειψα αρκετά. Νιώθω ότι έχασα πράγματα που τα είχα ανάγκη και που ίσως κι εκείνη τα είχε. Αλλά δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα.

Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είμαι πολύ περήφανη για την Ελεονώρα. Πάντα ήταν ένα ανεξάρτητο και χαρούμενο παιδί. Έχει σπουδάσει Πολιτική & Οικονομικά της Υγείας. Άρχισε να δουλεύει στο Λονδίνο πριν τελειώσει το πανεπιστήμιο και έχει ξεκινήσει την καριέρα της πολύ καλά. Βέβαια, της λείπει η Ελλάδα».