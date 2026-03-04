Ελληνικά F-16 αναχαίτισαν δύο drones πριν εισέλθουν στην Κύπρο

Άνοιξε ο εναέριος χώρος της Κύπρου - Επέστρεψε στην Αθήνα η πρωινή πτήση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.03.26 , 13:55 Επέστρεψε από το Αμπού Ντάμπι η ομάδα Κ18 του Άρη
04.03.26 , 13:37 Cash or Trash: Ένα ξεχωριστό εργόχειρο για... «δυνατές» διαπραγματεύσεις
04.03.26 , 13:35 Κουτσούμπας: «Τα δύο από τα τέσσερα drones της Κύπρου πήγαιναν στη Σούδα»
04.03.26 , 13:20 Ευρυδίκη: «Αγαπάω και στηρίζω τις γυναίκες έχουμε τεράστια δύναμη»
04.03.26 , 13:17 Υποβρύχιο έπληξε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 101 αγνοούμενοι
04.03.26 , 12:53 Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
04.03.26 , 12:39 Mπριζόλες χοιρινές λεμονάτες στον φούρνο με πατάτες
04.03.26 , 12:38 Αλεξάνδρου για Τούνη: «Όταν είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν»
04.03.26 , 12:36 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Νεκρός 20χρονος φοιτητής – Έπεσε από μεγάλο ύψος
04.03.26 , 12:36 Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
04.03.26 , 12:32 Παναγιώτης Τσακαλάκος: Η Eurovision, ο Akylas και τα προβλήματα ήχου
04.03.26 , 12:18 Mάνος Πανταζής: Η ηλικία, το ύψος, ο γάμος, οι κόρες του και το μόντελινγκ
04.03.26 , 12:07 Ελληνικά F-16 αναχαίτισαν δύο drones πριν εισέλθουν στην Κύπρο
04.03.26 , 12:03 Μητσοτάκης: «Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική»
04.03.26 , 12:02 Το Theatre of the No γιορτάζει την Ημέρα της Γυναίκας με σεμινάριο χορού!
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Με "έκοψε" ο Μαρκουλάκης στην πρώτη μου ακρόαση»
MasterChef: Απογοητευμένος ο Γιώργος από τα σχόλια των κριτών
MasterChef: Είχε το καλύτερο πιάτο και κέρδισε τα 1.000 ευρώ!
Καινούργιου: «Μέχρι να γεννήσω δε θα ξανακάνουμε κοτόπουλο εδώ, ε;»
Fipster σε Σίσσυ: «Θυμήθηκε ότι έχει γραφτεί σε γυμναστήριο»
Γιώργος Λάγιος: «Ο κακοποιητής θα πρέπει να στειρώνεται. Μιλάω για νόμο»
ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 2.927 δικαιούχους
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Σκορδά - Αθανασιάδης: Παντρεύονται πριν το καλοκαίρι - Όσα είπε η Φαίη!
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 04.03.26, 10:17
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο ελληνικά F-16 αναχαίτισαν δύο drones τύπου «Shahed» στον εναέριο χώρο κοντά στην Κύπρο.
  • Τα drones εντοπίστηκαν 120 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λάρνακας.
  • Σημασία είχε η προληπτική αντίδραση της αμερικανικής πρεσβείας στη Λευκωσία, όπου σήμανε συναγερμός.
  • Ο εναέριος χώρος πάνω από τη Λάρνακα παρέμεινε κλειστός για λίγο, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.
  • Σημειώθηκαν οι περισσότερες ακυρώσεις πτήσεων από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Δύο ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην Κύπρο απογειώθηκαν και αναχαίτισαν δύο drones, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ επρόκειτο για δύο drones, τύπου «Shahed» που εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά της Κύπρου, 120 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λάρνακας. Πρόκειται για ίδιου τύπου μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκείνο που έπληξε τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής την βρετανική βάση Ακρωτηρίου.

Τα δύο ελληνικά F-16 επέστρεψαν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί.

 

 

Το ΡΙΚ μετέδωσε ότι σήμανε συναγερμός και στην αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία και το προσωπικό οδηγήθηκε προληπτικά στα υπόγεια. Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10:00 και το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του. 

Ο εναέριος χώρος πάνω από τη Λάρνακα παρέμεινε κλειστός για λίγη ώρα λόγω του περιστατικού και άνοιξε ξανά μετά τη λήξη του συναγερμού. Στην Αθήνα επέστρεψε η πρωινή πτήση 902 της Aegean

Κύπρος: Επέστρεψε στην Αθήνα η πρωινή πτήση προς Λάρνακα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης, ανακοινώθηκε στους επιβάτες ότι θα υπάρξει καθυστέρηση. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν ότι η πτήση θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ενδεικτικό είναι ότι από το πρωί καταγράφονται συνεχείς ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων προς τα αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου, λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στον κυπριακό εναέριο χώρο. 

Κυπριακά μέσα διευκρινίζουν πως πρόκειται για τις περισσότερες ακυρώσεις από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. 

Σύμφωνα με το philenews.com σήμερα, Τετάρτη, ακυρώθηκαν εννέα αφίξεις προς το αεροδρόμιο της Πάφου. Πρόκειται για μία πτήση από το Ισραήλ της Air Haifa, τέσσερις πτήσεις της βρετανικής TUI από Ιστ Μίντλαντς, Μούρνμουθ, Κάρντιφ και Μάντσεστερ, καθώς και τέσσερις πτήσεις της EasyJet από Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μπρίστολ και Εδιμβούργο. Αντίστοιχα, ακυρώθηκαν και οι αναχωρήσεις των ίδιων πτήσεων.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΛΑΡΝΑΚΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΥΠΟΠΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 |
F16
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top