Αλέξανδρος Λογοθέτης: Ο ευχές στην Ευσταθία Τσαπαρέλη μετά τον χωρισμό

Δημόσια ευχήθηκε στην Ευσταθία Τσαπαρέλη για τα γενέθλιά της ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, σχεδόν ένα μήνα μετά την ανακοίνωση του διαζύγιού τους.

Ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της πρώην συζύγου του, της ηθοποιού που βλέπουμε στη σειρά Μπαμπά σ' αγαπώ, στην οποία η ίδια είναι ξαπλωμένη, γράφοντας στη λεζάντα: «Χρόνια πολλά αγαπημένη μου».

Η ανάρτηση του Αλέξανδρου Λογοθέτη

Πριν από λίγες εβδομάδες, μιλώντας στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης είχε αποκαλύψει τον χωρισμό τους λέγοντας: «Αγαπιόμαστε πολύ μωρέ με την Ευσταθία. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι η γυναίκα της ζωής μου, είναι η γυναίκα που με έκανε καλύτερο άνθρωπο εμένα, καλύτερο άντρα. Και ακόμα συνεχίζει να με κάνει και εγώ με τον τρόπο μου να τη βοηθάω σε άλλα κομμάτια της. Αλλά δεν είμαστε πια μαζί, δεν μένουμε πια μαζί με αυτή την έννοια του ζευγαριού. Εμείς περάσαμε πολλά, 40 κύματα μέχρι να πάρουμε την απόφαση. Αλλά κυρίως το κάναμε και για τη δική μας ηρεμία της ψυχής και για το παιδί μας. Να μην βλέπει δύο ανθρώπους που σιγά σιγά θα λιώνουν. Δεν ήταν εύκολο, ποτέ δεν είναι εύκολο γιατί υπάρχει ένας δεσμός. Αλλά όταν υπάρξει μια πιο βαθιά συνειδητοποίηση και αποδοχή για την απόφαση και σεβασμός γι’ αυτό το δημιούργημα που έχουμε φτιάξει, τότε μπορείς να προχωρήσεις».

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι ήταν μαζί περίπου 15 χρόνια, έχοντας αποκτήσει έναν γιο, που σήμερα είναι στην εφηβεία.. Ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και η Ευσταθία Τσαπαρέλη επέλεξαν να μην ακολουθήσουν την οδό ενός παραδοσιακού θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου, καθώς δεν θεωρούσαν την τυπική τελετή απαραίτητη για τη δική τους δέσμευση.

Το ζευγάρι προχώρησε στην υπογραφή ενός συμφώνου συμβίωσης, μια απόφαση που πήραν με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση των διαδικαστικών θεμάτων που αφορούσαν το παιδί τους.