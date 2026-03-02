Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν

Αυξημένα μέτρα ασφάλειας σε Σούδα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη

Ελλαδα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιράν διαθέτει πυραύλους που μπορούν να πλήξουν την Ελλάδα, με εμβέλεια 2.000-3.000 χιλιομέτρων.
  • Βασικές αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα βρίσκονται στη Σούδα, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη.
  • Οι πύραυλοι μπορεί να εκτοξευθούν και από τον Λίβανο, μειώνοντας την απόσταση στα 1.000-1.350 χιλιόμετρα.
  • Το Ιράν έχει τρεις τύπους μεσαίου βεληνεκούς πυραύλων με εμβέλεια 1.600-2.500 χιλιομέτρων.
  • Η Ελλάδα διαθέτει περιορισμένα συστήματα άμυνας, κυρίως 6 Patriot, με ένα να έχει παραχωρηθεί στη Σαουδική Αραβία.

Το ερώτημα που πλέον τίθεται είναι αν το Ιράν - εκτός από την Κύπρο - σκεφτεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις και στην Ελλάδα. Ο αμυντικός συντάκτης του Star  Κώστας Συμεωνίδης αναφέρθηκε στις δυνατότητες των όπλων της Τεχεράνης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Πώς αντιδρά η Κύπρος στις απειλές του Ιράν και στα drones

Όπως επισήμανε το Ιράν έχει αρκετούς τύπους πυραύλων που μπορούν δυνητικά να φτάσουν και την Ελλάδα. Οι βασικές αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις είναι στη Σούδα, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στις αμερικανικές βάσεις της ελληνικής επικράτειας

Το υπερόπλο των Ιρανών είναι ο βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς «Χοραμσάρ-4»  με εμβέλεια 2.000  - 3.000 χιλιομέτρων.

Το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν

Το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν  

 Από την Τεχεράνη η Σούδα απέχει 2.000 χιλιόμετρα, η Λάρισα 2.500 και η Αλεξανδρούπολη 2.300.

 

Αν όμως κάποιοι πύραυλοι εκτοξευθούν από τον Λίβανο και την Χεζμπολάχ, η απόσταση μειώνεται στα 1.350 με 1.000 χιλιόμετρα. Αυτοί οι πύραυλοι μπορούν συνεπώς να χτυπήσουν τη χώρα μας καθώς και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Ιράν: «Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με πυραύλους για να φύγουν οι ΗΠΑ»

Το Ιράν διαθέτει όμως και άλλους τρεις τύπους πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς με εμβέλεια από 1.600 έως 2.500 χιλιόμετρα. Η αντιμετώπιση όλων αυτών των πυραύλων από τη χώρα μας είναι περιορισμένη και κυρίως επαφίεται στα 6 συστήματα Patriot που διαθέτουμε, με το ένα να το έχουμε παραχωρήσει προσωρινά στη Σαουδική Αραβία.   


 

