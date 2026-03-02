Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τους πυραύλους του Ιράν

Το ερώτημα που πλέον τίθεται είναι αν το Ιράν - εκτός από την Κύπρο - σκεφτεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις και στην Ελλάδα. Ο αμυντικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης αναφέρθηκε στις δυνατότητες των όπλων της Τεχεράνης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως επισήμανε το Ιράν έχει αρκετούς τύπους πυραύλων που μπορούν δυνητικά να φτάσουν και την Ελλάδα. Οι βασικές αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις είναι στη Σούδα, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη.

Το υπερόπλο των Ιρανών είναι ο βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς «Χοραμσάρ-4» με εμβέλεια 2.000 - 3.000 χιλιομέτρων.

Το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν

Από την Τεχεράνη η Σούδα απέχει 2.000 χιλιόμετρα, η Λάρισα 2.500 και η Αλεξανδρούπολη 2.300.

Αν όμως κάποιοι πύραυλοι εκτοξευθούν από τον Λίβανο και την Χεζμπολάχ, η απόσταση μειώνεται στα 1.350 με 1.000 χιλιόμετρα. Αυτοί οι πύραυλοι μπορούν συνεπώς να χτυπήσουν τη χώρα μας καθώς και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Το Ιράν διαθέτει όμως και άλλους τρεις τύπους πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς με εμβέλεια από 1.600 έως 2.500 χιλιόμετρα. Η αντιμετώπιση όλων αυτών των πυραύλων από τη χώρα μας είναι περιορισμένη και κυρίως επαφίεται στα 6 συστήματα Patriot που διαθέτουμε, με το ένα να το έχουμε παραχωρήσει προσωρινά στη Σαουδική Αραβία.



