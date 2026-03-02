Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στις αμερικανικές βάσεις της ελληνικής επικράτειας

Σε καθεστώς επιφυλακής θέτουν την Αθήνα τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Μάλιστα, τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, καθώς θεωρητικά τουλάχιστον, η Ελλάδα είναι μέσα στην εμβέλεια κάποιων ιρανικών πυραύλων. Το ρεπορτάζ είναι του Κώστα Συμεωνίδη.

Συναγερμός έχει σημάνει και στις ελληνικές αρχές για το ενδεχόμενο κάποιου χτυπήματος από το Ιράν σε αμερικανικές, ή νατοϊκές βάσεις. Στο επίκεντρο βέβαια είναι η Σούδα και λιγότερο οι άλλες βάσεις, για παράδειγμα σε Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και αλλού.

Οι Ιρανοί έχουν πυραύλους, όπως τον βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Χοραμσάρ-4 που μπορεί να χτυπήσει στόχους σε απόσταση 2.000 χιλιομέτρων, ή και ακόμα περισσότερο. Αυτοί οι πύραυλοι μπορούν να χτυπήσουν ένα μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ευρώπης και όλης της ελληνικής επικράτειας.

Το Ιράν διαθέτει όμως άλλους τρεις τύπους πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς με εμβέλεια από 1.600 έως 2.500 χιλιόμετρα. Η αντιμετώπιση αυτών των πυραύλων από τη χώρα μας είναι πολύ περιορισμένη και κυρίως επαφίεται στα 6 συστήματα Πάτριοτ που διαθέτουμε, με το ένα να το έχουμε παραχωρήσει στη Σαουδική Αραβία.

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στην Κύπρο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός επικοινώνησε μέσω τηλεδιάσκεψης με τις πρεσβείες και τα προξενεία της Ελλάδας σε Κύπρο, Ιράν και Μέση Ανατολή και τόνισε το πρωταρχικό μέλημα της κυβέρνησης, που είναι η ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή.

Μάλιστα, συζητήθηκε και σχέδιο επαναπατρισμού όσων έχουν εγκλωβιστεί στις περιοχές αυτές και δεν μπορούν προς το παρόν να επιστρέψουν, με το που αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία.