Είδαμε την παράσταση Linda στο θέατρο Επί Κολωνώ

Στο τέλος της εβδομάδας γιορτάζουμε τη Μέρα της Γυναίκας σε μία εποχή που φαινομενικά έχουμε ξεπεράσει τις έντονες παθογένειες της ανισότητας των φύλων περασμένων δεκαετιών.

Η «Linda» πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στο Royal Court Theater του Λονδίνου

Η γυναίκα έχει μπει δυναμικά στον χώρο εργασίας, παίρνει βραβεία κι έχει και το δικό της γραφείο για να τα τοποθετεί πίσω από την πλάκα με τον τίτλο της διευθύντριας. Έχει την οικογένειά της, έναν σύζυγο που βοηθάει, δύο κόρες που μπορούν να τα έχουν όλα, όπως κι εκείνη. Τι λείπει; Φαινομενικά τίποτα, αλλά όσο κυλά η ζωή μιας γυναίκας στην πραγματικότητα και μια μέρα από τη ζωή της Λίντα στη σκηνή, πολλά.

Η Linda της Penelope Skinner έρχεται να μας υπενθυμίσει το βάρος που κουβαλάει η κάθε γυναίκα για να καταφέρει να τα πετύχει όλα, την κοινωνική κατακραυγή σε κάθε της επιλογή, το σύστημα που είναι εκεί για να την καταδικάσει στην παραμικρή αποτυχία και τελικά να την αντικαταστήσει όταν μεγαλώσει, με πρωτοστάτη αυτής της υποχθόνιας συνωμοσίας πολλές φορές μια άλλη γυναίκα.

Τα φώτα σβήνουν, για να ξανανάψουν ξαφνικά σαν ταινία θρίλερ, με τη λεπτή γραμμή στην οποία ισορροπεί καθημερινά μια γυναίκα σαν τη Λίντα να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά μπροστά στα μάτια του θεατή.

Σε κάποιους θεατές μπορεί να φανεί υπερβολική η ερμηνεία της πρωταγωνίστριας, που αγγίζει και τα όρια υστερίας. Η σκηνοθετική επιλογή της Ελένης Σκότη όμως είναι πιο κοντά στην πραγματική ζωή από ό,τι μπορεί να αντιληφθεί κανείς, με τόσες γυναίκες καθημερινά να φτάνουν στα όρια της απόλυτης απελπισίας κάτω από το βάρος των ευθυνών που θεωρείται δεδομένο πως πρέπει να αναλάβουν, της έλλειψης αναγνώρισης, στήριξης και της ενεργής προσπάθειας για αποδόμησή τους.

Η κατάρα της «δυναμικής» γυναίκας παίρνει σάρκα και οστά μέσα από την ερμηνεία της Μυρτώς Αλικάκη. Ο Άλκης Κούρκουλος μέσω τηλεδιάσκεψης παίρνει τον ρόλο του μεταφορικά και ουσιαστικά απόμακρου θύτη. Συμπρωταγωνιστούν σε ρόλους κλειδιά οι Μιχάλης Μαρκάτης, Χριστίνα Μαριάνου, Ηρώ Πεκτέση, Γιώργος Σαββίδης, Μαριέλα Δουμπού.

Η Θεατρική Παράσταση Linda

Η «Linda» πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στο Royal Court Theater του Λονδίνου και απέσπασε το βραβείο Berwin Lee ενώ επιλέχθηκε και ως υποψήφιο για το βραβείο Susan Smith Blackburn. Η παράσταση επαναλήφθηκε με επιτυχία στη Νέα Υόρκη και σε πολλές άλλες θεατρικές σκηνές της Ευρώπης και της Αμερικής.

Πρόκειται για την ιστορία της εκκωφαντικής πτώσης μιας σύγχρονης τραγικής ηρωίδας. Η Skinner με γραφή αιχμηρή, με σατιρικό βρετανικό χιούμορ και με μια πλοκή με χαρακτηριστικά θρίλερ, δεν εστιάζει μόνο στις δυσκολίες μίας γυναίκας να πετύχει και να επιβιώσει. Στις δυσκολίες δηλαδή που ορθώνουν ο σεξισμός, τα ταμπού της ηλικίας, της ομορφιάς, της οικονομικής ανεξαρτησίας. Συνέθεσε ένα έργο που αφορά όλους όσοι προσπαθούν να ανταποκριθούν στις κοινωνικές επιταγές και να βρουν την «ευτυχία» μέσα σε μια αμείλικτη πραγματικότητα. Ένα σύμπαν όπου οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται σαν εξαρτήματα μιας απάνθρωπης παραγωγικής διαδικασίας και όπου θα αντικατασταθούν όταν αρχίσουν να «παλιώνουν».

Είναι μια κραυγή αγωνίας για τους ανθρώπους που μεγαλώνοντας γίνονται αόρατοι, χάνουν τη δύναμη της φωνής τους και συνειδητοποιούν τον χαμένο χρόνο αλλά και τη ματαιότητα της διαδρομής τους.

Η συγγραφέας της Linda, Penelope Skinner

Η Penelope Skinner (1978), μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της βρετανικής δραματουργίας που έχει χαρακτηριστεί από τον Τύπο ως η πιο σημαντική φεμινίστρια συγγραφέας της γενιάς της, έγινε γνωστή με το έργο της Fucked που παρουσιάστηκε το 2008 στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου.

Στη συνέχεια τα έργα της γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στις σκηνές του Λονδίνου και του εξωτερικού ενώ το 2011 τιμήθηκε με το βραβείο Evening Standard Award για τον πιο υποσχόμενο συγγραφέα. Είναι επίσης διακεκριμένη σεναριογράφος.

Ημέρες και Ώρες Παραστάσεων

Πέμπτη, Παρασκευή στις 21.15

Σάββατο στις 18.15 & 21.15

Κυριακή στις 18.15