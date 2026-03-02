Βίκυ Παπαδοπούλου - Θάνος Τοκάκης: Γονείς για πρώτη φορά!

Τοκάκης - Παπαδοπούλου έγιναν για πρώτη φορά γονείς/ εκπομπή Buongiorno

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Βίκυ Παπαδοπούλου και ο Θάνος Τοκάκης.

Παπαδοπούλου - Τοκάκης στην επίσημη πρεμιέρα "Ο Βαρόνος Φ", τον Ιανουάριο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η ηθοποιός γέννησε ένα υγιέαστατο αγοράκι την περασμένη Τετάρτη, όπως αποκάλυψε ο Άρης Καβατζίκης στην εκπομπή Buongiorno.

Το ζευγάρι ηθοποιών είχε καταφέρει να κρατήσει κρυφή την εγκυμοσύνη. Μόνο η οικογένειά τους και το στενό φιλικό τους περιβάλλον γνώριζε το ευχάριστο γεγονός.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού ήταν στα τέλη Ιανουαρίου του 2025, όποτε έκανε επίσημη πρεμιέρα η παράσταση Βαρόνος Φ. Η Βίκυ Παπαδοπούλου είχε απολαύσει επί σκηνής τον σύζυγό της και το ζευγάρι είχε ποζάρει χαμογελαστό μετά την πρεμιέρα.

Παπαδοπούλου - Τοκάκης στην επίσημη πρεμιέρα "Ο Βαρόνος Φ", τον Ιανουάριο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Παπαδοπούλου και Τοκάκης κρατούσαν ανέκαθεν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι παντρεμένοι από τον Σεπτέμβριο του 2017, όποτε και είχαν ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Πάτμο, τόπο καταγωγής της Βίκυς Παπαδοπούλου.

Βίκυ Παπαδοπούλου-Θάνος Τοκάκης, το 2020/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Αν έρθει ένα παιδάκι, νομίζω ξέρουμε πολύ καλά ποια θα είναι η φάση. Εγώ θα είμαι υπερπροστατευτική και πολύ αγαπησιάρα και ο Θάνος θα γκρινιάζει. Έχουμε ένα σκυλάκι, εμείς τώρα, και οι ρόλοι έχουν μοιραστεί», είχε πει η Βίκυ Παπαδοπούλου σε κοινή συνέντευξη με τον σύζυγό της στην ΕΡΤ, το 2021.