MasterChef: Ρεσιτάλ Λεωνίδα Κουτσόπουλου - Μύρωνα Στρατή και υλικά με τιμή

Το αποψινό Mystery Box περιλαμβάνει τρία πολύχρωμα κουτιά κι έναν καλεσμένο «έκπληξη».

«Το θέμα μας είναι η μαγειρική και η τέχνη», αποκαλύπτει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο sneak preview του Breakfast@Star, με τον αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας να το παίρνει προσωπικά. «Αν κάποιος πει ότι δεν είμαι καλλιτέχνης, παρακαλώ να μη μου ξαναμιλήσει ποτέ», σχολιάζει με χιούμορ ο Τάσος.

Σε αυτή τη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαχειριστούν με σύνεση τα υλικά, καθώς κοστίζουν. «Τα υλικά τα οποία έχετε μπροστά σας, κοστίζουν. Κάθε υλικό κοστίζει πέντε λεπτά», ανακοινώνει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Και προτού προλάβουν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες, η πόρτα ανοίγει και στην κουζίνα του MasterChef 10 «εισβάλλει» ο Μύρωνας Στρατής.

MasterChef: Το ιδιαίτερο Mystery Box και ο καλεσμένος «έκπληξη»

Το κλίμα των γυρισμάτων, σε συνδυασμό με τη ζεστή φιλοξενία των κριτών, έκαναν τον τραγουδιστή να ξεκλειδωθεί σχεδόν αμέσως. Μεγαλύτερη άνεση, όμως, άρχισε να αποκτά με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Όπως βλέπουμε στο αποκλειστικό απόσπασμα, οι δυο τους δίνουν ρεσιτάλ, με τους άλλους κριτές να νιώθουν περιττοί.

«Μήπως πρέπει να αποχωρήσω εγώ κι ο Πάνος;», αναρωτιέται ο chef Κοντιζάς, με τον chef Κουτσόπουλο να του απαντά με ένα κατηγορηματικό όχι.

«Να σ' αφήσουμε να λάμψεις ρε φίλε», συμπλήρωσε με χαμόγελο ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star