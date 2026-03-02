MasterChef: Ρεσιτάλ Λεωνίδα Κουτσόπουλου - Μύρωνα Στρατή και υλικά με τιμή

«Κάθε υλικό κοστίζει πέντε λεπτά» - Δείτε sneak preview

MasterChef: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας 2/3/2026
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Mystery Box του MasterChef περιλαμβάνει τρία κουτιά και έναν καλεσμένο έκπληξη.
  • Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαχειριστούν υλικά που κοστίζουν πέντε λεπτά το καθένα.
  • Ο Μύρωνας Στρατής εισβάλλει στην κουζίνα και δημιουργεί άμεση χημεία με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.
  • Οι κριτές σχολιάζουν με χιούμορ την αλληλεπίδραση των δύο, με τον Σωτήρη Κοντιζά να αναρωτιέται αν πρέπει να αποχωρήσει.
  • Η ατμόσφαιρα είναι ζεστή και φιλόξενη, ενισχύοντας τη συνεργασία των κριτών.

Το αποψινό Mystery Box περιλαμβάνει τρία πολύχρωμα κουτιά κι έναν καλεσμένο «έκπληξη».

«Το θέμα μας είναι η μαγειρική και η τέχνη», αποκαλύπτει ο Σωτήρης Κοντιζάς στο sneak preview του Breakfast@Star, με τον αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας να το παίρνει προσωπικά. «Αν κάποιος πει ότι δεν είμαι καλλιτέχνης, παρακαλώ να μη μου ξαναμιλήσει ποτέ», σχολιάζει με χιούμορ ο Τάσος.

MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»

Σε αυτή τη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαχειριστούν με σύνεση τα υλικά, καθώς κοστίζουν. «Τα υλικά τα οποία έχετε μπροστά σας, κοστίζουν. Κάθε υλικό κοστίζει πέντε λεπτά», ανακοινώνει ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Και προτού προλάβουν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες, η πόρτα ανοίγει και στην κουζίνα του MasterChef 10 «εισβάλλει» ο Μύρωνας Στρατής.

MasterChef: Το ιδιαίτερο Mystery Box και ο καλεσμένος «έκπληξη»

MasterChef: Το ιδιαίτερο Mystery Box και ο καλεσμένος «έκπληξη»

Το κλίμα των γυρισμάτων, σε συνδυασμό με τη ζεστή φιλοξενία των κριτών, έκαναν τον τραγουδιστή να ξεκλειδωθεί σχεδόν αμέσως. Μεγαλύτερη άνεση, όμως, άρχισε να αποκτά με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Όπως βλέπουμε στο αποκλειστικό απόσπασμα, οι δυο τους δίνουν ρεσιτάλ, με τους άλλους κριτές να νιώθουν περιττοί.

Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία

«Μήπως πρέπει να αποχωρήσω εγώ κι ο Πάνος;», αναρωτιέται ο chef Κοντιζάς, με τον chef Κουτσόπουλο να του απαντά με ένα κατηγορηματικό όχι.

«Να σ' αφήσουμε να λάμψεις ρε φίλε», συμπλήρωσε με χαμόγελο ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Back to Top