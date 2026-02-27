MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»

Όσα είπε ο Μάριος που αποχώρησε από τον διαγωνισμό

Δείτε όσα είπε ο Μάριος από το MasterChef 2026 στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάριος Μπίγαλης αποχώρησε από το MasterChef με μία βαθμολογική διαφορά από τη Φιλιώ.
  • Δηλώνει ότι προσπαθεί να παραμένει ήρεμος και να ελέγχει το άγχος του κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών.
  • Αναφέρει ότι δεν έχει εχθρότητες με τους άλλους παίκτες, αλλά εργάζεται πιο μόνος του.
  • Ο θείος του, Κώστας Μπίγαλης, τον στηρίζει και τον εμπνέει στην καριέρα του.
  • Ο Μάριος εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη του θείου του και την αγάπη τους.

Ήταν ο παίκτης που αποχώρησε από το MasterChef το βράδυ της Πέμπτης, χάνοντας με έναν βαθμό από τη Φιλιώ.

MasterChef: Ποιος από τους τρεις «μπλε» παίκτες αποχώρησε;

Ο Μάριος Μπίγαλης το πρωί της Παρασκευής μίλησε στο Breakfast@Star για την εμπειρία του στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής. «Ακριβώς έτσι, χαλαρός. Γιατί να αγχώνομαι τώρα, να πανικοβάλλομαι; Να έχουμε την ηρεμία μας είναι σημαντικό, δεν είναι;», απάντησε στην ερώτηση της Ελένης Χατζίδου για το αν είναι πάντα χαλαρός και κουλ.

MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»

Στη δοκιμασία που είδαμε χθες το βράδυ αγχώθηκε λίγο, αλλά δεν το έδειξε; «Κάθε μαγειρική εννοείται πως είναι αγχωτική. Παρόλα αυτά προσπαθώ τουλάχιστον να το ελέγχω. Να μην το βγάζω προς τα έξω. Πόσο μάλλον στη δουλειά μου είναι πολύ σημαντικό. Οπότε προσπαθώ πάντα να είμαι ήρεμος, να 'χω καθαρό μυαλό για να μπορώ να σκεφτώ. Αλλιώς άμα πανικοβάλλεσαι και τρέχεις πάνω κάτω, δε γίνεται», απάντησε ο Μάριος.

Ο εκκολαπτόμενος σεφ σχολίασε και τις σχέσεις που είχε με τα υπόλοιπα μέλη της μπλε μπριγάδας: «Εγώ πιστεύω πως είχα ενταχθεί στην ομάδα. Παρόλα αυτά δεν έχω κάποια εχθρότητα ας πούμε, με κάποιον. Είμαι λίγο πιο... ας πούμε, μονάδα. Δεν εμπιστεύομαι τόσο εύκολα, ας πούμε. Οπότε δουλεύω λίγο πιο μόνος μου». 

MasterChef: Πήρε λευκή ποδιά ο Μάριος, ο ανιψιός του Κώστα Μπίγαλη;

«Ένιώθαν ότι δεν είμαι, εντάξει, δεκτό είναι αυτό. Παρόλα αυτά εγώ πιστεύω πως δεν υπήρχε κάποιο τέτοιο πρακτικό θέμα. Δηλαδή και μιλάγαμε και στο σπίτι, πόσες ώρες περνάγαμε μαζί, ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλον. Παρόλα αυτά στο πλατό γινόταν κάπως αλλιώς τώρα, δεν ξέρω πώς να το ψυχολογήσω. Εγώ θεωρώ πάντως ότι πραγματικά ήμασταν πολύ δεμένοι, σχεδόν με όλα τα παιδιά. Και δεν είχαμε κάποιο θέμα μεταξύ μας», ξεκαθάρισε.

MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»

Ο θείος του Κώστας Μπίγαλης είναι στο πλευρό του από την αρχή αυτού του μαγειρικού ταξιδιού; «Είναι γεγονός, με στηρίζει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Και βλέπω και την καριέρα του και με εμπνέει κι εμένα να κάνω αυτό που θέλω, αυτό που αγαπάω. Να βρω κι εγώ αυτή τη δουλειά που μου αρέσει και να αφήσω το στίγμα μου σε αυτή τη γη. Είναι... Είναι πάρα πολύ ωραίο». 

Μπίγαλης: «Υπήρξε μία συνομωσία να με πετάξουν έξω από την Eurovision»

Ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε ότι ο Μάριος μιλάει για τον καταξιωμένο του θείο κι αμέσως χαμογελάει. «Τώρα που βγήκες όμως, είναι ο άνθρωπος που σου 'πε "Μάριε, μην το βάζεις κάτω";», ρώτησε τον πρώην διαγωνιζόμενο. «Είναι σίγουρα ο πρώτος ο οποίος μου είπε το ότι είτε βγήκες είτε δε βγήκες, έχεις κερδίσει μόνο από αυτό. Μπράβο σου που έκανες αυτό που έκανες, που πήρες αυτό το βήμα, πήρες αυτή την πρωτοβουλία, έφτασες εκεί που έφτασες. Και προσπαθείς να κάνεις κάτι με την καριέρα σου, με τη ζωή σου. Είναι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος με αγαπάει πάρα πολύ, εγώ τον αγαπάω άλλο τόσο», απάντησε με τους παρουσιαστές να τον πειράζουν με ένα από τα τραγούδια του Κώστα Μπίγαλη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
