Λέρος: Θύμα συστηματικής κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και οι καβγάδες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.02.26 , 12:48 Cash or Trash: Σκληρή κόντρα για τη γραφομηχανή που δε μοιάζει με καμία!
27.02.26 , 12:27 Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
27.02.26 , 12:12 Καραβάτου: «Υπέγραψε με την προοπτική του YFSF, αλλά τώρα αναζητούν άλλους»
27.02.26 , 12:07 Λέρος: Θύμα συστηματικής κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
27.02.26 , 11:57 Λουτράκι: Ο αδελφός του βρήκε νεκρό τον 17χρονο
27.02.26 , 11:54 Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
27.02.26 , 11:44 Volvo EX30: Οι αναβαθμίσεις που αλλάζουν επίπεδο
27.02.26 , 11:30 «Σκότωσα τον μπαμπά»: 11χρονος πυροβόλησε τον πατέρα του
27.02.26 , 11:25 Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιά στο υπόγειο «θαύμα» της Κρακοβίας
27.02.26 , 11:14 MasterChef: «Μακάρι να κάνω την καριέρα του θείου μου, Κώστα Μπίγαλη»
27.02.26 , 11:10 Τροχαίο Θηβών: Η στιγμή που φορτηγάκι πέφτει πάνω σε σταθμευμένα οχήματα
27.02.26 , 10:51 Akylas: Θα τα «σπάσει» στον εθνικό τελικό της Σερβίας
27.02.26 , 10:39 Ε. Μελέτη: Η συμβολή της σε ιστορική Ευρωπαϊκή απόφαση για τις αμβλώσεις
27.02.26 , 10:38 Άννα Λιβαθυνού: Ο «κρυφός άσος» στο συμβόλαιό της με τον ΑΝΤ1
27.02.26 , 10:23 Μαρία Αλιφέρη: «Βίωσα πολλές δύσκολες στιγμές στην αρχή της καριέρας μου»
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
Κατερίνα Καινούργιου: Νέα στιγμιότυπα από το παιδικό δωμάτιο του μωρού της
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Λέρος: Θύμα συστηματικής κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Μικρή ή μεγάλη κουζίνα; Τα ντουλάπια κουζίνας της vidaXL λύνουν τα χέρια
Λουτράκι: Ο αδελφός του βρήκε νεκρό τον 17χρονο
Καρυστιανού: Το συγκλονιστικό βίντεο για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη
MasterChef: Mystery Box με Μύρωνα Στρατή και υλικά που... κοστίζουν
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» για την πατροκτονία στη Λέρο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο φέρεται να ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πατέρα του.
  • Οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες για χρόνια, με καθημερινές εντάσεις και καβγάδες.
  • Η πατροκτονία συνέβη μετά από έναν έντονο καβγά, όταν ο πατέρας πέταξε ένα αντικείμενο στον γιο του.
  • Ο 18χρονος δήλωσε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον πατέρα του, αλλά τον τραυμάτισε θανάσιμα με κυλινδροπίστονο.
  • Υπήρξαν προηγούμενες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, με τον πατέρα να συλλαμβάνεται και να απελευθερώνεται σύντομα.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την πατροκτονία που έχει συγκλονίσει το μικρό νησί της Λέρου. Ο 18χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του φέρεται να ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από το θύμα. 

Ανατροπή στη Λέρο: 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του

Oι σχέσεις πατέρα και γιου, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ιδιαίτερα τεταμένες εδώ και πολλά χρόνια, με τους καβγάδες να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 18χρονος φέρεται να ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον 50χρονο πατέρα του.  

Τα χρόνια προβλήματα μεταξύ των δύο κορυφώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης. Μετά από έναν ακόμη έντονο καβγά, ο πατέρας πέταξε ένα αντικείμενο στον γιο του. Τότε ο 18χρονος, όπως ομολόγησε, πέταξε στον πατέρα του ένα κυλινδροπίστονο, ενώ βρίσκονταν στο συνεργείο τους, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στο κεφάλι. «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα ο δημοσιογράφος Νίκος Ιγνατίδης του lerosnews.gr και aigaiotv.  

Λέρος: Θύμα συστηματικής κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Λέρος: Η καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και η ενδοοικογενειακή βία 

Πριν μερικά χρόνια, κοινωνικός λειτουργός είχε επισκεφθεί το σπίτι της οικογένειας, στο οποίο ζούσαν τρία παιδιά: ο 18χρονος - που τότε ήταν 12 ετών - καθώς και δύο μικρότερα, 6 και 2,5 ετών. 

Ο 18χρονος φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στους συμμαθητές του ότι ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πατέρα του, σύμφωνα με τον Νίκο Ιγνατίδη. 

Το 2021 είχε γίνει καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ τον Αύγουστο του 2022 ο πατέρας φέρεται να επιτέθηκε στον ανήλικο τότε γιο του, πετώντας του κοπίδι και τραυματίζοντάς τον. Για το συγκεκριμένο περιστατικό ο πατέρας είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα με προφορική εντολή εισαγγελέα. 

Η μητέρα του 18χρονου έχει αναφέρει ότι ο σύζυγός της συμπεριφερόταν σκληρά στο παιδί και τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Έκτοτε, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, φαίνεται η κατάσταση να βελτιώθηκε στο σπίτι, όχι όμως και οι καβγάδες με τον 18χρονο. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΡΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top