Λέρος: Θύμα συστηματικής κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την πατροκτονία που έχει συγκλονίσει το μικρό νησί της Λέρου. Ο 18χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του φέρεται να ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από το θύμα.

Oι σχέσεις πατέρα και γιου, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ιδιαίτερα τεταμένες εδώ και πολλά χρόνια, με τους καβγάδες να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 18χρονος φέρεται να ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον 50χρονο πατέρα του.

Τα χρόνια προβλήματα μεταξύ των δύο κορυφώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης. Μετά από έναν ακόμη έντονο καβγά, ο πατέρας πέταξε ένα αντικείμενο στον γιο του. Τότε ο 18χρονος, όπως ομολόγησε, πέταξε στον πατέρα του ένα κυλινδροπίστονο, ενώ βρίσκονταν στο συνεργείο τους, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στο κεφάλι. «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα ο δημοσιογράφος Νίκος Ιγνατίδης του lerosnews.gr και aigaiotv.

Λέρος: Η καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και η ενδοοικογενειακή βία

Πριν μερικά χρόνια, κοινωνικός λειτουργός είχε επισκεφθεί το σπίτι της οικογένειας, στο οποίο ζούσαν τρία παιδιά: ο 18χρονος - που τότε ήταν 12 ετών - καθώς και δύο μικρότερα, 6 και 2,5 ετών.

Ο 18χρονος φέρεται να είχε εκμυστηρευτεί στους συμμαθητές του ότι ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης από τον πατέρα του, σύμφωνα με τον Νίκο Ιγνατίδη.

Το 2021 είχε γίνει καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ τον Αύγουστο του 2022 ο πατέρας φέρεται να επιτέθηκε στον ανήλικο τότε γιο του, πετώντας του κοπίδι και τραυματίζοντάς τον. Για το συγκεκριμένο περιστατικό ο πατέρας είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η μητέρα του 18χρονου έχει αναφέρει ότι ο σύζυγός της συμπεριφερόταν σκληρά στο παιδί και τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Έκτοτε, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, φαίνεται η κατάσταση να βελτιώθηκε στο σπίτι, όχι όμως και οι καβγάδες με τον 18χρονο.