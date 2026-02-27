Θάνος Κιούσης για το τέλος του 5X5: «Τα γραφεία του ΑΝΤ1 ξέρετε πού είναι»

Τον Θάνο Κιούση, τον παρουσιαστή του τηλεπαιχνιδιού 5Χ5 στον ΑΝΤ1, συνάντησε ο Ηλίας Σκουλάς με την κάμερα του Breakfast@Star.

«Κάτι που τελειώνει σίγουρα είναι... στενάχωρο. Αλλά κοιτάμε μπροστά, πάμε παρακάτω κι επειδή ξέρεις τώρα, όλα γίνονται για κάποιο σκοπό, ναι, κι εγώ αυτό το πιστεύω, αλλά εγώ πιστεύω ακόμα και παραπέρα ότι γίνονται για καλό σκοπό. Δηλαδή πάντα κάτι καλύτερο μου συμβαίνει. Κι επειδή μάλλον το πιστεύω πολύ, γι' αυτό και μου έρχεται. Οπότε είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος», είπε για το τέλος της εκπομπής.

Έχοντας αγαπήσει το project, στεναχωρήθηκε με το τέλος του; «Ναι πάρα πολύ, το είχα αγαπήσει και το αγαπάω ακόμα, αλλά όπως σου είπα, δεν πειράζει, θα κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο βασικά. Τόση ώρα στο δρόμο. Τελειώνει κάτι... Καταλαβαίνω ότι εγώ είμαι δημόσιο πρόσωπο και σε εμένα θα έρθεις να βρεις. Τα γραφεία του ΑΝΤ1 τα ξέρετε πού είναι. Γιατί δεν ρωτάτε και αυτούς καμιά φορά; Ξέρω την απάντηση, θα μου πεις "εγώ είμαι το δημόσιο πρόσωπο, εμένα θα βρεις". Αλλά γιατί δε βρίσκεις τον επιτελάρχη, τον καναλάρχη, τον διευθυντή προγράμματος, τον διευθυντή ψυχαγωγικού, τον διευθυντή τον έναν, τον άλλον, τον έτσι, τον γιουβέτσι; "Ρε παιδιά, τι έγινε; Γιατί δώσατε εντολή για αυτό;" Έτσι να δούμε ρε παιδί μου και από εκεί μια απάντηση. Γιατί εμείς, σαν παρουσιαστές, δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, έτσι; Ότι μπορούμε να κάνουμε. Κρινόμαστε, εννοείται, νούμερα και τα λοιπά. Αλλά ρωτήστε και τους άλλους μια φορά ρε παιδί μου. "Εσείς γιατί ρε παιδιά το... πώς σας ήρθε αυτή η απόφαση;"», απάντησε.

Ο Θάνος Κιούσης απάντησε και στο αν ρώτησε τους υπεύθυνους του καναλιού για το τέλος του παιχνιδιού: «Τους ρώτησα γιατί έφτασε σε βαθμό να... να το ανακοινώσουν. Οπότε λέγανε παιδιά... οπότε πρέπει να σου πουν και κάτι. Αλλά αυτά, αυτά όμως είναι ξέρεις... είναι του καναλιού και δε θέλω να επεκταθώ σε αυτά».

«Κάναμε τα πάντα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, ό,τι και το κανάλι υπέδειξε, ό,τι ακριβώς έπρεπε να γίνει. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε... αυτό που σου ξαναείπα, να ρωτήσουμε και από την άλλη μεριά λίγο τι γίνεται. Νομίζω ότι έχει να δώσει και είχε να δώσει ακόμα, το 5x5 είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και πολύ χαρούμενο, οικογενειακό, χωρίς πολλά πολλά. Βλέπεται ευχάριστα. Ίσως κάποια στιγμή να ξαναέρθει στο προσκήνιο», πρόσθεσε στην τοποθέτησή του.

Ο γνωστός κωμικός μίλησε και για τη φημολογούμενη συμμετοχή του στο Your Face Sounds Familiar: «Είχα μία πρόταση για το Your Face να συμμετάσχω σαν παίκτης, αλλά δε θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Δε με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Από 'κει και πέρα... βλέποντας και κάνοντας!».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star