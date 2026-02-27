Απεργία 28/2: Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για τα Τέμπη- Ποιοι συμμετέχουν

Απεργία 28/2: Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για τα Τέμπη- Ποιοι συμμετέχουν
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ το Σάββατο 28/2 - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απεργία και κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα στις 28 Φεβρουαρίου, τρίτη επέτειος του δυστυχήματος στα Τέμπη.
  • Συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα και άλλες.
  • Συμμετοχή στην απεργία από ΑΔΕΔΥ, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία, συμπεριλαμβανομένων των ηθοποιών.
  • Πλοία θα παραμείνουν δεμένα λόγω συμμετοχής της ΠΝΟ, ενώ τα μέσα σταθερής τροχιάς θα είναι ακινητοποιημένα.
  • Λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν από 09:00 έως 21:00, με πιθανή αντίστοιχη λειτουργία του μετρό.

«Παραλύει» η χώρα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ανήμερα της τρίτης επετείου από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. 

Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

Πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, συλλαλητήρια και μαζικές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπως:  

  • Ηράκλειο 
  • Πάτρα 
  • Χανιά 
  • Βόλο 
  • Λιβαδειά 
  • Κατερίνη 
  • Αλεξανδρούπολη 
  • Βέροια 
  • Γρεβενά 
  • Δράμα 
  • Καλαμάτα 
  • Κιλκίς 

Απεργία 28/2: Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Ποιοι συμμετέχουν 

Στην Αττική, τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής καλούν σε συμμετοχή στη συγκέντρωση που έχει οριστεί για τις 12:00 στην πλατεία Συντάγματος. Στην απεργία συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ, καλύπτοντας τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. 

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης μεταξύ άλλων: 

  • Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας 
  • Η Ομοσπονδία Οικοδόμων 
  • Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής 
  • Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών 

Παράλληλα, η ΠΝΟ (Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία) έχει ανακοινώσει συμμετοχή, γεγονός που σημαίνει ότι τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια. 

Ακινητοποιημένοι θα είναι και οι συρμοί, καθώς απεργούν οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς. 

Επίσης, τα θέατρα θα είναι κλειστά όλη την ημέρα, λόγω συμμετοχής των ηθοποιών στην απεργία. 

Απεργία 28/2 για Τέμπη

Μαζικές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Απεργία 28/2: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αθήνα 

Λεωφορεία και τραμ θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό από τις 09:00 έως τις 21:00, διευκολύνοντας κυρίως τη μετάβαση και επιστροφή από τη συγκέντρωση. 

Για το μετρό δεν έχει βγει ακόμη επίσημη ενημέρωση. Ωστόσο, είναι πιθανό να ακολουθήσει το ίδιο ωράριο (09:00–21:00), με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
