Ένοχος ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου κρίθηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών. Από την ποινή αυτή εκτιτέοι είναι οι τέσσερις μήνες. Ο τραγουδιστής άσκησε έφεση και το δικαστήριο χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που σημαίνει ότι η ποινή δε θα εκτελεστεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» δήλωσε πως νιώθει ηθική δικαίωση με την απόφαση του δικαστηρίου.

Μαρία Δεληθανάση - Κώστας Δόξας - NDP Photo

«Αποδείχτηκε η αλήθεια που από την πρώτη στιγμή με αυτήν ήρθαμε στο δικαστήριο και κάναμε την καταγγελία. Σε δεύτερο βαθμό νιώθω μία ηθική δικαίωση, διότι όλον αυτόν τον καιρό δέχομαι έναν τεράστιο πόλεμο, τόσο στα δικαστήρια με πάρα πολλές μηνύσεις και αγωγές σε βάρος μου, και σε βάρος των δικών μου ανθρώπων, των μαρτύρων μου, αλλά και μία παραπληροφόρηση που υπάρχει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια, όπου εγώ δεν βγαίνω να κάνω δηλώσεις. Κατήγγειλα εξαρχής ένα σοβαρό περιστατικό και έμεινα στην ουσία αυτού του πράγματος με σοβαρή στάση. Και αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένας καταιγισμός από δημοσιεύματα με ψευδείς πληροφορίες και ψευδείς τίτλους», είπε.

Η κ. Δεληθανάση κατήγγειλε επίσης μια συστηματική προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από το πραγματικά καταγγελλόμενο γεγονός και τη σοβαρότητά του και κιτρινισμού της υπόθεσης.

Ο Κώστας Δόξας καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του - NDP Photo

«Υπάρχει ένας συστηματικός κιτρινισμός της υπόθεσης με ερωτήματα για το αν είμαι καλή μητέρα, αν εκθέτω το παιδί μου σε κίνδυνο, αν είμαι πρωταθλήτρια στο kick boxing και αν μπορώ να δείρω δίμετρους άνδρες. Υπάρχουν επίσης ισχυρισμοί ότι έχω χάσει όλα τα δικαστήρια. Μέχρι χθες ήταν πέντε, από χθες είναι έξι οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες δέχονται το περιστατικό που κατήγγειλα ακριβώς με τον τρόπο που το κατήγγειλα και με δικαιώνουν», είπε η πρώην σύζυγος του Κώστα Δόξα.

Ζήτησε επίσης να μην εργαλειοποιείται το παιδί που έχει με τον τραγουδιστή για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά του και να σταματήσουν οι αναφορές στην κόρη τους.

«Γίνεται μία διαρκής αναφορά του πόσο καλός γονιός είναι ο ένας, πόσο κακός είναι ο άλλος. Έχω δεχτεί κάποιες παραληρηματικές μηνύσεις με ψευδείς κατηγορίες, κυρίως όμως με ενοχλούν οι αναφορές που γίνονται στην κόρη μου, γιατί και εκείνη έχει το δικό της κύκλο. Δε θέλω να γίνεται αντικείμενο συζήτησης το παιδί καθαυτό για όλη αυτή την ιστορία», τόνισε.

Όσο για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς ως προς το πώς έγιναν τα σημάδια στο πρόσωπο και στα χέρια της, αποδεικτικά των οποίων προσκόμισε στο δικαστήριο, η Μαρία Δεληθανάση είπε:

«Η αλήθεια είναι πως μία σαφής απάντηση για το πώς προήλθαν τα χτυπήματα δε δόθηκε από την άλλη πλευρά. Ούτε κατά την απολογία, ούτε κατά τις αγορεύσεις των δικηγόρων, ούτε κατά την όλη διαδικασία. Ε, ακούστηκαν πολλά, υπονοήθηκαν πολλά. Ότι μπορεί να χτυπήθηκα μόνη μου, ότι μπορεί να ήταν προϊόν photoshop, ότι έκανα μακιγιάζ. Πιο πολύ πάτησαν στο ότι έκανα μακιγιάζ. Αποδείξαμε ότι δεν είναι μακιγιάζ προφανώς», είπε.

Από την πλευρά της η δικηγόρος της Μαρίας Δεληθανάση, Άρτεμις Διαλυνά, κατηγόρησε την πλευρά του τραγουδιστή για μια προσπάθεια ηθικής και οικονομικής εξόντωσης της εντολέα της.

«Η Μαρία όταν ήρθε στο γραφείο μας ήτανε μία σκιά και σιγά-σιγά προσπαθούσαμε να χτίσουμε όλο αυτό το οποίο περιστρεφόταν γύρω από το περιστατικό του ξυλοδαρμού της. Δηλαδή, να κάνουμε τη μήνυση και να κινηθούμε με τις νόμιμες διαδικασίες, με την αγωγή διαζυγίου της. Όσο περνούσε ο καιρός, ανά 15 μέρες, ανά 20 μέρες για όλο το έτος 2022, 2023 και 2024, περίπου, δέχθηκε η Μαρία 19 μηνύσεις και 15 αγωγές. Μόνο η Μαρία. Είναι και η αγωγή σε βάρος του πατέρα της», είπε.

Η πλευρά του Κώστα Δόξα κατηγόρησε τη Μαρία Δεληθανάση ότι είναι αρκετά οξύθυμη, ότι είχε ως στοιχείο του χαρακτήρα της τη βία, ότι είχε χτυπήσει και τον ίδιο και ότι ήταν ένα χειριστικό άτομο, σε τέτοιο σημείο, που τον ανάγκασε στα μηνύματα που ακολούθησαν τον ξυλοδαρμό να ζητάει συγγνώμη και να αποδέχεται ό,τι συνέβη, για να βλέπει, όπως είπε, την κόρη του.

Τέλος η Μαρία Δεληθανάση έστειλε ένα μήνυμα προς όλες τις γυναίκες που υφίστανται κακοποίηση.

«Θα πρέπει να αναγνωρίζουν εγκαίρως τα σημάδια. Η σωματική άσκηση βίας είναι το τελευταίο στάδιο. Δηλαδή πολύ πιο πριν θα πρέπει κάποιος να αναζητήσει τη βία σε επίπεδο ψυχολογικό ή λεκτικό. Να απομακρύνονται εγκαίρως από τις σχέσεις αυτές και να μη φοβούνται οι γυναίκες να καταγγείλουν. Αν σκεφτεί κανείς ότι το απώτερο τραγικό αποτέλεσμα της ενδοοικογενειακής βίας είναι οι γυναικοκτονίες, νομίζω ότι παύει να είναι ιδιωτική υπόθεση και γίνεται δημόσια. Οπότε να αναγνωρίζουν οι γυναίκες εγκαίρως τα σημάδια και να φεύγουν απ' τη σχέση», είπε.