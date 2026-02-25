Πάτρα: «Η παιδίατρος που εφημέρευε στη Ζάκυνθο έδινε οδηγίες on call»

Σοκ και έντονη ανησυχία προκαλεί η υπόθεση ενός βρέφους μόλις πέντε μηνών που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και δίνει μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο. Τα επόμενα εικοσιτετράωρα χαρακτηρίζονται από τους γιατρούς ως εξαιρετικά κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Το βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, μετά από ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής του. Όλα ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου, όταν το παιδί παρουσίασε υψηλό πυρετό και σταδιακά εμφάνισε εξανθήματα στο σώμα του. Ο ιδιώτης παιδίατρος της οικογένειας συνέστησε άμεση μεταφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες της μητέρας, στο νοσοκομείο δεν υπήρχε παρούσα παιδίατρος, καθώς η εφημερεύουσα βρισκόταν σε καθεστώς on call. Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, η γιατρός έδινε οδηγίες τηλεφωνικά και μέσω μηνυμάτων σε νοσηλευτές και άλλους γιατρούς, ενώ η κατάσταση του βρέφους επιδεινωνόταν δραματικά. Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό ακόμη και στην αστυνομία, κάνοντας λόγο για αμέλεια.

Μετά από πολύωρη καθυστέρηση αποφασίστηκε αεροδιακομιδή. Η πτήση πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ, με προορισμό τον Άραξο, και στη συνέχεια το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ρίο.

Οι γιατροί στην Πάτρα κάνουν λόγο για οριακή κατάσταση, τονίζοντας πως «είναι θαύμα που το παιδί ζει». Παράλληλα, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν οι σοβαρές καταγγελίες και να αποδοθούν, εφόσον προκύψουν, ευθύνες.