Δικηγόρος οπλοφορούσε κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο

Δικηγόρος εντοπίστηκε να οπλοφορεί κατά τη διάρκεια ποινικής δίκης στο Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Όπως επισημαίνεται, πληρεξούσιος δικηγόρος διαδίκου, ο οποίος συμμετείχε στη διαδικασία, διαπιστώθηκε ότι έφερε περίστροφο εντός της αίθουσας του δικαστηρίου. Μάλιστα, το όπλο βρισκόταν σε εμφανές σημείο, στη μέση του, και ήταν ορατό με κάθε του κίνηση από τους παρευρισκομένους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών.

Μετά από διακοπή της συνεδρίασης και με πρωτοβουλία της Προέδρου του Δικαστηρίου, ζητήθηκε από τη φρουρά να προχωρήσει σε έλεγχο. Το όπλο αφαιρέθηκε άμεσα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με ιδιαίτερη ανησυχία οφείλει να ενημερώσει ως προς περιστατικό που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες σε ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, πληρεξούσιος δικηγόρος διαδίκου, ο οποίος παρίστατο σε ποινική δίκη, κατελήφθη να φέρει περίστροφο εντός του ακροατηρίου! Όπως αναφέρθηκε αρμοδίως από την Πρόεδρο που διεύθυνε τη διαδικασία, ο συνήγορος έφερε το όπλο σε εμφανές σημείο, γύρω από τη μέση του, με τρόπο ώστε με κάθε κίνησή του να είναι ορατό από όλους τους παρευρισκομένους παράγοντες της δίκης, μεταξύ των οποίων και τους δικαστές της συνθέσεως. Ακολούθως, μετά από διακοπή της διαδικασίας, με πρωτοβουλία της Προέδρου ζητήθηκε από τη φρουρά του Δικαστηρίου να ελέγξει τον ως άνω συνήγορο και ακολούθως το όπλο αφαιρέθηκε. Πλην, όμως, το γεγονός καθαυτό γεννά ουσιώδη ερωτηματικά αφενός ως προς τις συνθήκες ασφαλείας που υφίστανται εντός των δικαστικών καταστημάτων, τα οποία λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους απολαμβάνουν και ειδικής μεταχείρισης στο νόμο περί όπλων και αφετέρου ως προς τις συνέπειες που έχει για την εικόνα της απονομής Δικαιοσύνης η αξιοποίηση εκ μέρους συνηγόρων των κενών ελέγχου, ώστε να οπλοφορούν επιδεικτικά εντός των ακροατηρίων, ακόμα κι αν υφίσταται άδεια οπλοφορίας. Η αίσθηση ασφάλειας των παραγόντων της δίκης, εξασφαλίζεται μόνο με την πρόβλεψη και υλοποίηση κατάλληλων μέτρων προστασίας και όχι με την ανοχή σε ατομικές λογικές άγριας Δύσης, που θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία τόσο της ίδιας της ακροαματικής διαδικασίας, όσο και εν γένει της απονομής Δικαιοσύνης.