Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Με νέες ειδικές διαδρομές

Η νέα γεωγραφία του αγώνα

25.02.26 , 18:27
Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Με νέες ειδικές διαδρομές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με νέες ειδικές διαδρομές, διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία και μια ξεχωριστή μετακίνηση που αξιοποιεί τη θαλάσσια οδό, το Ράλλυ Ακρόπολις 2026 διαμορφώνει ένα αγωνιστικό πλαίσιο που συνδυάζει παράδοση και καινοτομία, διατηρώντας αναλλοίωτο τον σκληρό χαρακτήρα που το έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA.

TractioN: Κώστας & Μάνος Στεφανής Για Ράλλυ Ακρόπολις

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προσθήκη νέων ειδικών διαδρομών.

Οι Νέες Ειδικές Διαδρομές του Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Η ε.δ. «Παρνασσός» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, καθώς συνδυάζει ιστορική αναφορά και νέα σχεδίαση. Tα πρώτα 19,28 χιλιόμετρα ταυτίζονται με τμήμα της ειδικής Δροσοχώρι που χρησιμοποιήθηκε το 2009, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι έως τον τερματισμό είναι εντελώς νέο, επεκτείνοντας τη διαδρομή σε άγνωστο έως σήμερα αγωνιστικό πεδίο, με διαδοχικές εναλλαγές ρυθμού και χαρακτήρα.

Στην Αρκαδία, ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί δύο ολοκαίνουργιες ειδικές διαδρομές, στο Μαίναλο και στις Κολλίνες, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Η ε.δ. «Μαίναλο», η οποία θα πραγματοποιηθεί δύο φορές μέσα στην ημέρα, ξεκινά από τον δρόμο που ενώνει τη Βυτίνα και την Αλωνίσταινα με το χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου και κινείται μέσα από οροπέδια μοναδικής ομορφιάς, όπως η Αρπακωτή, η Κάπελη και η Ρούχη.

Η ειδική διαδρομή «Κολλίνες» εκκινεί λίγο πριν τον ομώνυμο οικισμό και διασχίζει το δάσος της Σκυρίτιδας, έναν ιδιαίτερο σχηματισμό με καστανιές, μαύρη πεύκη και έλατα που δημιουργεί ένα σπάνιο φυσικό περιβάλλον και μια στενή, τεχνική διαδρομή.

Στην Αργολίδα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιστροφή της ε.δ. «Κεφαλάρι», η οποία εντάχθηκε τελευταία φορά στη διαδρομή του αγώνα το 2013. Η επανεμφάνισή της ενισχύει τη γεωγραφική ανάπτυξη του Ακρόπολις στην ανατολική Πελοπόννησο, προσθέτοντας μια ειδική με γνώριμο αλλά πάντα απαιτητικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, η ε.δ. «Γυμνό», γνώριμη ως ονομασία από παλαιότερες εκδόσεις του αγώνα, επιστρέφει με νέα χάραξη, σχεδιασμένη εξαρχής ώστε να ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία του σημερινού WRC.

Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Με νέες ειδικές διαδρομές

Επανέρχεται η Θαλάσσια Μετακίνηση για Αγωνιστικά και Πληρώματα του Ράλλι Ακρόπολις

Ξεχωριστό στοιχείο της διοργάνωσης αποτελεί η μετακίνηση των πληρωμάτων το βράδυ της Πέμπτης, αμέσως μετά την υπερειδική διαδρομή που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα και τα πληρώματα θα μεταφερθούν από το λιμάνι της Κορίνθου στην Ιτέα με πλοίο της Superfast Ferries, η οποία, ως χορηγός του αγώνα και αξιόπιστη ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί δρομολόγια μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, αναλαμβάνει την υλοποίηση αυτής της ιδιαίτερης διαδικασίας μετακίνησης. Η διανυκτέρευση των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί εν πλω, πριν την επανεκκίνηση του αγώνα την επόμενη ημέρα.

Η επιλογή αυτή αξιοποιεί την ακτογραμμή της χώρας και τη θαλάσσια οδό, ενσωματώνοντας την ιδιαίτερη μορφολογία της Ελλάδας στη λογική του αγώνα. Παράλληλα, επιτρέπει την άμεση και λειτουργική σύνδεση των αγωνιστικών ενοτήτων σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα χάραξης μιας πιο «καθαρής» αγωνιστικά διαδρομής, χωρίς χρονικούς και χωροταξικούς περιορισμούς που θα επέβαλλε μια αποκλειστικά οδική μετάβαση.

Αντίστοιχες θαλάσσιες μετακινήσεις είχαν ενσωματωθεί και σε παλαιότερα Ακρόπολις, όταν ο αγώνας εκτεινόταν σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος, αποτελώντας μέρος της ιδιαίτερης ταυτότητάς του ως αγώνα αντοχής και περιπέτειας. Η φετινή εφαρμογή επαναφέρει αυτή τη λογική με σύγχρονους όρους οργάνωσης και ασφάλειας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, για το Ράλλυ Ακρόπολις

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε σχετικά:

«Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί μια διοργάνωση με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, που αναδεικνύει την Ελλάδα ως τόπο μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Η φετινή σχεδίαση, με νέες ειδικές διαδρομές και με την καινοτόμο θαλάσσια μετακίνηση των πληρωμάτων, αξιοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά της χώρας μας και ενισχύει τη σύνδεση διαφορετικών Περιφερειών μέσα από ένα γεγονός παγκόσμιας προβολής. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα μια διοργάνωση που συνδυάζει τον αθλητισμό, την τεχνολογία, τον τουρισμό και την ελληνική φυσιογνωμία».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
