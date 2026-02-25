H πιθανή επίθεση ΗΠΑ στο Ιράν - Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα

Ο αναλυτής γεωπολιτικού ρίσκου Άγγελος Χωριανόπουλος στους «Συμφοιτητές»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.02.26 , 22:05 Τροχαία Σε Πέραμα, Οινόη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας & Συγγρού
25.02.26 , 21:48 Κώστας Δόξας: Τα πρώτα λόγια μετά την καταδικαστική απόφαση
25.02.26 , 21:39 Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Χρήστος Μάστορας: Ερωτευμένοι στο Ντουμπάι
25.02.26 , 21:30 MasterChef: Το ζητούμενο της ομαδικής δοκιμασίας και η ακρίβεια χρόνου
25.02.26 , 21:22 Μητσοτάκης: Οι Εβρίτες κράτησαν την Ελλάδα και την Ευρώπη όρθια
25.02.26 , 21:20 MasterChef Γιώργος: «Το έχουν κάνει show, άλλο που δεν ήθελαν»
25.02.26 , 21:07 Ζάκυνθος: Στο Star η γιαγιά του βρέφους - «Το παιδί προχώρησε σε σήψη»
25.02.26 , 20:44 Ζάκυνθος: Τι λέει η παιδίατρος - «Δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ»
25.02.26 , 20:04 H πιθανή επίθεση ΗΠΑ στο Ιράν - Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα
25.02.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Γιώργος δυσκολεύτηκε στη Φυσική - Εσύ τι θα κάνεις;
25.02.26 , 19:43 Τύρναβος Λάρισας: 43χρονος έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων
25.02.26 , 19:17 Μεγάλες καθυστερήσεις από τα ΕΛΤΑ σε επιδόματα ανέργων
25.02.26 , 19:01 Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
25.02.26 , 18:58 ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε έρχονται τα εκκαθαριστικά
25.02.26 , 18:39 Τζάνειο: Διασωληνώθηκε 22χρονος από τον Πύργο με μηνιγγίτιδα
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
Σπυροπούλου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις σε κυριακάτικη έξοδο με φίλες
Ζάκυνθος: Τι λέει η παιδίατρος - «Δήλωσε αναρρωτική στις 8 το βράδυ»
Πρόβλημα υγείας για τον Νίκο Μακρόπουλο - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Ζει ήδη σαν παντρεμένη με τον σύντροφό της»
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: Η καταγωγή, οι Σέρρες και η δουλειά σε κρεπερί
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν αυξάνει το γεωπολιτικό ρίσκο στη Μέση Ανατολή, επηρεάζοντας άμεσα την Ευρώπη και την Ελλάδα.
  • Η στρατηγική των ΗΠΑ περιλαμβάνει την αποκινεζοποίηση και τον έλεγχο ενεργειακών ροών προς την Κίνα, με το Ιράν να παίζει κρίσιμο ρόλο.
  • Η πιθανότητα στρατιωτικής κλιμάκωσης αυξάνεται, με προετοιμασίες για πολυήμερες επιχειρήσεις στην περιοχή.
  • Μια ευρείας κλίμακας σύγκρουση θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών πετρελαίου και πληθωρισμό στην Ευρώπη.
  • Η Ελλάδα προσπαθεί να αναβαθμίσει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεπάγεται αυξημένο ρίσκο.

Η πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν επανέρχεται δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο, με το γεωπολιτικό ρίσκο να αυξάνεται στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις να αγγίζουν άμεσα την Ευρώπη και την Ελλάδα. 

Στην εκπομπή «Οι Συμφοιτητές», που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στο YouTube, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς φιλοξένησαν τον αναλυτή γεωπολιτικού ρίσκου, Άγγελο Χωριανόπουλο, ο οποίος σκιαγράφησε το ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο πίσω από τις κινήσεις της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, ο πυρήνας της στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι απλώς το Ιράν, αλλά η «αποκινεζοποίηση»: η εκδίωξη ή ο περιορισμός των κινεζικών συμφερόντων από τις περιοχές αυτές και της επιρροής σε καίριες γεωγραφικές ζώνες. 

Το Ιράν αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό κρίκο για την Κίνα, καθώς σημαντικές ροές ενέργειας κατευθύνονται προς την ασιατική υπερδύναμη. Ο έλεγχος ή η αναδιάταξη αυτών των ροών επηρεάζει άμεσα τον κινεζικό βιομηχανικό μηχανισμό.

«Η Κίνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την ενέργεια η οποία πηγαίνει από το Ιράν προς την Κίνα και από άλλες ενεργειακές ροές της Μέσης Ανατολής τις οποίες όμως τις ελέγχει το Ιράν. Οπότε προσπαθεί να ελέγξει τη ροή ενέργειας, η οποία πηγαίνει προς την Κίνα. Κάτι αντίστοιχο είχαμε δει και στη Βενεζουέλα, όπου και εκεί πέρα έχουμε αντίστοιχες ενεργειακές ροές από τη Βενεζουέλα προς την Κίνα» είπε χαρακτηριστικά ο Άγγελος Χωριανόπουλος.

H πιθανή επίθεση ΗΠΑ στο Ιράν - Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα

Η λογική αυτή, όπως επισημάνθηκε, δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή. Η υπόθεση της Γροιλανδίας και των σπανίων γαιών – κρίσιμων για data centers, τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένα οπλικά συστήματα – εντάσσεται στο ίδιο στρατηγικό αφήγημα.

Αναλύοντας τη στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή, ο Άγγελος Χωριανόπουλος εκτίμησε ότι το σενάριο ενός περιορισμένου πλήγματος ακριβείας φαίνεται να απομακρύνεται. 

Η παρουσία πολλαπλών αεροπλανοφόρων, βάσεων στον Ινδικό Ωκεανό και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ένταση της προετοιμασίας, παραπέμπουν σε πολυήμερες – ίσως και πολυεβδομαδιαίες – επιχειρήσεις, τόνισε ο αναλυτής γεωπολιτικού ρίσκου στους «Συμφοιτητές».

Το Ισραήλ, που εδώ και καιρό πιέζει για πιο σκληρή στάση έναντι της Τεχεράνης, φαίνεται να θεωρεί ότι μπορεί να διαχειριστεί μια γενικευμένη ανάφλεξη. Αντίθετα, η Τουρκία επιθυμεί τη διατήρηση του status quo, καθώς ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες στο κουρδικό ζήτημα.

Μια ευρείας κλίμακας σύγκρουση θα είχε άμεσες συνέπειες στις τιμές του πετρελαίου. Το ενεργειακό κόστος θα μετακυλιστεί στα βιομηχανικά προϊόντα, ιδίως σε αγαθά που παράγονται στην Κίνα με ενεργειακή εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη πιεσμένη από ενεργειακές κρίσεις τα προηγούμενα έτη, θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέο κύμα πληθωρισμού.

«Σίγουρα, και ένα ντόμινο ανόδου των τιμών στα αγαθά τα οποία κατασκευάζονται σε κινεζικά εργοστάσια, τα οποία λειτουργούν με κινεζική ενέργεια. Να το θυμόμαστε αυτό. Οπότε η Ευρώπη σίγουρα, δεν την ευνοεί μια τέτοια εξέλιξη, θα πιεστεί πάρα πολύ. Εγώ κι εσείς εννοώ η Ευρώπη... Οπότε, ναι, η Ευρώπη δεν έχει κάποια επίσημη θέση αλλά είναι αρνητικό, πάρα πολύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό.» είπε χαρακτηριστικά ο Άγγελος Χωριανόπουλος.

Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η Ελλάδα επιχειρεί να αναβαθμίσει τον ρόλο της ως ενεργειακός και εμπορικός κόμβος.

Οι συνεργασίες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και ενεργειακές επενδύσεις διεθνών κολοσσών, εντάσσονται σε έναν ευρύτερο διάδρομο που συνδέει Ανατολική Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειο και Ασία.

Ωστόσο, η αυξημένη γεωπολιτική αξία συνεπάγεται και αυξημένο ρίσκο. Η πρόσφατη συζήτηση για υποθέσεις κατασκοπείας και κινεζικής δραστηριότητας σε ευρωπαϊκό έδαφος καταδεικνύει ότι ο ανταγωνισμός ΗΠΑ–Κίνας διαπερνά πλέον και τον ευρωπαϊκό χώρο.

Το ερώτημα αν θα επικρατήσει η διπλωματία ή η στρατιωτική λύση παραμένει ανοιχτό. Με τα σημερινά δεδομένα, η πιθανότητα στρατιωτικής κλιμάκωσης εμφανίζεται αυξημένη, τόνισε ο Άγγελος Χωριανόπουλος.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
 |
ΟΙ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΕΣ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top