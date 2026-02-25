Μεγάλες καθυστερήσεις από τα ΕΛΤΑ σε επιδόματα ανέργων

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με καθυστερήσεις στην επίδοση καρτών που συνδέονται με επιδόματα εργασίας για ανέργους, τα ΕΛΤΑ με σχετική ανακοίνωσή τους διαβεβαιώνουν ότι το σύνολο της αλληλογραφίας που παραλήφθηκε από την εταιρία και έφερε ορθά και πλήρη στοιχεία επίδοσης διακινήθηκε κανονικά και εγκαίρως προς τους παραλήπτες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες και ισχύουσες διαδικασίες διανομής.

Από τον ενδελεχή και συστηματικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις Μονάδες Διανομής προέκυψε ότι περιορισμένος αριθμός επιστολών, οι οποίες έφεραν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία παραλήπτη, επεστράφη στις συνεργαζόμενες τράπεζες, όπως ρητά προβλέπεται από τις συμβατικές και κανονιστικές υποχρεώσεις της εταιρίας, απαντά η Διοίκηση.

