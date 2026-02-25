Brad Pitt: Στο λιμάνι της Υδρας για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders»

Η στιγμή της επιβίβασης του χολιγουντιανού σταρ στο ιπτάμενο δελφίνι

Δείτε το σχετικό βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ύδρα φιλοξενεί γυρίσματα της νέας ταινίας του Brad Pitt, «The Riders», από τις 25 Φεβρουαρίου.
  • Ο Brad Pitt έφτασε στο λιμάνι με ιπτάμενο δελφίνι του 1980, το οποίο χρησιμοποιείται στην ταινία.
  • Τα γυρίσματα περιλαμβάνουν σκηνές στο λιμάνι, στα στενά και στην Εμπορική Σχολή της Ύδρας.
  • Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι ο Pitt είναι προσιτός και φιλικός, απολαμβάνοντας τα τοπικά αμυγδαλωτά.
  • Η παραγωγή έχει προκαλέσει κλεισίματα καταστημάτων και ενθουσιασμό στους κατοίκους.

Σε χολιγουντιανό σκηνικό μετατράπηκε τις τελευταίες μέρες η Ύδρα, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Brad Pitt, «The Riders».

Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του

Σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, μεγάλο μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στο πανέμορφο και αρχοντικό λιμάνι της Ύδρας. Ο Brad Pitt έφτασε στο λιμάνι με ιπτάμενο δελφίνι, ενώ όλα τα μαγαζιά παρέμειναν κλειστά για τις ανάγκες της παραγωγής.

Σύμφωνα με κατοίκους του νησιού του Αργοσαρωνικού, ο γοητευτικός ηθοποιός έδειξε ιδιαίτερη αδυναμία στα φημισμένα αμυγδαλωτά, τα οποία έγιναν το αγαπημένο του έδεσμα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Brad Pitt: Από την Ύδρα, για γυρίσματα στη Νέα Μάκρη

«Σήμερα, λοιπόν, η καρδιά του χολιγουντιανού σκηνικού χτυπά εδώ, στο λιμάνι της Ύδρας. Πριν από λίγο έφτασε, όπως βλέπετε πίσω μου, ένα vintage δελφίνι του 1980, το οποίο έχει επιστρατευτεί για τις ανάγκες της ταινίας, η οποία διαδραματίζεται το 1989. Από αυτό, λοιπόν, το δελφίνι κατέβηκε ο Φρεντ Σκάλι, τον οποίο υποδύεται ο Μπραντ Πιτ. Ήταν μαζί με την υποτιθέμενη κόρη του, το κοριτσάκι με το οποίο συμπρωταγωνιστεί στην ταινία», αποκάλυψε η Μαρία Αλεβιζοπούλου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. 

Ο Brad Pitt έχει φέρει χολιγουντιανό αέρα στο νησί της Ύδρας

Ο Brad Pitt έχει φέρει χολιγουντιανό αέρα στο νησί της Ύδρας

«Από νωρίς το πρωί επικρατεί εδώ ένας πυρετός. Έχει κλείσει μεγάλο μέρος της προκυμαίας και συνεχίζει να κλείνει τμηματικά μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς τα γυρίσματα βρίσκονται σε εξέλιξη. Σκηνές γυρίζονται παντού: στα στενά, στα σοκάκια της Ύδρας, ενώ λήψεις έχουν πραγματοποιηθεί και στην Εμπορική Σχολή. Όσοι μας μίλησαν –καθώς επικρατεί, όπως καταλαβαίνετε, ενθουσιασμός για τον Μπραντ Πιτ– και κατάφεραν να τον δουν από κοντά, ανέφεραν πως πρόκειται για έναν πολύ απλό άνθρωπο, χαμογελαστό και προσηνή, που δεν θυμίζει σε τίποτα έναν μεγάλο χολιγουντιανό σταρ. Τα γυρίσματα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες», συμπλήρωσε η ίδια. 

  

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα:
BRAD PITT
 |
THE RIDERS
 |
ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ
