25.02.26 , 14:28 Πρόβλημα υγείας για τον Νίκο Μακρόπουλο - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του
Γιώργος Σαμπάνης - Νίκος Μακρόπουλος: Όσα δήλωσαν οι δύο καλλιτέχνες στην πρεμιέρα τους στον Βοτανικό / Βίντεο: Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Μακρόπουλος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.
  • Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο Βοτανικός στις 27 και 28 Φεβρουαρίου.
  • Το κέντρο θα παραμείνει κλειστό λόγω της κατάστασης του καλλιτέχνη.
  • Η ανακοίνωση έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού του Βοτανικού στο Facebook.
  • Η προτεραιότητα είναι η υγεία του Νίκου Μακρόπουλου.

Κλειστό θα παραμείνει την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου το νυχτερινό κέντρο Βοτανικός, όπου πραγματοποιούν εμφανίσεις φέτος τον χειμώνα ο Νίκος Μακρόπουλος με τον Γιώργο Σαμπάνη. 

Στο στούντιο Σαμπάνης – Μακρόπουλος λίγο πριν τη μεγάλη συνεργασία

Ο Νίκος Μακρόπουλος με τον Γιώργο Σαμπάνη επί σκηνής / NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας

Ο Νίκος Μακρόπουλος με τον Γιώργο Σαμπάνη επί σκηνής / NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας

Ο λόγος είναι ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Νίκος Μακρόπουλος το οποίο τον αναγκάζει να μείνει εκτός δράσης, σύμφωνα με την ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του μαγαζιού στο Facebook.

Νίκος Μακρόπουλος: Τι του ζήτησε κλαίγοντας ο Βασίλης Καρράς πριν πεθάνει

«Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι, λόγω προβλήματος υγείας του κ. Μακρόπουλου, την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02 ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός», αναφέρεται στην ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται περαιτέρω πληροφορίες.

Το κοινό, που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή το σχήμα, θα πρέπει να περιμένει λίγο μέχρι να απολαύσει ξανά τους δύο καλλιτέχνες επί σκηνής, καθώς αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει η υγεία του τραγουδιστή. 

ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
