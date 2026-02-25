Πρόβλημα υγείας για τον Νίκο Μακρόπουλο - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

Γιώργος Σαμπάνης - Νίκος Μακρόπουλος: Όσα δήλωσαν οι δύο καλλιτέχνες στην πρεμιέρα τους στον Βοτανικό / Βίντεο: Mega

Κλειστό θα παραμείνει την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου το νυχτερινό κέντρο Βοτανικός, όπου πραγματοποιούν εμφανίσεις φέτος τον χειμώνα ο Νίκος Μακρόπουλος με τον Γιώργο Σαμπάνη.

Ο Νίκος Μακρόπουλος με τον Γιώργο Σαμπάνη επί σκηνής / NDP Photo Agency - Νίκος Δρούκας

Ο λόγος είναι ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Νίκος Μακρόπουλος το οποίο τον αναγκάζει να μείνει εκτός δράσης, σύμφωνα με την ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του μαγαζιού στο Facebook.

«Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι, λόγω προβλήματος υγείας του κ. Μακρόπουλου, την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02 ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός», αναφέρεται στην ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται περαιτέρω πληροφορίες.

Το κοινό, που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή το σχήμα, θα πρέπει να περιμένει λίγο μέχρι να απολαύσει ξανά τους δύο καλλιτέχνες επί σκηνής, καθώς αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει η υγεία του τραγουδιστή.