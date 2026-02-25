Αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας; Είναι γνωστή παρουσιάστρια!

Η φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποιος είναι ο στόχος της για το 2026; - Όσα δήλωσε στην κάμερα του star.gr και στην Κατερίνα Καραγιάννη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσίευσε φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια για τις Απόκριες.
  • Η φωτογραφία δείχνει την παρουσιάστρια ντυμένη μασκαράς, αποπνέοντας αθωότητα.
  • Η ανάρτηση περιλάμβανε και στιγμιότυπα από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.
  • Η δημοσίευση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και πολλά likes από τους διαδικτυακούς της φίλους.
  • Η Παπαγεωργίου αναπολεί τις στιγμές της παιδικής της ηλικίας.

Γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τις φετινές Απόκριες με μια φωτογραφία από το παρελθόν, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σε αυτήν τη βλέπουμε σε νεαρή ηλικία να φορά την αγαπημένη της αποκριάτικη στολή και να ποζάρει στον φωτογραφικό φακό με αέρα ανερχόμενης σταρ.

Το κοριτσάκι της φωτογραφίας είναι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Το κοριτσάκι της φωτογραφίας είναι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποζάρει με την απολύτη δερμάτινη καμπαρντίνα

Αν ακόμα δεν καταλάβατε ποια εννοούμε, ας το πάρει το ποτάμι. Το κοριτσάκι που απεικονίζεται δεν είναι άλλο από την εντυπωσιακή Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η ομορφιά της οποίας ήταν φανερή από τότε και με τα χρόνια άνθισε ακόμη περισσότερο.

Η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ φωτογραφιών από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε βόλτες στον ήλιο, μεταμφιέσεις και οικογενειακά τραπέζια με αγαπημένα σαρακοστιανά εδέσματα. Το άλμπουμ ολοκληρωνόταν με ένα στιγμιότυπο από τα παιδικά της χρόνια, στο οποίο η παρουσιάστρια του Star είναι ντυμένη μασκαράς.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το πάρτι γενεθλίων & το φιλί στον σύντροφό της, Γιάννη

 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας σε 15 φωτογραφίες

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φαίνεται πως αναπολεί εκείνες τις στιγμές αθωότητας και ανεμελιάς, που όμως δεν γυρίζουν πίσω, όσο κι αν τις νοσταλγούμε. Όπως ήταν φυσικό, η ανάρτησή της τράβηξε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, με τα likes να «πέφτουν» αμέσως βροχή!

ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
