To MasterChef τιμά την αφρικανική κοινότητα στην Ελλάδα - Δείτε το trailer

Όσα θα δούμε απόψε, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο Star

25.02.26 , 13:14 To MasterChef τιμά την αφρικανική κοινότητα στην Ελλάδα - Δείτε το trailer
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Απόψε, 25 Φεβρουαρίου, η Μπλε και η Κόκκινη μπριγάδα αναμετρώνται στην Ομαδική Δοκιμασία του MasterChef 10.
  • Η Μπλε μπριγάδα προηγείται με 2-1 νίκες, με νέο μέλος τον Μάνο Φουτζόπουλο και νέο αρχηγό στην Κόκκινη τον Τάσο Παυλίδη.
  • Το MasterChef τιμά την αφρικανική κοινότητα στην Ελλάδα, με τις μπριγάδες να ετοιμάζουν ελληνικό μενού ψαροφαγίας για κριτές.
  • Η νικήτρια μπριγάδα θα αποφύγει τη Δοκιμασία Αποχώρησης, ενώ η ηττημένη θα χάσει ένα μέλος.
  • Η επετειακή σεζόν προσφέρει συνολικά πάνω από 160.000€ σε έπαθλα, με τον νικητή να κερδίζει 100.000€ συνολικά.

Απόψε, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, η αγωνία κορυφώνεται, με μια ακόμα καθοριστική αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπλε και στην Κόκκινη μπριγάδα, στην Ομαδική Δοκιμασία της εβδομάδας. Μέχρι στιγμής, η Μπλε μπριγάδα προηγείται της Κόκκινης με 2 - 1 νίκες, στις μαγειρικές τους συγκρούσεις.

MasterChef: «Οι καλοί παίκτες παίζουνε! Tι rotation και κουραφέξαλα!»

To MasterChef τιμά την αφρικανική κοινότητα στην Ελλάδα - Δείτε το trailer

Σε αυτή την τέταρτη αναμέτρηση, η Μπλε μπριγάδα έρχεται με μικρές αλλαγές, αφού στη σύνθεσή της θα είναι για πρώτη φορά ο Μάνος Φουτζόπουλος, ενώ η Κόκκινη έχει πια νέο αρχηγό, τον Τάσο Παυλίδη. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης Ομαδικής Δοκιμασίας, στην κουζίνα του MasterChef 10 έχει στηθεί ένα εστιατόριο γιατί και οι δύο μπριγάδες θα μαγειρέψουν σε συνθήκες εστιατορίου.

MasterChef: Πήρε ο Κωνσταντίνος την αρχηγία από τον Τάσο;

Σε συνεργασία με την «Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής» το MasterChef 10 τιμά την αφρικανική κοινότητα στην Ελλάδα. Οι δύο μπριγάδες καλούνται να ετοιμάσουν ένα ελληνικό μενού ψαροφαγίας για τους εκλεκτούς καλεσμένους τους, οι οποίοι θα είναι οι κριτές των προσπαθειών τους. Με τη θετική τους ψήφο θα επιβραβεύσουν το μενού της μπριγάδας που ξεχώρισαν και εκείνη με τις περισσότερες ψήφους θα είναι και η νικήτρια.

To MasterChef τιμά την αφρικανική κοινότητα στην Ελλάδα - Δείτε το trailer

Οι δυο μπριγάδες θα πρέπει να λειτουργήσουν σε συνθήκες πραγματικής κουζίνας και αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία και το πάσο θα πρέπει να λειτουργήσουν με απόλυτη αρμονία, συγχρονισμό και ακρίβεια. Η νίκη στην Ομαδική Δοκιμασία κρατά την μπριγάδα ενωμένη, αλώβητη και δυνατή και φυσικά όλα τα μέλη της ασφαλή. Σε αντίθετη περίπτωση, η ηττημένη μπριγάδα οδηγείται σε Δοκιμασία Αποχώρησης και ένα μέλος της εκτός διαγωνισμού.

Ποια μπριγάδα, Κόκκινη ή Μπλε, θα καταφέρει απόψε να εντυπωσιάσει με τα πιάτα της και να κατακτήσει την πολυπόθητη νίκη;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 10
